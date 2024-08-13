Как экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко дважды пыталась построить семью с Гобозовым, делила с ним сына, а дочь назвала «странным» именем

Блогер, бывшая звезда проекта «Дом-2» Алиана Устиненко заявила, что назвала дочь, появившуюся на свет 1 июня, Винолиной. Ее подписчики уже вовсю упражняются в остроумии. Кто-то советует поменять имя на Коньячина или Барматуха.

«Хотели что-то необычное, не такое простое, как у предыдущей дочери, — объяснила Алиана. — Долго думали и спорили. Хотели, чтобы это было и патриотично, и чтобы старшие дети не обиделись, и свекровь была довольна, и люди не осудили. И чтобы не такое, как у всех! Чтобы не дразнили, чтобы прошлую жизнь не напоминало».

Когда Алиана дала подобные объяснения, многие посчитали, что она действительно шутит. И теперь подписчики ждут, когда же Устиненко объявит настоящее имя девочки.

А кто-то уверен, что назвать так дочку - в стиле Алианы Устиненко. Она никогда не искала легких путей, всегда стремилась чем-то выделиться, о чем говорят перипетии ее романтических отношений. Впрочем, судите сами.

Алиана Устиненко на «Доме-2»

Алиана Устиненко появилась на проекте «Дом-2» в 2013 году. И первый, кто попал в ее поле зрения, был Олег Майами. Но тогда за Олега уже сражались Варвара Третьякова и Екатерина Колисниченко. Стать серьезной соперницей для девушек у Алианы не получилось. После пары свиданий Олег Майами дал ей от ворот поворот.

Если говорить грубо, Алиану также «отшил» и Алексей Самсонов. Потом настойчивая девушка добивалась внимания Сергея Сичкары. Но его хватило на два дня… Потом Алиана попробовала завоевать Евгения Кузина, но он опять все перевел в шутку.