Несколько полезных советов, как украсить елку к Рождеству

Новогодние праздники в разгаре. Россияне проводят на отдыхе уже вторую неделю. А 7 января православные христиане отмечают Рождество. Некоторые украшают к этому празднику и дом. И, конечно, елку.
Правильно украшенная ель радует глаз и является предметом белой зависти гостей.
Но для начала давайте проверим, как вы нарядили новогоднюю елку.
Принцип "от крупного к мелкому"
Первым делом, проверив гирлянду, равномерно обмотайте ее вокруг елки, маскируя провода. Затем накиньте мишуру и бусы. Развешивая игрушки, соблюдайте принцип "от крупного к мелкому". И в самом конце добавьте сверкающий дождик для завершения образа.
Увлекаясь украшением, легко пропустить момент, когда все игрушки уже развешаны, а елка стала полностью заполненной. Для сбалансированного результата сначала стоит выбрать концепцию оформления — допустим, минимализм, скандинавский стиль или бохо.
После этого определите доминирующую цветовую палитру, ограничившись двумя-тремя оттенками. Чтобы добавить глубины и интереса, сочетайте разные фактуры: матовые, глянцевые и объемные элементы.
Фото: Global Look Press
Как распределить декор равномерно
Начинайте наряжать новогоднюю елку с верхних веток, постепенно опускаясь вниз — этот метод поможет распределить декор равномерно. Время от времени смотрите на результат издалека, чтобы оценить общую картину.
Хрупкие стеклянные шары лучше размещать повыше, а на нижних ярусах использовать более безопасные украшения. Если в помещении бывают малыши или четвероногие питомцы, от бьющихся игрушек рекомендуется вовсе воздержаться.
И придать композиции завершенность
Основание дерева, будь то живая или искусственная ель, стоит задекорировать — это придаст композиции завершенность. В качестве маскировки подойдут ткани, корзины или подарочная упаковка.
Классическим финалом служит звезда или пика на макушке, но можно рассмотреть и дерзкие альтернативы: объемный бант, праздничный колпак или любой другой яркий акцент.
Как украсить рождественскую елку
А теперь давайте перейдем к украшению рождественской ели.
Если новогодняя елка осталась стоять после праздников, ее можно переодеть в более сдержанный и уютный наряд. Например, заменить яркий дождик на гирлянду с приглушенным теплым свечением.
По словам декоратора Юлии Лапшиновой, рождественское убранство отличает стремление к естественности. Выберите игрушки из дерева и глины, фигурки ангелов, композиции из засушенных цветов и веток.
Прекрасная идея для семейного творчества — сделать украшения самим: сшить уютные фигурки из фетра или создать декор из лесных шишек и веточек. Это наполнит дом атмосферой тепла и рукотворного уюта.
Основу праздничного украшения составляют три традиционных элемента: живой огонь, игрушки из дерева и ветви ели. Стиль может варьироваться от ретро, навевающего воспоминания о середине прошлого века, до лаконичного минимализма.
Как говорит декоратор Юлия Лапшинова, неотъемлемая деталь — свечи, которые размещают как в отдельных подсвечниках, так и в центре композиции с хвоей и лапником.
А как украсите дом к Рождеству вы? Делитесь комментариями!