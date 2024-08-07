«Может быть, он хочет себе сделать грудь и носить лосины»: из-за чего возникла неприязнь между Аленой Водонаевой и Сашей Стоуном
Алена Водонаева в шоу «Новые звезды в Африке»
Как поссорились участники реалити-шоу «Новые звезды в Африке».
В эфире телеканала ТНТ продолжается шоу «Выжить в Дубае». И значительная порция зрительского внимания сейчас прикована к одному из участников проекта — Саше Стоуну. Также в проекте «Дерзкая готовка» о Стоуне высказалась и Алена Водонаева.
По словам Алены, Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) ее не удивил. А еще Водонаева назвала блогера симпатичным камнем, который абсолютно не ловит мышей и не понимает, как себя вести.
«Когда он вот так начинает себя вести, особенно с девушками, ты сразу понимаешь все про человека, что люди не меняются. Саша не поменяется. У него всегда с какими-то девушками зарубы. Притом что внешность мне его нравится», — отметила Алена Водонаева.
Тот, кто читает телеграм-канал Алены, знает, что светская дива очень иронично высказывается в отношении Стоуна. А чтобы выразить свое истинное отношение, она называет его Саской. Кажется, что Алена Водонаева забавляется тем, что обсуждает посты Александра, собирая сотни комментариев. Какая же кошка пробежала между двумя селебрити?
Наверное, подобное отношение Водонаевой к Стоуну зародилось еще во времена, когда оба были участниками шоу «Новые звезды в Африке». Тогда Алена признавалась, что самое тяжелое для нее на подобных реалити — это общаться с неприятными людьми, с которыми она не совпадает по мировоззрению, вкусу, уровню интеллекта. И, видимо, Александр Зарубин оказался в числе таких личностей.
Масла в огонь подливал и сам Стоун, который в одном из интервью к шоу «Новые звезды в Африке» назвал Алену девочкой. А еще ни с того ни с сего начал придираться к лосинам и груди своей оппонентки.
Участники шоу «Новые звезды в Африке»
«Он так много об этом говорит в сериях. Мне даже стыдно за него. Но кто знает, что там на самом деле у человека внутри. Может быть, он хочет себе сделать грудь и носить лосины, поэтому столько неадекватной агрессии», — возмущалась тогда Алена.
Страсти разгорелись с еще большей силой, когда Стоун вмешался в беседу Водонаевой и Карины Кросс. Ведущая захотела поставить оппонента на место и нецензурно выразилась в его адрес.
Уязвленный Зарубин признался, что задето его мужское достоинство. Тогда ссору удалось немного смягчить, но неприязнь между звездами сохранилась.
И уже когда Алена уехала после проекта «Новые звезды в Африке» домой, она продолжала высказываться о Саше Стоуне. Особенно Водонаеву задела история о бывшей девушке Александра, Валерии.
Оказывается, он встречался с ней до участия в проекте «Новые звезды в Африке» и продолжал признаваться в любви во время съемок. Переписку, полную искренних признаний, с Александром Зарубиным продемонстрировала сама Валерия.
А потом благодаря африканскому реалити в жизни Стоуна появилась Валя Карнавал — известный блогер, на отношениях с которой можно было заработать очки. И Валерия была отправлена в отставку… Тогда Алена признавалась, что ее не удивила эта история.
«Валя, будь аккуратнее»
«Для всех, кто смотрит «Звезды в Африке». К вопросу о «честности», «порядочности» и «святости» персонажей, которые орут об этом громче всех», — написала в то время Алена в соцсетях.
Также Водонаева призывала тогда Валю Карнавал быть бдительной.
Саша Стоун и Валя Карнавал в проекте «Новые звезды в Африке»
«Находясь в отношениях с Валей, он признавался в любви другой девушке. Клоун. Валя, будь аккуратнее», — писала Алена Водонаева в своем телеграм-канале.
Ну и сейчас светская дива не удержалась, чтобы не вставить свои пять копеек.
Как известно, во время съемок шоу «Выжить в Дубае» Саша Стоун встречался с юмористкой Надеждой Сысоевой, которая, к слову, на 14 лет старше его. Но после ее конфликта с Анной Седоковой и Викторией Боней на Сысоеву вылилась тонна хейта.
Видимо, Саша Стоун не был готов видеть возлюбленную с неудачного ракурса. В отношениях между молодыми людьми возникла трещина. И вскоре поползли слухи об их расставании. Как говорится, не прошли проверку.
Думаем, выпады Алены и Александра в сторону друг друга продолжатся. А мы же будем следить за развитием событий!