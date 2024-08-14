Судьба экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной: замершая беременность, роман с победителем «Битвы экстрасенсов» и флирт с Сашей Стоуном

Кристина Дерябина встречалась с победителем 18-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Константином Гецати. Но он был очень обижен на то, что она рассказала об их близости. Об этом бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» недавно поведала в интервью проекту ProПуск.
Впрочем, в жизни Кристины случалось немало любовных приключений. Подробнее о них – в материале Teleprogramma.org.
Кристина Дерябина родилась в Тольятти в 1989 году. Окончила местный университет в Санкт-Петербурге, факультет «Связи с общественностью», но по специальности не работала. Затем открыла туристическую фирму, которая просуществовала совсем недолго.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Кристина Дерябина на «Доме-2»
Кристина появилась в
Затем Кристина переключила свое внимание на Сергея Катасонова, который в тот период встречался с Инессой Шевчук. Но эта пара переживала нелегкие времена, что только подстегивало желание Дерябиной «взять очередную крепость штурмом». На какой-то срок у Кристины все получилось. Однако и с Сергеем она потерпела фиаско. Катасонов просто не прошел проверку, когда другой участник телестройки поднял руку на Кристину. А Сергей не сумел ему противостоять.
Кристина Дерябина на проекте «Дом-2»
Непродолжительный период Кристина встречалась с Владом Кадони. Были в ее жизни и отношения с Евгением Рудневым. Дерябина даже думала, что беременна от него. Однако вскоре выяснилось, что это не так. Затем Кристина покинула телестройку.
Отношения с Александром Андрияновым
Также какое-то время Кристина встречалась с Александром Андрияновым, работавшим на съемочной площадке «Дома-2». Они общались еще когда Дерябина была активной участницей проекта, но отношения завязались уже за его периметром.
Сначала у пары был конфетно-букетный период, затем Александр предложил пожить вместе. Влюбленные стали снимать квартиру, где вместе с ними жили два померанских шпица – Ричи и Боня. Но вот регистрировать официальный брак Андрианов не спешил, несмотря на то что Кристина всячески намекала ему на это. Особенно после того, как она поймала букет невесты на свадьбе участников «Дома-2» Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко.
Потом появились слухи, что пара
Летом 2019 года они начали готовиться к свадьбе. Церемония бракосочетания была назначена на август. Но что-то пошло не так. И в итоге Кристина рассказала, что рассталась со своим женихом. Причина – не сошлась характером с его отцом. К тому же в паре возник спор по недвижимости. И в итоге Андриянов подал на свою бывшую пассию в суд.
Кристина Дерябина с Александром Андрияновым. Фото: соцсети Кристины Дерябиной
На этом черная полоса в судьбе экс-участницы «Дома-2» не закончились. В жизни Кристины Дерябиной случилась и трагедия. Она пережила замершую беременность, у плода остановилось сердце. О потере ребенка Кристина сообщила у себя на личной странице в соцсетях. Дерябина ждала малыша от парня по имени Алексей.
Также Кристина Дерябина
Флирт с Сашей Стоуном
Если верить недавнему интервью в шоу ProПуск, то сейчас в жизни Кристины Дерябиной нет серьезных отношений, но есть нюансы. Так, она рассказала о флирте с блогером Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин). По словам Кристины, он живет возле ресторана, куда она часто ходит. Стоун тоже его посещает. Он увидел ее фотографии и начал недоумевать, почему не замечал такую красивую девушку раньше.
Как говорит Кристина Дерябина, тогда у нее не было
«Мне кажется, ему надо остановиться, и все придет. Я хотела бы с ним пообщаться, только не строить отношения», - призналась Кристина.
Кроме того, Кристина Дерябина рассказала, что как только Саша Стоун узнал, что она раньше принимала участие в «Доме-2», он прекратил всяческое общение.
Роман с Константином Гецати
В интервью проекту ProПуск Кристина также призналась, что у нее случился кратковременный роман с победителем 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константином Гецати. Ей очень понравилась его мужественная внешность. По сути, Кристина Дерябина влюбилась в экранный образ экстрасенса. Она начала придумывать, как можно с ним встретиться и записала на прием своего друга Андрея. Но вместо товарища приехала сама.
Константин Гецати в проекте «Битва экстрасенсов»
«А он оказался худеньким, камера-то вес прибавляет. И я спрашиваю: «А мы духов вызывать будем?!» И вот у нас завязался такой роман, можно сказать. Он длился где-то месяца три.
Мы прекрасно понимали, что просто любовники. Я не ждала, что он предложит мне выйти замуж. Мы были на лайте, мы кайфовали», — признавалась Кристина Дерябина.
Сейчас экс-участница «Дома-2» не общается с Константином Гецати. Пока она не
Читайте также: