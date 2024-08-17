Сколько стоят хиты самых модных и уважаемых авторов страны

3 - 5 млн руб. - хит у мэтра
Самые известные авторы песен просто так «заказ» не возьмут. Пишут редко: для себя или для избранных музыкантов - старых друзей, любимых артистов или если случается финансовая необходимость. Также мэтры пишут, когда хотят поддержать молодого артиста или общероссийскую благотворительную акцию: в этих случаях бесплатно. Именитые авторы и композиторы хитов на российской эстраде: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Виктор Дробыш, Максим Фадеев. Дробыш и Фадеев в своих продюсерских центрах работают со своими музыкантами на особых условиях.
1 - 2 млн руб. -песня у модного или известного автора
Есть категория признанных и проверенных временем авторов, чьи имена-бренды известны и уважаемы. Их песня - часто потенциальный хит и знак качества. Однако ни один автор никогда не может быть уверен в том, что его произведение станет популярным. Их гонорары могут достигать и 1 млн, и 2 млн рублей. Все зависит от того, для кого трек: для знакомых, уважаемых автором молодых или проверенных (любимых) артистов всегда есть заметные скидки. Знаменитые поэты-песенники Илья Резник или Лариса Рубальская для неизвестного исполнителя могут написать за 2 млн, а любимой звезде - подарить.
Один из самых именитых модных авторов и композиторов - Олег Влади, он написал хиты Сергея Лазарева, Николая Баскова, Славы, Аниты Цой, Лолиты, Ани Лорак и других артистов. Сейчас Олег Влади в жюри телепроекта «Ну-ка, все вместе!», и победители телешоу получают приз - он пишет для лучшего участника песню. Хит Сергея Лазарева «Я не боюсь», давший название его концертному шоу написал как раз Олег Влади.
Анна Асти дружит с модным автором Димой Лореном. Фото: личная страница Димы Лорена в социальной сети
Высокие гонорары у модного автора Димы Лорена - когда-то он написал хит «Грустный дэнс» для группы «Артик и Асти», а в новом альбоме Анны Асти из десяти песен семь - его авторства.
200 тыс. - 500 тыс. руб. - песня у модного автора
Чаще всего авторы с именем получают за стихи или музыку песни от 200 до 500 тыс. рублей. Одна из самых востребованных поэтесс для наших эстрадных исполнителей - Наталья Касимцева, автор песен Валерии, Стаса Михайлова, Александра Буйнова, Славы и многих других артистов. Касимцева написала тексты к песням Максима Фадеева «Вдвоем», «Стану ли я счастливей», «Скажите детям», «Выживший»; Григорию Лепсу - «Родина-мать» и другие стихи к очень известным песням. SHAMAN сейчас на каждом своем концерте исполняет песню «Мама». Музыку к песне написал Фадеев, а слова - Касимцева.
Фото: личная страница Натальи Касимцевой в социальной сети
SHAMAN сейчас на каждом своем концерте исполняет песню «Мама». Музыку к песне написал Фадеев, а слова - Касимцева. Часто авторы работают с уважаемыми ими исполнителями в тандеме, Наталья рассказала историю правки этой композиции SHAMAN: «Я отправила вариант, где строчка «ты только до меня не умирай» была всего лишь в конце второго куплета. Но он сказал, что именно она тронула его и что ее нужно сделать основной. Я это сделала».
Александр Степанов (он же рэпер ST) пишет себе, а также Ольге Бузовой («Мало половин», «Чемпион», «Она не боится», «Водица»). Автор и композитор всех хитов группы «Винтаж» и Анны Плетневой Алексей Романоф также пишет песни для Лолиты («Раневская», «Марлен», «Приходи на меня посмотреть»), Николая Баскова, Зары, Полины Гагариной, Мити Фомина и других артистов.
Григорий Лепс с радостью исполняет песни авторства Натальи Касимцевой. Фото: Сергей Киселев/Агенство «Москва»
Часто молодежь работает своей командой, поэтому у одной песни мы видим группу авторов. К примеру, так работает автор, исполнитель, продюсер Саша Санта со своей командой SantaSong. Они написали хиты для Сергея Жукова, Полины Гагариной и других артистов: «Мы с ребятами коллективно принимаем решение, сколько будет стоить та или иная песня, исходя из собственных убеждений и ощущений «хитовости» песни. Не всегда угадываем, но очень часто. Я думаю, все работает в совокупности - и артист, и песня. Хорошая песня стоит от 200 тыс. рублей.
Если это потенциальный хит, то стоимость выше - от 300 тыс. рублей. Деньги делим поровну: сколько человек работало над треком - на столько равных частей делим всю сумму. Мы создаем много материала, и только потом песня находит своего артиста. Другое дело, когда песня пишется в состоянии вдохновения, уже готовый материал мы вместе отслушиваем, и наш менеджер говорит: «Эта песня для Жукова, эта - для Стаса Пьехи, эта для Гриши Лепса». У нее талант, кстати, угадывать, кому уйдет песня».
Кстати
Юрий Антонов получает авторские - не меньше полумиллиона рублей в месяц. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Авторские отчисления (роялти) могут доходить до 500 тысяч рублей за год. Большие деньги авторы получают в том случае, когда их песня становится хитом и звучит очень часто. Роялти - это ежемесячное вознаграждение за использование музыки, текстов и других видов интеллектуальной собственности. Если авторские права создателями песни никому не проданы, то композитор и автор текста ежемесячно получают роялти за использование песни на концертах, в телепередачах, рекламе, на радио и других платформах.
Некоторые артисты не только покупают, но и сами пишут для себя песни - это SHAMAN, Ирина Дубцова, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Денис Клявер, Ваня Дмитриенко, Олег Газманов и другие артисты. Самым популярным автором и исполнителем в СССР был Юрий Антонов. До сих пор хиты маэстро звучат повсюду: он написал музыку к песням «От печали до радости», «Не говорите мне прощай», «Белый
теплоход», «Лунная дорожка» и многим другим. И теперь Юрий Антонов благодаря своим песням получает в месяц авторские отчисления минимум 500 тысяч рублей.