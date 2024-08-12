«Когда придет время, Лиза обратит внимание на зрелого человека»: в Сети появилось забытое предсказание, связанное с Арзамасовой

В России стало еще на одного счастливого человека больше. В семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился второй ребенок.

В соцсетях уже вовсю поздравляют счастливую творческую пару, желают им любви, здоровья, благополучия, долгих лет семейной жизни. В Сеть «нырнула» и корреспондент Teleprogramma.pro.

Предсказание Клары Кузденбаевой

И неожиданно мне попалось предсказание нумеролога Клары Кузденбаевой, где она рассказала, что Лизу ждет встреча с мужчиной старше ее. И через пять лет она познает счастье материнства. Кузденбаева ошиблась дважды – впервые Елизавета стала мамой спустя четыре года после озвученного предсказания. А потом это счастье повторилось снова. Но в целом пророчество оказалось правдивым.

Когда Клара Кузденбаева поделилась своими соображениями относительно будущего Лизы Арзамасовой, шел 2017 год. Тогда о появлении в судьбе Елизаветы Ильи Авербуха речи и не шло.

В кулуарах больше говорили о влюбленности актрисы в коллегу из сериала «Папины дочки» Филиппа Бледного. Правда, роман между молодыми людьми завязался во время работы над спектаклем «Ромео и Джульетта». В 2013 году на пальце Лизы Арзамасовой появилось кольцо для помолвки. Но свадьба так и не состоялась.

Нумеролог Клара Кузденбаева утверждала, что изучила жизненный код Арзамасовой и пришла к выводу, что ей не интересно общаться с ровесниками.