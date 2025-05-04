Невероятные приключения Кристиана Бейла в СССР

Пожалуй, самая интересная и неожиданная история произошла на съемках другого фильма совместного производства. По просьбе шведских продюсеров Владимир Грамматиков («Усатый нянь», «Шла собака по роялю») в 1985 году начал работу над картиной «Мио, мой Мио» - экранизацией одноименной сказочной повести Астрид Линдгрен, по сюжету которой Боссе, что живет в приемной семье, мечтает найти отца, как это сделал его друг Бенке. Желание чудесным образом сбывается: он переносится в волшебную страну, король которой и есть его папа. Так Боссе становится принцем Мио, встречает нового друга Юм-Юма (похожего на Бенке), и вместе с ним пытается спасти страну от злого рыцаря Като, похищающего детей и превращающего их в птиц.

Поскольку картину нужно было сделать на английском, Грамматиков искал не просто детей, а детей со знанием языка. Таково было условие шведов, чтобы обойтись без дубляжа. Где таких найти? Постановщик обратился в сторону детей советских дипломатов, живущих в западных странах и освоивших иностранный язык. Но ребята оказались слишком… свободными.

- Это был 1985 год, и объездившие весь мир советские дети приходили на прослушивания, жуя жевательную резинку, - вспоминал постановщик. - Они были так наглы - катастрофа!

Я быстро понял, что среди этих детей мне не найти своих лирических героев.

В итоге было решено провести кастинг среди учеников английских театральных школ (!). В середине 80-х Грамматиков полетел в Лондон. Именно там и нашли исполнителей главных ролей - и 10-летнего Ника Пиккарда и 11-летнего Кристиана Бейла. В будущем Пиккард станет звездой британского сериала «Холлиокс» 16+, а Кристиан Бейл сыграет Бэтмена (трилогия Кристофера Нолана) и Патрика Бэйтмена («Американский психопат» 16+), выиграет «Оскар» за фильм «Боец» 16+ и станет одним из самых знаменитых голливудских актеров.