В каких странах и городах: как проводят третий месяц лета артисты и их семьи

А другие не жалеют миллионов на аренду вилл и отелей. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, куда улетели знаменитости и их семьи на отдых.

Болгария

Лера Кудрявцева с 6-летней дочкой Машей позируют на фоне морского заката. Телеведущая с семьей отдыхает в Болгарии, где у нее есть собственная квартира в ЖК «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Находится он в поселке Равда, что на курорте Солнечный Берег, до аэропорта города Бургас - 15 км. Комплекс бизнес-класса - с бассейном и кафешками на территории. Квартиры здесь более десяти лет назад накупили многие наши знаменитости - Бабкина, Гузеева, Удовиченко. Продать теперь не могут (нет спроса), но зато летают загорать и купаться, экономя на аренде отеля.

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