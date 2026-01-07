Несколько полезных советов, как украсить елку к Рождеству

Фото: Global Look Press

С каких игрушек следует начинать украшать ель. Как равномерно распределить декорирование. Как лучше украсить верхушку елки. Как перейти от новогодних к рождественским украшениям.

Содержание

Новогодние праздники в разгаре. Россияне проводят на отдыхе уже вторую неделю. А 7 января православные христиане отмечают Рождество. Некоторые украшают к этому празднику и дом. И, конечно, елку.

Правильно украшенная ель радует глаз и является предметом белой зависти гостей.

Но для начала давайте проверим, как вы нарядили новогоднюю елку.

Принцип "от крупного к мелкому"

Первым делом, проверив гирлянду, равномерно обмотайте ее вокруг елки, маскируя провода. Затем накиньте мишуру и бусы. Развешивая игрушки, соблюдайте принцип "от крупного к мелкому". И в самом конце добавьте сверкающий дождик для завершения образа.

Увлекаясь украшением, легко пропустить момент, когда все игрушки уже развешаны, а елка стала полностью заполненной. Для сбалансированного результата сначала стоит выбрать концепцию оформления — допустим, минимализм, скандинавский стиль или бохо.

После этого определите доминирующую цветовую палитру, ограничившись двумя-тремя оттенками. Чтобы добавить глубины и интереса, сочетайте разные фактуры: матовые, глянцевые и объемные элементы.

Фото: Global Look Press

Как распределить декор равномерно

Начинайте наряжать новогоднюю елку с верхних веток, постепенно опускаясь вниз — этот метод поможет распределить декор равномерно. Время от времени смотрите на результат издалека, чтобы оценить общую картину.

Хрупкие стеклянные шары лучше размещать повыше, а на нижних ярусах использовать более безопасные украшения. Если в помещении бывают малыши или четвероногие питомцы, от бьющихся игрушек рекомендуется вовсе воздержаться.

И придать композиции завершенность

Основание дерева, будь то живая или искусственная ель, стоит задекорировать — это придаст композиции завершенность. В качестве маскировки подойдут ткани, корзины или подарочная упаковка.

Классическим финалом служит звезда или пика на макушке, но можно рассмотреть и дерзкие альтернативы: объемный бант, праздничный колпак или любой другой яркий акцент.

Как украсить рождественскую елку

А теперь давайте перейдем к украшению рождественской ели.

Если новогодняя елка осталась стоять после праздников, ее можно переодеть в более сдержанный и уютный наряд. Например, заменить яркий дождик на гирлянду с приглушенным теплым свечением.

По словам декоратора Юлии Лапшиновой, рождественское убранство отличает стремление к естественности. Выберите игрушки из дерева и глины, фигурки ангелов, композиции из засушенных цветов и веток.

Прекрасная идея для семейного творчества — сделать украшения самим: сшить уютные фигурки из фетра или создать декор из лесных шишек и веточек. Это наполнит дом атмосферой тепла и рукотворного уюта.

Основу праздничного украшения составляют три традиционных элемента: живой огонь, игрушки из дерева и ветви ели. Стиль может варьироваться от ретро, навевающего воспоминания о середине прошлого века, до лаконичного минимализма.

Как говорит декоратор Юлия Лапшинова, неотъемлемая деталь — свечи, которые размещают как в отдельных подсвечниках, так и в центре композиции с хвоей и лапником.

А как украсите дом к Рождеству вы? Делитесь комментариями!

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также