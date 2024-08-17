Сколько стоят хиты самых модных и уважаемых авторов страны

3 - 5 млн руб. - хит у мэтра

Самые известные авторы песен просто так «заказ» не возьмут. Пишут редко: для себя или для избранных музыкантов - старых друзей, любимых артистов или если случается финансовая необходимость. Также мэтры пишут, когда хотят поддержать молодого артиста или общероссийскую благотворительную акцию: в этих случаях бесплатно. Именитые авторы и композиторы хитов на российской эстраде: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев. Дробыш и Фадеев в своих продюсерских центрах работают со своими музыкантами на особых условиях.

1 - 2 млн руб. -песня у модного или известного автора

Есть категория признанных и проверенных временем авторов, чьи имена-бренды известны и уважаемы. Их песня - часто потенциальный хит и знак качества. Однако ни один автор никогда не может быть уверен в том, что его произведение станет популярным. Их гонорары могут достигать и 1 млн, и 2 млн рублей. Все зависит от того, для кого трек: для знакомых, уважаемых автором молодых или проверенных (любимых) артистов всегда есть заметные скидки. Знаменитые поэты-песенники Илья Резник или Лариса Рубальская для неизвестного исполнителя могут написать за 2 млн, а любимой звезде - подарить.

Один из самых именитых модных авторов и композиторов - Олег Влади, он написал хиты Сергея Лазарева, Николая Баскова, Славы, Аниты Цой, Лолиты, Ани Лорак и других артистов. Сейчас Олег Влади в жюри телепроекта «Ну-ка, все вместе!», и победители телешоу получают приз - он пишет для лучшего участника песню. Хит Сергея Лазарева «Я не боюсь», давший название его концертному шоу написал как раз Олег Влади.