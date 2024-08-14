Судьба экс-участницы «Дома-2» Кристины Дерябиной: замершая беременность, роман с победителем «Битвы экстрасенсов» и флирт с Сашей Стоуном

Кристина Дерябина. Фото: соцсети Кристины

Как яркая блондинка пыталась построить личное счастье.

Кристина Дерябина встречалась с победителем 18-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Константином Гецати. Но он был очень обижен на то, что она рассказала об их близости. Об этом бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» недавно поведала в интервью проекту ProПуск.

Впрочем, в жизни Кристины случалось немало любовных приключений. Подробнее о них – в материале Teleprogramma.org.

Кристина Дерябина родилась в Тольятти в 1989 году. Окончила местный университет в Санкт-Петербурге, факультет «Связи с общественностью», но по специальности не работала. Затем открыла туристическую фирму, которая просуществовала совсем недолго.

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Кристина Дерябина на «Доме-2»

Кристина появилась в «Доме-2» в 2014 году. И первый, кем она заинтересовалась, был Никита Кузнецов. Кристину совершенно не смущал тот факт, что Никита встречается с Сашей Артемовой. Дерябина пробовала отбить Кузнецова, как советовала своему племяннику героиня Татьяны Пельтцер в фильме Марка Захарова «Формула любви», но у нее ничего не вышло. Никита вместе со своей девушкой улетели на Сейшелы и забыли о ее существовании.

Затем Кристина переключила свое внимание на Сергея Катасонова, который в тот период встречался с Инессой Шевчук. Но эта пара переживала нелегкие времена, что только подстегивало желание Дерябиной «взять очередную крепость штурмом». На какой-то срок у Кристины все получилось. Однако и с Сергеем она потерпела фиаско. Катасонов просто не прошел проверку, когда другой участник телестройки поднял руку на Кристину. А Сергей не сумел ему противостоять.

Кристина Дерябина на проекте «Дом-2»

Непродолжительный период Кристина встречалась с Владом Кадони. Были в ее жизни и отношения с Евгением Рудневым. Дерябина даже думала, что беременна от него. Однако вскоре выяснилось, что это не так. Затем Кристина покинула телестройку.

Отношения с Александром Андрияновым

Также какое-то время Кристина встречалась с Александром Андрияновым, работавшим на съемочной площадке «Дома-2». Они общались еще когда Дерябина была активной участницей проекта, но отношения завязались уже за его периметром.

Сначала у пары был конфетно-букетный период, затем Александр предложил пожить вместе. Влюбленные стали снимать квартиру, где вместе с ними жили два померанских шпица – Ричи и Боня. Но вот регистрировать официальный брак Андрианов не спешил, несмотря на то что Кристина всячески намекала ему на это. Особенно после того, как она поймала букет невесты на свадьбе участников «Дома-2» Эллы Сухановой и Игоря Трегубенко.

Потом появились слухи, что пара приобрела двухкомнатную квартиру.

Летом 2019 года они начали готовиться к свадьбе. Церемония бракосочетания была назначена на август. Но что-то пошло не так. И в итоге Кристина рассказала, что рассталась со своим женихом. Причина – не сошлась характером с его отцом. К тому же в паре возник спор по недвижимости. И в итоге Андриянов подал на свою бывшую пассию в суд.

Кристина Дерябина с Александром Андрияновым. Фото: соцсети Кристины Дерябиной

На этом черная полоса в судьбе экс-участницы «Дома-2» не закончились. В жизни Кристины Дерябиной случилась и трагедия. Она пережила замершую беременность, у плода остановилось сердце. О потере ребенка Кристина сообщила у себя на личной странице в соцсетях. Дерябина ждала малыша от парня по имени Алексей.

Также Кристина Дерябина встречалась с неким Даниилом, который, правда, оказался альфонсом. Молодой человек совершенно не хотел работать. Постепенно и этот роман сошел на нет.

Флирт с Сашей Стоуном

Если верить недавнему интервью в шоу ProПуск, то сейчас в жизни Кристины Дерябиной нет серьезных отношений, но есть нюансы. Так, она рассказала о флирте с блогером Сашей Стоуном (настоящее имя Александр Зарубин). По словам Кристины, он живет возле ресторана, куда она часто ходит. Стоун тоже его посещает. Он увидел ее фотографии и начал недоумевать, почему не замечал такую красивую девушку раньше.

Как говорит Кристина Дерябина, тогда у нее не было вау-эффекта, что Стоун вдруг обратил на нее внимание. Кристина полагает, что Саша Стоун любыми путями ищет себе подходящую женщину.

«Мне кажется, ему надо остановиться, и все придет. Я хотела бы с ним пообщаться, только не строить отношения», - призналась Кристина.

Кроме того, Кристина Дерябина рассказала, что как только Саша Стоун узнал, что она раньше принимала участие в «Доме-2», он прекратил всяческое общение.

Роман с Константином Гецати

В интервью проекту ProПуск Кристина также призналась, что у нее случился кратковременный роман с победителем 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» Константином Гецати. Ей очень понравилась его мужественная внешность. По сути, Кристина Дерябина влюбилась в экранный образ экстрасенса. Она начала придумывать, как можно с ним встретиться и записала на прием своего друга Андрея. Но вместо товарища приехала сама.

Константин Гецати в проекте «Битва экстрасенсов»

«А он оказался худеньким, камера-то вес прибавляет. И я спрашиваю: «А мы духов вызывать будем?!» И вот у нас завязался такой роман, можно сказать. Он длился где-то месяца три.

Мы прекрасно понимали, что просто любовники. Я не ждала, что он предложит мне выйти замуж. Мы были на лайте, мы кайфовали», — признавалась Кристина Дерябина.

Сейчас экс-участница «Дома-2» не общается с Константином Гецати. Пока она не нашла личное счастье. А поклонникам остается надеяться, что это произойдет как можно скорее.

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