Как экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко дважды пыталась построить семью с Гобозовым, делила с ним сына, а дочь назвала «странным» именем

Алиана Устиненко. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Чем отличилась блогер, склонная к экспериментам в своей жизни.

Блогер, бывшая звезда проекта «Дом-2» Алиана Устиненко заявила, что назвала дочь, появившуюся на свет 1 июня, Винолиной. Ее подписчики уже вовсю упражняются в остроумии. Кто-то советует поменять имя на Коньячина или Барматуха.

«Хотели что-то необычное, не такое простое, как у предыдущей дочери, — объяснила Алиана. — Долго думали и спорили. Хотели, чтобы это было и патриотично, и чтобы старшие дети не обиделись, и свекровь была довольна, и люди не осудили. И чтобы не такое, как у всех! Чтобы не дразнили, чтобы прошлую жизнь не напоминало».

Когда Алиана дала подобные объяснения, многие посчитали, что она действительно шутит. И теперь подписчики ждут, когда же Устиненко объявит настоящее имя девочки.

А кто-то уверен, что назвать так дочку - в стиле Алианы Устиненко. Она никогда не искала легких путей, всегда стремилась чем-то выделиться, о чем говорят перипетии ее романтических отношений. Впрочем, судите сами.

Алиана Устиненко на «Доме-2»

Алиана Устиненко появилась на проекте «Дом-2» в 2013 году. И первый, кто попал в ее поле зрения, был Олег Майами. Но тогда за Олега уже сражались Варвара Третьякова и Екатерина Колисниченко. Стать серьезной соперницей для девушек у Алианы не получилось. После пары свиданий Олег Майами дал ей от ворот поворот.

Если говорить грубо, Алиану также «отшил» и Алексей Самсонов. Потом настойчивая девушка добивалась внимания Сергея Сичкары. Но его хватило на два дня… Потом Алиана попробовала завоевать Евгения Кузина, но он опять все перевел в шутку.

Алиана Устиненко на проекте «Дом-2»

Алиана Устиненко. Муж

Возможно, череда неудачных попыток Алианы Устиненко так бы и продолжалась, если бы в нее не влюбился Александр Гобозов. Гобозов признавался, что ее бездонные глаза просто покорили его. Роман между ними развивался молниеносно. Уже через полгода Алиана рассказала подписчикам, что беременна. В 2013 году влюбленные поженились, после чего они улетели на Мальдивы.

Когда медовый месяц закончился и наступил быт, пара погрязла в ссорах. Чтобы помочь молодоженам с решением их проблем, на проект приехали их мамы – Ольга Гобозова и Светлана Устиненко. В 2014 году на свет появился сын пары Роберт.

Появление ребенка не спасло отношения супругов. Александр ушел в загул, Алиана получала от «доброжелателей» сведения о его изменах. В итоге в декабре 2014 года произошел разрыв пары, а официальный развод – в начале 2015 года.

Алиана Устиненко и Александр Гобозов. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Однако спустя некоторое время, уйдя за периметр телестройки, бывшие супруги дали своим отношениям второй шанс. 30 января 2016 года они вновь поженились. Но в этом же году на долю Алианы Устиненко выпало тяжелое испытание. В октябре от рака головного мозга умерла ее мама. Светлана Устиненко прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла операцию, однако болезнь оказалась сильнее.

Трагедии в жизни Алианы Устиненко продолжились. В 2017 она окончательно развелась с Александром Гобозовым. И в 2018 году вместе с ребенком вернулась на «Дом-2».

Алиана Устиненко. Дети

Какое-то время Алиана скрывала свою личную жизнь. Но в феврале 2023 года стало известно, что она закрутила роман с музыкантом Максимом Меченковым. А уже в конце апреля родила дочь Микаэллу.

В этот же период у Алианы возникли некоторые «терки» с Александром Гобозовым. Так, по его словам, бывшая жена препятствует его общению с ребенком. С этой проблемой он обратился в суд.

Алиана Устиненко и Максим Меченков. Фото: соцсети Алианы Устиненко

Алиану возмутили его исковые требования, тот факт, что бывший супруг захотел общаться с сыном по телефону каждый день, а также проводить с ним все каникулы и новогодние праздники.

Весной 2024 года Алиана Устиненко объявила о третьей беременности. Девочка появилась на свет 1 июня. А недавно стало известно, что ее назвали Винолина. Подписчики все же просят Устиненко одуматься, ибо понимают, как могут быть жестоки дети…

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