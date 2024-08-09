Как мошенники разводят именитых артистов на большие деньги

Можно перезвонить по известному номеру в банк, чтобы убедиться - вам звонили мошенники. Охотники за чужими деньгами каждый раз придумывают новые способы жульничества. Журнал «Телепрограмма» рассказывает истории летнего обмана наших звезд.
Радзинский отдал 45 млн «курьеру Центробанка»
87-летний писатель и телеведущий Эдвард Радзинский сам отдал мошенникам 45 млн руб. Первый звонок раздался в середине июля: «Вам звонят с «Википедии», информация на вашей странице давно не обновлялась, но есть хорошая новость - она монетизирована, есть возможность получить деньги. Хотите?» Эдвард Станиславович отказался и положил трубку с мыслью «развод для наивных». Но через пару минут Радзинскому позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что они знают о звонке из «Википедии», ситуация серьезная, поэтому ждите звонка из ФСБ.
И действительно, третий звонок случился быстро в Телеграме со скрытого номера - «старший следователь из ФСБ» опять упомянул «Википедию», сообщил, что многих известных людей тревожат аферисты, и некоторые попались на уловку мошенников, так как в сговоре с ними сотрудники банка, которые и помогают воровать деньги со счетов. Единственное спасение - перевести вклады в Банк России на улице Неглинной, дом 12. Радзинскому звонили регулярно целую неделю. В Телеграме для Эдварда Станиславовича включали демонстрацию экрана с документами с гербовыми печатями, сочиняли про вымышленные уголовные дела тех, кто не поверил «спецслужбам», - в итоге деньги с их счетов пошли на финансирование ВСУ, за что теперь их привлекут и т. п.
В итоге Радзинский поехал в банк, где он был ВИП-клиентом, поэтому сразу получил наличку со своего счета в размере 45 млн руб. - сказал, что на «покупку квартиры». После чего поехал домой, сложил всю сумму в сумку и туда же положил свою книгу с автографом - все это передал парнишке - «доверенному лицу из Центробанка», который приехал к нему домой и с порога назвал «пароль», о котором Радзинский условился с «сотрудником ФСБ». В обмен телеведущий получил «документы» о передаче денег, после чего прошел звонок от сотрудника «ФСБ», который заверил звезду, что теперь его деньги в безопасности.
Эдвард Радзинский успокоился, и жизнь пошла дальше по звездному графику. Пока в конце июля к нему домой не приехали настоящие сотрудники полиции - они задержали преступника по другому делу о мошенничестве, тогда и всплыл эпизод с Радзинским. 19-летний паренек Эдуард приехал в Москву на заработки из Сибири и стал работать на мошенников - курьером, который забирал деньги у обманутых пожилых людей. Сейчас устанавливаются другие фигуранты мошеннической схемы.
Дачу Долиной «продали»
Фото: Агенство «Москва»
Народная артистка Лариса Долина на юбилейный, 2025 год едет в гастрольный тур. Естественно, что для этого певице не нужны дополнительные (тем более кредитные) средства. Однако неожиданно представителям артистки сообщили о том, что в базе частных кредиторов засветилась подмосковная дача Долиной: якобы Лариса Александровна под залог этого дома в Протасовке занимает 50 млн руб. под 30% годовых. Сообщалось, что деньги понадобились народной артистке для организации юбилейного тура. При этом артистка живет в другом районе Подмосковья, а дача простаивает. Директор народной артистки Сергей Пудовкин объяснил, что произошло: «Это системное мошенничество.
Достаточно подготовленное, многоступенчатое. Последние несколько дней Лариса Александровна получала запросы от микрофинансовых институтов по предоставлению кредитов. Конечно, официально таких запросов не было: нет оснований для подобных обращений. Это мошенники, которые пользуются знаменитым именем, чтобы получить доступ к финансовым ресурсам. Ситуация преступного разглашения частной информации, попытка получить под чужую недвижимость кредиты. Все проверим и заблокируем деятельность мошенников. Юрист обратится в правоохранительные органы, чтобы эта частная информация не находилась в общем доступе и не использовалась в преступных целях».
Когда друг оказался подставой
Фото: Александр Шпаковский/КП
Художнику Никасу Сафронову позвонили на мессенджер - при этом высветился номер давнего знакомого (мошенники умеют звонить таким образом и с «номеров» банков), с которым не общались несколько лет. «Товарищ» предложил Сафронову внести правки в статью о нем в «Википедии» - правильно указать звания художника. Сообщил, что для этого через несколько дней ему позвонит с другого номера женщина и нужно будет подтвердить данные о себе через «Госуслуги». Сафронов переключил следующий разговор на свою помощницу: она приняла видеозвонок, в настройках подключила удаленные устройства, таким образом передала мошенникам доступ к телефону художника и его контактам.
После чего выполнила еще несколько инструкций мошенников. В итоге они стали звонить от имени Никаса Сафронова его контактам: просили в долг разные суммы - до 30 тыс. руб. «срочно, всего на пару часов». Когда звонили мошенники, высвечивался номер известного художника. Первым тревогу забил певец Олег Газманов, который и сообщил о жуликах. Никас Сафронов теперь переживает: а вдруг кто-то «дал ему в долг». Художник написал заявление в правоохранительные органы.