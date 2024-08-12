Почему Мерьем Узерли сбежала из «Великолепного века», родила от мошенника и чем занимается сейчас

12 августа день рождения отмечает одна из самых ярких актрис современного кинематографа — Мерьем Узерли. Артистке исполнился 41 год. Широкий зритель узнал ее по сериалу «Великолепный век» и роли Хюррем, которая смогла завоевать сердце турецкого султана Сулеймана, противостояв интригам соперниц и давлению двора.
Детство и юность
Свою яркую внешность Мерьем получила благодаря смешанному происхождению. Ее мама — немка, а отец — турок. Девочка родилась в многодетной семье в немецком городе Касселе. С пяти лет начала посещать театральный кружок, участвовала во всех школьных постановках.
После школы поступила в театральную школу Гамбурга. Какое-то время играла в местном театре, после чего переехала в Берлин, где снималась в эпизодах разных кинофильмов. Но судьбоносная роль ждала ее впереди.
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Как Мерьем Узерли попала в «Великолепный век»
В 2010 году коллега Мерьем Узерли сообщила ей, что в Турции снимается крупный исторический сериал, и нужна актриса на главную роль. До съемок оставалось практически несколько дней, а Роксолану так и не нашли. Мерьем успешно прошла пробы, но все трудности были впереди.
Узерли не владела турецким языком и заучивала свою роль, как стишок. Ситуацию осложняло и то, что она не понимала команды режиссера. Постепенно все нормализовалось. Мерьем помогали коллеги по съемочной площадке, включая и тех, кто плел против нее интриги на экране.
Мерьем Узерли сыграла девушку по имени Александра, жизнь которой рушится в одночасье. Ее родителей убивают, а ее саму берут в плен и продают во дворец Топкапы, где живет правитель Османской империи султан Сулейман.
Сильная и темпераментная молодая женщина не хочет мириться с уготованной ей ролью одной из наложниц в гареме. Но в итоге влюбляется в Сулеймана (Халит Эргенч), умудряется оставить с носом других его женщин и стать женой Османского правителя. В гареме Александра получает имя Роксолана, а он же называет ее Хюррем, что в переводе с персидского означает «приносящая радость».
Эта пара играла настолько эмоционально и правдоподобно, что зрители подозревали между ними роман. На самом же деле, по признанию самой Узерли, ей нравился другой мужчина — Озан Гювен (Рустем-паша). И в сценах поцелуев с его персонажем она чувствовала себя очень раскованно.
Мерьем Узерли и Халит Эргенч в сериале «Великолепный век»
Работать, конечно, приходилось на износ. Актриса проводила на съемочной площадке по 14 часов, после чего столкнулась с эмоциональным выгоранием. Как признавалась сама Мерьем Узерли, еще со съемок первых серий попадания героини в гарем она буквально ощущала, что стены дворца давят на нее. По словам артистки, порой она не понимала, где проходит грань между реальной Мерьем и экранной Хюррем, и чувствовала, что сходит с ума.
Узерли настолько устала от всего, что покинула проект после третьего сезона. В четвертом же ее место заняла коллега Вахиде Перчин. Актриса просто вернулась в Берлин. Коллеги по цеху были очень злы на нее. Так, продюсер проекта Тимур Савджи заявил, что артистка подставила всю команду. Когда Мерьем покинула сериал, его рейтинги резко полетели вниз.
Личная жизнь
Впрочем, в жизни Узерли тоже кипели турецкие страсти. В 2012 году она по уши влюбилась в бизнесмена Джана Атеша. Поначалу отношения между ними были похожи на сказку, но потом актрису постигло горькое разочарование.
Когда артистка забеременела, ее возлюбленный предложил ей сделать аборт. Впоследствии выяснилось, что Джан Атеш не любил Мерьем, а использовал ее для собственного пиара, стараясь как можно чаще попадать под прицелы фотокамер. А в 2015 году мужчину вообще объявили в международный розыск из-за мошенничества. Тем не менее от этой связи у Мерьем Узерли появилась дочь Лара.
В сентябре 2020 года актриса объявила, что находится на четвертом месяце беременности. Тогда ее возлюбленным стал американец, имя которого не раскрывалось. Он переехал из США, чтобы быть рядом вместе с Мерьем, ее дочерью Ларой и будущим ребенком. 8 января 2021 на свет появилась девочка по имени Лили Кои.
«Я никогда такого не чувствовала. Это умиротворение, желание жить размеренной, здоровой жизнью и наслаждаться каждым мгновением. Я люблю и любима.
Именно любовь дает мне чувство спокойствия и равновесия. Любовь к моему мужчине, детям, родственникам», — откровенничала тогда Мерьем.
Но, увы, счастье не продлилось долго. Избранник из Америки не смог найти себя в Германии и предложил любимой женщине вернуться с ним в США. Она не согласилась и осталась на родине. Этот союз также распался.
Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press
Роли после «Великолепного века»
Что же касается актерской карьеры, то после бегства Мерьем Узерли из «Великолепного века» многие думали, что ее ждет творческие забвение. Но не тут-то было.
Она сыграла в таких сериалах, как «Королева ночи», «Материнская рана», «Мафия не может править миром» и других. В 2021 году актриса представила картину «Улей», вошедшую в программу специальных показов Московского международного кинофестиваля.
В интервью агентству ТАСС она рассказала, что сыграла героиню большого города, полагающую, что она сможет обуздать природу, но природа дает мощный ответ. Также тогда она призналась в любви к Москве и российским поклонникам.
В 2023 также вышел мини-сериал «Ру», где артистка исполнила одну из главных ролей. Так что сейчас она живет спокойной жизнью, наслаждаясь творчеством и общением с дочерьми.
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