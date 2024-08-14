Судьба экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной: замершая беременность, роман с победителем «Битвы экстрасенсов» и флирт с Сашей Стоуном

Кристина Дерябина встречалась с победителем 18-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Константином Гецати. Но он был очень обижен на то, что она рассказала об их близости. Об этом бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» недавно поведала в интервью проекту ProПуск.

Впрочем, в жизни Кристины случалось немало любовных приключений. Подробнее о них – в материале Teleprogramma.org.

Кристина Дерябина родилась в Тольятти в 1989 году. Окончила местный университет в Санкт-Петербурге, факультет «Связи с общественностью», но по специальности не работала. Затем открыла туристическую фирму, которая просуществовала совсем недолго.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Кристина Дерябина на «Доме-2»

Кристина появилась в «Доме-2» в 2014 году. И первый, кем она заинтересовалась, был Никита Кузнецов. Кристину совершенно не смущал тот факт, что Никита встречается с Сашей Артемовой. Дерябина пробовала отбить Кузнецова, как советовала своему племяннику героиня Татьяны Пельтцер в фильме Марка Захарова «Формула любви», но у нее ничего не вышло. Никита вместе со своей девушкой улетели на Сейшелы и забыли о ее существовании.

Затем Кристина переключила свое внимание на Сергея Катасонова, который в тот период встречался с Инессой Шевчук. Но эта пара переживала нелегкие времена, что только подстегивало желание Дерябиной «взять очередную крепость штурмом». На какой-то срок у Кристины все получилось. Однако и с Сергеем она потерпела фиаско. Катасонов просто не прошел проверку, когда другой участник телестройки поднял руку на Кристину. А Сергей не сумел ему противостоять.