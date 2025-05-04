Невероятные приключения Кристиана Бейла в СССР

CССР не был закрыт для киносотрудничества: наши актеры и режиссеры регулярно (!) выезжали на западные фестивали класса А, бывали в Голливуде и снимали совместные с западными партнерами фильмы. Кто не помнит замечательный сказочный фильм «Мама» 0+ 1977 года, снятый по сказке братьев Гримм «Волк и семеро козлят» с Михаилом Боярским, Людмилой Гурченко и Савелием Крамаровым в главных ролях. Это талантливая совместная работа СССР, Румынии и Франции: фильм не только выходил на трех разных языках - для каждой версии отдельно снимались музыкальные номера, а за монтаж отвечали три разные компании. А еще ведь была «Нормандия - Неман» 12+ Жана Древиля (СССР - Франция), «Красная палатка» 12+ (СССР - Италия) Михаила Калатозова, «Дерсу Узала» 16+ великого Акиры Куросавы (СССР - Япония) и так далее.
Нагловатые дети дипломатов
Путевку в большое кино Кристиан получил в Стране Советов. Фото: Global Look Press
Пожалуй, самая интересная и неожиданная история произошла на съемках другого фильма совместного производства. По просьбе шведских продюсеров Владимир Грамматиков («Усатый нянь», «Шла собака по роялю») в 1985 году начал работу над картиной «Мио, мой Мио» - экранизацией одноименной сказочной повести Астрид Линдгрен, по сюжету которой Боссе, что живет в приемной семье, мечтает найти отца, как это сделал его друг Бенке. Желание чудесным образом сбывается: он переносится в волшебную страну, король которой и есть его папа. Так Боссе становится принцем Мио, встречает нового друга Юм-Юма (похожего на Бенке), и вместе с ним пытается спасти страну от злого рыцаря Като, похищающего детей и превращающего их в птиц.
Поскольку картину нужно было сделать на английском, Грамматиков искал не просто детей, а детей со знанием языка. Таково было условие шведов, чтобы обойтись без дубляжа. Где таких найти? Постановщик обратился в сторону детей советских дипломатов, живущих в западных странах и освоивших иностранный язык. Но ребята оказались слишком… свободными.
- Это был 1985 год, и объездившие весь мир советские дети приходили на прослушивания, жуя жевательную резинку, - вспоминал постановщик. - Они были так наглы - катастрофа!
Я быстро понял, что среди этих детей мне не найти своих лирических героев.
В итоге было решено провести кастинг среди учеников английских театральных школ (!). В середине 80-х Грамматиков полетел в Лондон. Именно там и нашли исполнителей главных ролей - и 10-летнего Ника Пиккарда и 11-летнего Кристиана Бейла. В будущем Пиккард станет звездой британского сериала «Холлиокс» 16+, а Кристиан Бейл сыграет Бэтмена (трилогия Кристофера Нолана) и Патрика Бэйтмена («Американский психопат» 16+), выиграет «Оскар» за фильм «Боец» 16+ и станет одним из самых знаменитых голливудских актеров.
Кристиан (Бэтмен) с Хитом Леджером (Джокер) в «Темном рыцаре» 18+ (2008). Фото: кадр из фильма
Во время съемок бабахнул Чернобыль
Мальчиков привезли из Великобритании - и в 1986 году приступили к работе. Сначала сказку снимали в Москве, затем в Стокгольме, а потом в Крыму - в Ялте. Для 11-летнего Кристиана это был не просто дебют в кино, а первое путешествие без родителей. Но 26 апреля того же года СССР узнал о страшной аварии на Чернобыльской АЭС, масштаб которой представить тогда еще было попросту невозможно. Разумеется, всю группа экстренно эвакуировали из Крыма. Мальчик на всю жизнь запомнил это ЧП.
- Во время съемок бабахнул Чернобыль, - вспоминал потом актер. - Сейчас это даже смешно вспоминать: мы прервали работу в Ялте всего на две недели, как будто этого было достаточно, чтобы радиация рассеялась. Помню, как перед обедом мы проверяли еду счетчиком Гейгера. И воду в бассейне тоже. И все равно я вспоминаю те съемки с большой теплотой. Режиссером был Владимир Грамматиков, в группе были русские, шведы, англичане. Забавное, ни на что не похожее было время. Невероятно, что после этого у меня нет второй головы!
«Что это за ребята, которые прыгнуть сами не могут?!»
Бейл в триллере «Машинист» 18+ (2004). Фото: кадр из фильма
В сценарии для детей было много трюков - и для этого наняли каскадершу, 13-летнюю Елену Ступакову, которая занималась в секции скалолазания. Английские парни ничуть не смущались, что половину работы за них делает девчонка.
- Им было все равно, что я делаю трюки вместо них, - вспоминала потом Ступакова. - Кристиан был спокойней, а вот Ник был очень избалованным. Меня поразило, что няня всюду ходила за ним, а он только ей приказывал: «Принеси это, дай то». Я еще подумала: что это за ребята, которые даже прыгнуть никуда не могут?!
В фильме сыграло много звезд - и советских, и зарубежных: Игорь Ясулович, Любовь Германова, Стиг Энгстрем, Гунилла Нюрос. Что касается англичан, то сыгравший злодея Като Кристофер Ли прославился благодаря роли Дракулы, а потом и Сарумана в трилогии «Властелин колец» 12+ (в советско-шведской картине была своя Башня Смерти). Музыку к фильму написал тоже небезызвестный человек: Бенни Андерссон из легендарной группы АВВА. Мировая премьера картины «Мио, мой Мио» 0+ состоялась в сентябре 1987 года.