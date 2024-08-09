Как мошенники разводят именитых артистов на большие деньги

Можно перезвонить по известному номеру в банк, чтобы убедиться - вам звонили мошенники. Охотники за чужими деньгами каждый раз придумывают новые способы жульничества. Журнал «Телепрограмма» рассказывает истории летнего обмана наших звезд.

Радзинский отдал 45 млн «курьеру Центробанка»

87-летний писатель и телеведущий Эдвард Радзинский сам отдал мошенникам 45 млн руб. Первый звонок раздался в середине июля: «Вам звонят с «Википедии», информация на вашей странице давно не обновлялась, но есть хорошая новость - она монетизирована, есть возможность получить деньги. Хотите?» Эдвард Станиславович отказался и положил трубку с мыслью «развод для наивных». Но через пару минут Радзинскому позвонил «сотрудник Центробанка», который сообщил, что они знают о звонке из «Википедии», ситуация серьезная, поэтому ждите звонка из ФСБ.

И действительно, третий звонок случился быстро в Телеграме со скрытого номера - «старший следователь из ФСБ» опять упомянул «Википедию», сообщил, что многих известных людей тревожат аферисты, и некоторые попались на уловку мошенников, так как в сговоре с ними сотрудники банка, которые и помогают воровать деньги со счетов. Единственное спасение - перевести вклады в Банк России на улице Неглинной, дом 12. Радзинскому звонили регулярно целую неделю. В Телеграме для Эдварда Станиславовича включали демонстрацию экрана с документами с гербовыми печатями, сочиняли про вымышленные уголовные дела тех, кто не поверил «спецслужбам», - в итоге деньги с их счетов пошли на финансирование ВСУ, за что теперь их привлекут и т. п.

В итоге Радзинский поехал в банк, где он был ВИП-клиентом, поэтому сразу получил наличку со своего счета в размере 45 млн руб. - сказал, что на «покупку квартиры». После чего поехал домой, сложил всю сумму в сумку и туда же положил свою книгу с автографом - все это передал парнишке - «доверенному лицу из Центробанка», который приехал к нему домой и с порога назвал «пароль», о котором Радзинский условился с «сотрудником ФСБ». В обмен телеведущий получил «документы» о передаче денег, после чего прошел звонок от сотрудника «ФСБ», который заверил звезду, что теперь его деньги в безопасности.

Эдвард Радзинский успокоился, и жизнь пошла дальше по звездному графику. Пока в конце июля к нему домой не приехали настоящие сотрудники полиции - они задержали преступника по другому делу о мошенничестве, тогда и всплыл эпизод с Радзинским. 19-летний паренек Эдуард приехал в Москву на заработки из Сибири и стал работать на мошенников - курьером, который забирал деньги у обманутых пожилых людей. Сейчас устанавливаются другие фигуранты мошеннической схемы.

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