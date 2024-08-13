Как экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко дважды пыталась построить семью с Гобозовым, делила с ним сына, а дочь назвала «странным» именем

Блогер, бывшая звезда проекта «Дом-2»
«Хотели что-то необычное, не такое простое, как у предыдущей дочери, — объяснила Алиана. — Долго думали и спорили. Хотели, чтобы это было и патриотично, и чтобы старшие дети не обиделись, и свекровь была довольна, и люди не осудили. И чтобы не такое, как у всех! Чтобы не дразнили, чтобы прошлую жизнь не напоминало».
Когда Алиана дала подобные объяснения, многие посчитали, что она действительно шутит. И теперь подписчики ждут, когда же Устиненко объявит настоящее имя девочки.
А кто-то уверен, что назвать так дочку - в стиле Алианы Устиненко. Она никогда не искала легких путей, всегда стремилась чем-то выделиться, о чем говорят перипетии ее романтических отношений. Впрочем, судите сами.
Алиана Устиненко на «Доме-2»
Алиана Устиненко
Если говорить грубо, Алиану также «отшил» и Алексей Самсонов. Потом настойчивая девушка добивалась внимания Сергея Сичкары. Но его хватило на два дня… Потом Алиана попробовала завоевать Евгения Кузина, но он опять все перевел в шутку.
Алиана Устиненко на проекте «Дом-2»
Алиана Устиненко. Муж
Возможно, череда неудачных попыток Алианы Устиненко так бы и продолжалась, если бы в нее не влюбился Александр Гобозов. Гобозов признавался, что ее бездонные глаза просто покорили его. Роман между ними развивался молниеносно. Уже через полгода Алиана рассказала подписчикам, что беременна. В 2013 году влюбленные поженились, после чего они улетели на Мальдивы.
Когда медовый месяц
Появление ребенка не спасло отношения супругов. Александр ушел в загул, Алиана получала от «доброжелателей» сведения о его изменах. В итоге в декабре 2014 года произошел разрыв пары, а официальный развод – в начале 2015 года.
Алиана Устиненко и Александр Гобозов. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Однако спустя некоторое время, уйдя за периметр телестройки, бывшие супруги дали своим отношениям второй шанс. 30 января 2016 года они вновь поженились. Но в этом же году на долю Алианы Устиненко выпало тяжелое испытание. В октябре от рака головного мозга умерла ее мама. Светлана Устиненко прошла несколько курсов химиотерапии и перенесла операцию, однако болезнь оказалась сильнее.
Трагедии в жизни Алианы Устиненко продолжились. В 2017 она окончательно развелась с Александром Гобозовым. И в 2018 году вместе с ребенком вернулась на «Дом-2».
Алиана Устиненко. Дети
Какое-то время Алиана скрывала свою
В этот же период у Алианы возникли некоторые «терки» с Александром Гобозовым. Так, по его словам, бывшая жена препятствует его общению с ребенком. С этой проблемой он обратился в суд.
Алиана Устиненко и Максим Меченков. Фото: соцсети Алианы Устиненко
Алиану возмутили его исковые требования, тот факт, что бывший супруг захотел общаться с сыном по телефону каждый день, а также проводить с ним все каникулы и новогодние праздники.
Весной 2024 года Алиана Устиненко объявила о третьей беременности. Девочка
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