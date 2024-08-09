Кто сейчас с Кристиной Асмус?

Судя по последним интервью и постам в социальных сетях, с Кристиной дочь, друзья и подписчики. Как вы поняли, про нового мужчину в ее жизни речи нет, зато намеки — довольно жирные.
После брака с Гариком Харламовым актриса недолго была одна и закрутила роман с коллегой Романом Евдокимовым. Год назад они официально объявили об отношениях. Спустя время совместных фото стало меньше, а слухов о расставании — больше. В недавнем интервью девушка коротко обмолвилась о том, что была в абьюзивных отношениях, но с кем именно, не уточнила.
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Был ли абьюзером Евдокимов или какой-то другой, неучтенный
Недавно актриса пропала из соцсетей. На волнения подписчиков Кристина размыто ответила, что чем она счастливее в реальной жизни, тем меньше ее в онлайне. И, судя по происходящему, ей впору заранее поздравить всех с Новым годом, ведь выходить на связь раньше она не планирует.
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