«Когда придет время, Лиза обратит внимание на зрелого человека»: в Сети появилось забытое предсказание, связанное с Арзамасовой

В России стало еще на одного счастливого человека больше. В семье
В соцсетях уже вовсю поздравляют счастливую творческую пару, желают им любви, здоровья, благополучия, долгих лет семейной жизни. В Сеть «нырнула» и корреспондент Teleprogramma.pro.
Предсказание Клары Кузденбаевой
И неожиданно мне попалось предсказание нумеролога Клары Кузденбаевой, где она рассказала, что Лизу ждет встреча с мужчиной старше ее. И через пять лет она познает счастье материнства. Кузденбаева ошиблась дважды – впервые Елизавета стала мамой спустя четыре года после озвученного предсказания. А потом это счастье повторилось снова. Но в целом пророчество оказалось правдивым.
Когда Клара Кузденбаева поделилась своими соображениями относительно будущего Лизы Арзамасовой, шел 2017 год. Тогда о появлении в судьбе Елизаветы Ильи Авербуха речи и не шло.
В кулуарах больше говорили о влюбленности актрисы в коллегу из сериала «Папины дочки» Филиппа Бледного. Правда, роман между молодыми людьми завязался во время работы над спектаклем «Ромео и Джульетта». В 2013 году на пальце
Нумеролог Клара Кузденбаева утверждала, что изучила жизненный код Арзамасовой и пришла к выводу, что ей не интересно общаться с ровесниками.
Елизавета Арзамасова. Фото: Global Look Press
«Ее жизненный код – 358336 – свидетельствует о том, что она артистичная и властная натура, - говорила тогда Клара Кузденбаева. - У нее открыт канал предсказателя, она способна видеть вещие сны. При идеальных манерах и видимой хрупкости, эта девушка – тот еще командир».
Как поясняла Клара Кузденбаева, Лизе скучно со сверстниками, она тянется к людям старшего возраста. И когда придет время, она обратит внимание на зрелого мужчину и останется с ним.
«Мне запомнилась сцена, когда моя героиня признается в любви писателю»
О своем интересе к представителям сильного пола старше себя говорила и сама Елизавета Арзамасова. Речь шла о роли Лизы в сериале «Достоевский», где она сыграла 14-летнего математика Софью Ковалевскую, влюбленную в классика.
«Мне запомнилась сцена, в которой 14-летняя Сонечка признается в любви 40-летнему писателю, а он, смущенный ее чувствами, не знает, как корректно ответить. Крайне благодарна Владимиру Ивановичу Хотиненко за возможность сыграть такую нежную сцену. Роль Сони совсем небольшая, но я ее буду помнить всегда», - отмечала Елизавета.
В том интервью Лиза признавалась, что всегда влюбляется в талант, а талант нередко связан именно с жизненным опытом.
Елизавета Арзамасова и
Психологи говорят, что чаще всего к зрелым мужчинам тянутся девушки, воспитывающиеся без отца. Возможно, это случай и
Ее отец погиб в мотоаварии, когда девочке было 8 лет. Будущая актриса тяжело переживала эту трагедию. Тогда ее главным другом, помощником и наставником стала мама.
Видимо, эта тема очень болезненна для семьи Арзамасовых. Лиза почти не касается ее в своих интервью. Об отце Елизавета рассказывала лишь то, что на свой первый гонорар купила ему шахматы.
Мужскую любовь и заботу Елизавета Арзамасова нашла в лице олимпийского чемпиона, фигуриста Ильи Авербуха, который старше ее на 21 год.
Напомним, о романе пары стало известно в 2020 году. А 15 августа 2021 года у них родился сын Лев. И вот в августе этого года актриса снова стала мамой. Супруги очень счастливы!
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