От 700 тыс. рублей за сутки: как звезды тратят на отдых бешеные деньги

Многие наши знаменитости живут или в этом отеле, или поблизости в таких же шикарных. При этом они отдыхают не по системе «все включено», а едят в ресторанах. Здесь работают несколько российских заведений. К примеру, в «Новиков Бодрум»: карпаччо из лангустина - 4 тыс. 400 руб.; салат с крабом и авокадо - 7 тыс. 600 руб.; вок с говядиной - 3 тыс. 600 руб. Цены кусаются, а столы в ресторанах ломятся от яств. Некоторые смогут позволить себе потратить на отдых длиною три недели около 15 млн руб., то есть спустить на отпуск стоимость однушки в Москве - не в центре и не в элитном доме, но тем не менее деньги огромные.

Кто отдыхает в Бодруме? Анна Семенович с женихом, Полина Гагарина с детьми, Ксения Бородина с женихом и друзьями, Александр Петров с женой, Кристина Асмус с дочерью и многие другие артисты. В Бодруме температура воздуха +37, температура воды +26.