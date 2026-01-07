Несколько полезных советов, как украсить елку к Рождеству

Новогодние праздники в разгаре. Россияне проводят на отдыхе уже вторую неделю. А 7 января православные христиане отмечают Рождество. Некоторые украшают к этому празднику и дом. И, конечно, елку.

Правильно украшенная ель радует глаз и является предметом белой зависти гостей.

Но для начала давайте проверим, как вы нарядили новогоднюю елку.

Принцип "от крупного к мелкому"

Первым делом, проверив гирлянду, равномерно обмотайте ее вокруг елки, маскируя провода. Затем накиньте мишуру и бусы. Развешивая игрушки, соблюдайте принцип "от крупного к мелкому". И в самом конце добавьте сверкающий дождик для завершения образа.

Увлекаясь украшением, легко пропустить момент, когда все игрушки уже развешаны, а елка стала полностью заполненной. Для сбалансированного результата сначала стоит выбрать концепцию оформления — допустим, минимализм, скандинавский стиль или бохо.

После этого определите доминирующую цветовую палитру, ограничившись двумя-тремя оттенками. Чтобы добавить глубины и интереса, сочетайте разные фактуры: матовые, глянцевые и объемные элементы.