От 700 тыс. рублей за сутки: как звезды тратят на отдых бешеные деньги

От 700 тыс. руб. - сутки на вилле в Бодруме
Звезды стараются приезжать в отпуск в такие отели, где сервис ориентирован на очень обеспеченных туристов. Поэтому в Турции знаменитости выбирают для пляжного отдыха курорты и отели в разы дороже, чем те, где отдыхают их зрители и слушатели. Самое популярное у знаменитостей направление - Бодрум. Говорят, что там сейчас невероятная концентрация наших обеспеченных соотечественников, а цены почти вдвое дороже, чем в модном когда-то Сен-Тропе в сезон. К примеру, певец Григорий Лепс в перерыве между гастролями прилетел навестить невесту Аврору, которая отдыхает в Mandarin Oriental.
Григорий Лепс навестил свою невесту Аврору в Бодруме. Фото: личная страница Григория Лепса в социальной сети
Аренда на сутки виллы в этом отеле с видом на Эгейское море стартует в пик сезона от 700 тыс. руб. Учитывая, что Аврора Киба приехала сюда на три недели, можно посчитать - только аренда виллы стоит 14 млн 700 тыс. руб.
Фото: mandarinoriental.com
Многие наши знаменитости живут или в этом отеле, или поблизости в таких же шикарных. При этом они отдыхают не по системе «все включено», а едят в ресторанах. Здесь работают несколько российских заведений. К примеру, в «Новиков Бодрум»: карпаччо из лангустина - 4 тыс. 400 руб.; салат с крабом и авокадо - 7 тыс. 600 руб.; вок с говядиной - 3 тыс. 600 руб. Цены кусаются, а столы в ресторанах ломятся от яств. Некоторые смогут позволить себе потратить на отдых длиною три недели около 15 млн руб., то есть спустить на отпуск стоимость однушки в Москве - не в центре и не в элитном доме, но тем не менее деньги огромные.
Кто отдыхает в Бодруме? Анна Семенович с женихом, Полина Гагарина с детьми, Ксения Бородина с женихом и друзьями, Александр Петров с женой, Кристина Асмус с дочерью и многие другие артисты. В Бодруме температура воздуха +37, температура воды +26.
Полине Гагариной очень идет отдых на турецком берегу. Фото: личная страница Полины Гагариной в социальной сети
Некоторые артисты летают экономом. Но большинство выбирает перелет бизнес-классом: билет по маршруту Москва - Бодрум в одну сторону - 98 тыс. руб.
От 150 тыс. руб. - сутки на вилле на Мальдивах
На Мальдивах сейчас не сезон, поэтому пора невысоких (относительно этого курорта) цен. Здесь через день льют дожди - правда, их быстро сменяет солнечная погода. Температура воздуха +33, воды + 33. На островах этого курорта отдыхают: актер Павел Прилучный с женой Зепюр и их общим сыном, а также с двумя детьми от первого брака с Агатой Муцениеце. Здесь же купаются с детьми футболист Дмитрий Тарасов и его жена блогер Анастасия Костенко.
Семья Прилучных - Брутян всем составом на Мальдивах. Фото: личная страница Павла Прилучного в социальной сети
Фото: личная страница Павла Прилучного в социальной сети
На Мальдивах также загорели и отдохнули актрисы Мирослава Карпович, Янина Студилина, Екатерина Шпица. Шпица летала на Мальдивы с сыном впервые и поделилась впечатлениями: «Мы только-только успели войти во вкус, просто наплаваться и посетить всего 2 экскурсии, как осталось всего три полных дня, а мы еще не выбрались на снорклинг, парусный спорт, теннис, футбол и стрельбу из лука (тут всего 29 активностей, входящих в стоимость тура). Я побаивалась, что могу почувствовать прохладную энергетику растиражированных туристических направлений. Однако здесь не про пафос, а про эстетический экстаз».
К примеру, Прилучные выбрали для отдыха виллу в Marriott Maldives Resort & Spa, где сутки стартуют от 150 тыс. руб. Перелет бизнес-классом Москва - Мале в одну сторону - 300 тыс. руб.
От 17 тыс. руб. - сутки в доме в Красной Поляне
«Ласточка» Екатерина Андреева в Красной Поляне. Фото: личная страница Паулины Андреевой в социальной сети
Телеведущая Екатерина Андреева с подругой побывали в Крыму. Также Андреева провела часть отпуска в Сочи, причем для отдыха на курорте она выбрала Красную Поляну. Екатерина ежедневно посещала спа-центр: «Получали удовольствие от бани в Сочи». Много гуляла и даже встретила медвежонка у своего домика в горах - он хозяйничал в мусорных баках. В Красной Поляне можно поселиться в гостинице или арендовать коттедж - средняя цена за сутки от 17 тыс. руб. Перелет бизнес-классом Москва - Сочи в одну сторону - 49 тыс. руб.