Невеста Тимати сменила импланты за 1,2 млн, а Шведов пересадил волосы за 200 тыс.

Этой весной звезды активно омолаживаются, наводят красоту - делают операции и косметологические процедуры. «Телепрограмма» рассказывает, сколько приходится платить за такие услуги.

От 200 тыс. руб. - пересадка волос

Денис Шведов (44) - востребованный актер, часто играет мачо и супергероев. Поэтому артист решил избавиться от небольших залысин и сделал пересадку волос в известной столичной клинике. Процедуру Шведову делал врач-трихотрансплантолог.

Как это происходит? При пересадке волос их перемещают с одного (донорского) участка на другой, где они необходимы. Используется такое понятие, как графт - это волосяные фолликулы размером до 1 мм, в каждом от 1 до 5 волосяных луковиц. На каждый квадратный сантиметр, где не хватает волос, пересаживается до 60 графтов. Каждый графт имплантируется в кожу с использованием специальной ручки-имплантера. С современными технологиями мужчины стали избавляться от залысин без проблем - несколько лет назад подобные процедуры за границей прошли Стас Михайлов и Григорий Лепс. Теперь спасают от залысин и в специализированных клиниках в Москве.

От 1,2 млн руб. - маммопластика с заменой имплантов у известного хирурга

Невеста музыканта и бизнесмена Тимура Юнусова (Тимати) 32-летняя модель Валентина Иванова на прошлой неделе сделала маммопластику. Валя меняла старые грудные импланты на новые в Москве у очень известного пластического хирурга, доктора медицинских наук. Операция плюс новые импортные импланты у специалиста такого уровня стоят от 1 млн 200 тыс. руб.

Валентина Иванова впервые стала мамой 9 месяцев назад - родила дочь Эмму.

Модель так объяснила операцию: «Я не планировала повторно делать грудь. Но во время кормления грудь была очень большая - 5-го размера. Кожа разъехалась, грудь разъехалась… Если думаете: сейчас сделаю себе грудь, а через годик забеременею, лучше сделайте потом».

Во время беременности, лактации грудь меняет объем и конфигурацию, поэтому разъехавшиеся импланты не редкость. Валя провела сутки в больнице, пока с дочкой была ее мама.

900 тыс. руб. - подтяжка лица в Сеуле

Блогер Айза Долматова (41) слетала в Сеул на подтяжку лица. Рассматриваем снимок ее лица в послеоперационной повязке: «Я плачу от счастья, я просто в шоке! Посмотрите на меня, это второй день после операции». У блогеров теперь модно летать в Южную Корею на омолаживающие операции. Айза рассказала, что сделала «облегченную» подтяжку - ее целью было подтянуть и омолодить овал лица. Блогер рассказала, что операция стоила 900 тыс. руб. «У меня была седация, а не общий наркоз, из операционной уже сама дошла до палаты», - отметила блогер.

Стоит отметить, что женщина ранее делала маммопластику, липофилинг, меняла разрез глаз и даже пересаживала волосы на голове ради того, чтобы визуально уменьшить высоту лба. Решаясь на подобные операции, стоит помнить, что результат и последствия никогда невозможно предсказать заранее.

От 100 тыс. руб. - ультразвуковая подтяжка лица и шеи, смас-лифтинг

Звезда соцсетей Ида Галич (36) активно готовится к скорой свадьбе. Блогер активно взялась за свое лицо. И на днях сделала процедуру аппаратной косметологии. Галич сходила на безоперационную подтяжку - смас-лифтинг. Врач-косметолог проходит по лицу аппаратом со специальными насадками, в которых используется микро- и макрофокусированный ультразвук, который повышает тонус кожи. В результате подтягиваются обвисшие участки кожи, корректируется овал лица, разглаживаются морщинки. Первый эффект виден через две недели, максимальный - через два месяца, как раз к свадьбе. Заодно Ида сделала и уколы красоты: «Доколола лицо и шею ботулотоксином. К свадьбе буду конфеткой».