«Может быть, он хочет себе сделать грудь и носить лосины»: из-за чего возникла неприязнь между Аленой Водонаевой и Сашей Стоуном

В эфире телеканала ТНТ продолжается шоу «Выжить в Дубае». И значительная порция зрительского внимания сейчас прикована к одному из участников проекта — Саше Стоуну. Также в проекте «Дерзкая готовка» о Стоуне высказалась и Алена Водонаева .

По словам Алены, Стоун (настоящее имя — Александр Зарубин) ее не удивил. А еще Водонаева назвала блогера симпатичным камнем, который абсолютно не ловит мышей и не понимает, как себя вести.

«Когда он вот так начинает себя вести, особенно с девушками, ты сразу понимаешь все про человека, что люди не меняются. Саша не поменяется. У него всегда с какими-то девушками зарубы. Притом что внешность мне его нравится», — отметила Алена Водонаева .

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«Мне даже стыдно за него»

Тот, кто читает телеграм-канал Алены, знает, что светская дива очень иронично высказывается в отношении Стоуна. А чтобы выразить свое истинное отношение, она называет его Саской. Кажется, что Алена Водонаева забавляется тем, что обсуждает посты Александра, собирая сотни комментариев. Какая же кошка пробежала между двумя селебрити?

Наверное, подобное отношение Водонаевой к Стоуну зародилось еще во времена, когда оба были участниками шоу «Новые звезды в Африке». Тогда Алена признавалась, что самое тяжелое для нее на подобных реалити — это общаться с неприятными людьми, с которыми она не совпадает по мировоззрению, вкусу, уровню интеллекта. И, видимо, Александр Зарубин оказался в числе таких личностей.

Масла в огонь подливал и сам Стоун, который в одном из интервью к шоу «Новые звезды в Африке» назвал Алену девочкой. А еще ни с того ни с сего начал придираться к лосинам и груди своей оппонентки.