Почему Мерьем Узерли сбежала из «Великолепного века», родила от мошенника и чем занимается сейчас

12 августа день рождения отмечает одна из самых ярких актрис современного кинематографа — Мерьем Узерли. Артистке исполнился 41 год. Широкий зритель узнал ее по сериалу «Великолепный век» и роли Хюррем, которая смогла завоевать сердце турецкого султана Сулеймана, противостояв интригам соперниц и давлению двора.

Детство и юность

Свою яркую внешность Мерьем получила благодаря смешанному происхождению. Ее мама — немка, а отец — турок. Девочка родилась в многодетной семье в немецком городе Касселе. С пяти лет начала посещать театральный кружок, участвовала во всех школьных постановках.

После школы поступила в театральную школу Гамбурга. Какое-то время играла в местном театре, после чего переехала в Берлин, где снималась в эпизодах разных кинофильмов. Но судьбоносная роль ждала ее впереди.

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Как Мерьем Узерли попала в «Великолепный век»

В 2010 году коллега Мерьем Узерли сообщила ей, что в Турции снимается крупный исторический сериал, и нужна актриса на главную роль. До съемок оставалось практически несколько дней, а Роксолану так и не нашли. Мерьем успешно прошла пробы, но все трудности были впереди.

Узерли не владела турецким языком и заучивала свою роль, как стишок. Ситуацию осложняло и то, что она не понимала команды режиссера. Постепенно все нормализовалось. Мерьем помогали коллеги по съемочной площадке, включая и тех, кто плел против нее интриги на экране.

Мерьем Узерли сыграла девушку по имени Александра, жизнь которой рушится в одночасье. Ее родителей убивают, а ее саму берут в плен и продают во дворец Топкапы, где живет правитель Османской империи султан Сулейман.

Сильная и темпераментная молодая женщина не хочет мириться с уготованной ей ролью одной из наложниц в гареме. Но в итоге влюбляется в Сулеймана (Халит Эргенч), умудряется оставить с носом других его женщин и стать женой Османского правителя. В гареме Александра получает имя Роксолана, а он же называет ее Хюррем, что в переводе с персидского означает «приносящая радость».

Эта пара играла настолько эмоционально и правдоподобно, что зрители подозревали между ними роман. На самом же деле, по признанию самой Узерли, ей нравился другой мужчина — Озан Гювен (Рустем-паша). И в сценах поцелуев с его персонажем она чувствовала себя очень раскованно.