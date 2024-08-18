Прыжок в ущелье, полет на крыле самолета, бег по фасаду небоскреба и другие безумные трюки Тома Круза

В этой части картины есть и взрыв моста, и драки на крыше поезда, и погони, но вишенка на торте - прыжок Ханта с мотоцикла в ущелье. Трюк называют бейс-прыжком, и Круз готовился к съемкам по меньшей мере год. Актер обучался мотокроссу, проходил базовую подготовку и прыгал с парашютом более 500 раз.Фото: кадры из фильмов.

«Миссия невыполнима - 8» (2025)

Когда выйдет эта картина, Тому стукнет 63. К тому моменту он уже почти 30 лет будет играть Итана Ханта. И превратится из просто актера в шоураннера франшизы. Разумеется, это не повод останавливаться в поиске адреналина. Еще в 2021 году, когда шли съемки проекта, Тома заметили в Кембридже. Точнее, в небе над городом - на высоте около 600 метров. Актер... находился на крыле самолета - биплана Boeing-Stearman B75N1 времен Второй мировой войны. «Ничего особенного, обычный день Тома Круза», - подписали снимок папарацци.

А трюк такой: когда самолет набрал высоту, Круз вылез из кабины и залез на левое крыло самолета, после чего свесился с него вверх ногами, будучи закрепленным ремнями безопасности. После чего пилот перевернул биплан «брюхом» кверху, и Круз оказался в сидячем положении, свесив ноги. Затем самолет вошел в крутое пике (для окончательной убедительности!), а Круз как ни в чем не бывало залез обратно в кабину. Все это едва не ставший футболистом и официантом Том покажет в восьмой части фильма «Миссия невыполнима». Будем надеяться, что не финальной.