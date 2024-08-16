В каких странах и городах: как проводят третий месяц лета артисты и их семьи

А другие не жалеют миллионов на аренду вилл и отелей. Журнал «Телепрограмма» рассказывает, куда улетели знаменитости и их семьи на отдых.
Болгария
Лера Кудрявцева с 6-летней дочкой Машей позируют на фоне морского заката. Телеведущая с семьей отдыхает в Болгарии, где у нее есть собственная квартира в ЖК «Эмеральд Бич Ризорт СПА». Находится он в поселке Равда, что на курорте Солнечный Берег, до аэропорта города Бургас - 15 км. Комплекс бизнес-класса - с бассейном и кафешками на территории. Квартиры здесь более десяти лет назад накупили многие наши знаменитости - Бабкина, Гузеева, Удовиченко. Продать теперь не могут (нет спроса), но зато летают загорать и купаться, экономя на аренде отеля.
Россия
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
Жена народного артиста Евгения Петросяна сообщила о семейном августе: «Мы в отпуске! Впереди почти полтора месяца на море!» Супруги с двумя детьми улетели в Сочи, где у них есть дом. Фото жены, главной музы и по совместительству своего директора Татьяны Брухуновой в купальнике у бортика домашнего бассейна сделал сам глава семейства Евгений Ваганович.
Фото: личная страница Татьяны Брухановой в социальной сети
А вот и их 4-летний сын Ваган демонстрирует маме и папе, как он научился плавать. С младшим ребенком, 10-месячной Матильдой, Евгению и Татьяне помогает няня. Семья после активного солнца бывает на море, а вечером муж с женой, оставив детей на няню, отправляются по ресторанам и концертам. Кстати, в начале сентября и сам Евгений Петросян с коллегами устроит в Сочи «Юморину» - четыре концерта, которые будут снимать для телеэфиров канала «Россия».
Мальдивы
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова, рэпер Джиган и их четверо детей дни напролет купаются, загорают, катаются на яхте, рыбачат, объедаются фруктами, свежей рыбой и морепродуктами. На фото семья поздравляет папу Джигана с 39-летием - торт вручили прямо в воде. Семья арендовала две виллы с огромными бассейнами, где они проводят мало времени, предпочитая активное времяпровождение на яхте: с нее и плавают, и рыбачат, и гоняют на гидроциклах. Стоимость одних суток на вилле с бассейном в шикарном отеле, где поселилась семья, - 350 тыс. рублей.
Турция
Фото: личная страница Анны Семенович в социальной сети
Анна Семенович наслаждается морским воздухом и поцелуями жениха Дениса Шреера.
Парочка катается по дорогим отелям на разных курортах Турции. Анна хвастается, что кошелек даже не достает: в отпуске за все платит ее любимый. Денис бизнесмен, поэтому может себе позволить и сводить певицу в дорогой ресторан, и пожить с ней в ВИП-отеле. По возвращении в Москву пара планирует покупку загородного дома, разумеется, оформлять сделку будут только после того, как Шреер оформит развод с женой, проживающей в Германии.
Греция
Фото: личная страница Филиппа Киркорова в социальной сети
Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией отдыхает в Греции, где у него есть четырехэтажная вилла в одном из небольших курортных городков. Сюда в августе съезжаются родственники Киркорова, чтобы пообщаться и отдохнуть большой семьей: путешествуют по экскурсиям, много купаются, загорают, посещают ресторанчики.