Прыжок в ущелье, полет на крыле самолета, бег по фасаду небоскреба и другие безумные трюки Тома Круза

И все же были светлые пятна. На закрытии Игр блеснул Том Круз, который совершил затяжной прыжок с высоты стадиона «Стад де Франс» и принял олимпийскую эстафету как американец - ведь следующие летние ОИ пройдут в США в 2028 году. Этот эксперимент - лишь цветочек в каскадерской биографии артиста, прославившегося не только звездными ролями, но и экстремальными трюками, выполненными самолично. В обзоре журнала «Телепрограмма» только несколько из них. От каждого буквально дух захватывает.
«Миссия невыполнима - 2» (2000) 12+
Фото: кадр из фильма
Исполнитель роли всемогущего спецагента ЦРУ Итана Ханта практически с самого начала франшизы, которая продолжается до сих пор, задал тон шпионскому боевику и для начала показал трюк с холодным оружием. Сойдясь врукопашную с главным злодеем, дезертиром Шоном Амброузом, главный герой сталкивается с подлостью антагониста, который в самый ответственный момент выхватывает нож и пытается расправиться с Хантом. Именно в этот момент Итан и оказывается на грани гибели, потому что Шон продавливает лезвие практически до лица соперника. Без всякого монтажа и муляжей Том Круз оказывается в миллиметре от смертельного оружия. Снимали это так: к рукоятке ножа прикрепили трос и заранее рассчитали его длину,
чтобы после замаха он остановился в паре миллиметров от цели. Все же было опасно. И это только разминка.
«Миссия невыполнима: Протокол «Фантом» (2011) 18+
Фото: кадр из фильма
Еще один впечатляющий номер Круз устроил в Дубае, где во время песчаной бури Хант начинает забираться на одну из достопримечательностей города и всех ОАЭ - сверхвысотный небоскреб «Бурдж-Халифа» (высота - 828 метров). Вы думаете, Круз ползал по стеклянному полу, который потом «поставили вертикально» с помощью графики? Нет. Он сначала долго тренировался в альпинизме, потом несколько дублей пытался повторить трюк, потому что его просто сносило ветром, а IMAX-камеры, на которые снимали сцену, быстро разряжались. Результат превзошел все ожидания. Если вдуматься, что происходящее на экране - реальность, уровень правдоподобия просто сбивает с ног.
«Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015) 18+
Фото: кадр из фильма
Задолго до того, как США вывели войска из Афганистана и обреченные местные жители начали цепляться за военные самолеты руками, в том числе рассаживаясь на шасси, Том Круз показал трюк с зацепом взлетающего самолета. Да, руками (!) за дверь! В самом начале пятой части шпионского боевика воздушное судно взмывает в небо на скорости 185 км/ч, а на нем зайцем летит Итан Хант. Для этого актера намертво приматывали тросом, на глаза надевали специальные линзы, а под костюм - защитный жилет. Этот номер Круз проделал 8 раз: все ради идеального дубля. Безумству храбрых поем мы песню!
«Миссия невыполнима: Последствия» (2018) 18+
Фото: кадр из фильма
Во время съемок этой картины Том поставил мировой рекорд, став первым актером, совершившим так называемый прыжок HALO (High Altitude Low Opening) - особый затяжной прыжок с высоты более семи километров и раскрытием парашюта на высоте всего 600 метров. Разве мы сомневались в актере? Для этой сцены Круз долго тренировался в аэротрубе и совершил более сотни тренировочных прыжков с парашютом. Во время съемок, конечно, погибать Тома никто не пустил - это слишком дорого. Поэтому он прыгал вместе с каскадером, на шлеме которого была камера. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу и при этом не столкнуться. То, что получилось, превзошло все ожидания.
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (2023) 16+
Фото: кадр из фильма
В этой части картины есть и взрыв моста, и драки на крыше поезда, и погони, но вишенка на торте - прыжок Ханта с мотоцикла в ущелье. Трюк называют бейс-прыжком, и Круз готовился к съемкам по меньшей мере год. Актер обучался мотокроссу, проходил базовую подготовку и прыгал с парашютом более 500 раз.Фото: кадры из фильмов.
«Миссия невыполнима - 8» (2025)
Когда выйдет эта картина, Тому стукнет 63. К тому моменту он уже почти 30 лет будет играть Итана Ханта. И превратится из просто актера в шоураннера франшизы. Разумеется, это не повод останавливаться в поиске адреналина. Еще в 2021 году, когда шли съемки проекта, Тома заметили в Кембридже. Точнее, в небе над городом - на высоте около 600 метров. Актер... находился на крыле самолета - биплана Boeing-Stearman B75N1 времен Второй мировой войны. «Ничего особенного, обычный день Тома Круза», - подписали снимок папарацци.
А трюк такой: когда самолет набрал высоту, Круз вылез из кабины и залез на левое крыло самолета, после чего свесился с него вверх ногами, будучи закрепленным ремнями безопасности. После чего пилот перевернул биплан «брюхом» кверху, и Круз оказался в сидячем положении, свесив ноги. Затем самолет вошел в крутое пике (для окончательной убедительности!), а Круз как ни в чем не бывало залез обратно в кабину. Все это едва не ставший футболистом и официантом Том покажет в восьмой части фильма «Миссия невыполнима». Будем надеяться, что не финальной.