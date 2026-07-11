Несчастливы вместе с Геной Букиным: как Виктор Логинов четыре раза под венец ходил

На днях артист заявил, что развелся с четвертой женой Марией Гуськовой и уже нацелен на пятую. В обзоре «Телепрограммы» - краткий путеводитель по бракам Логинова.

Наташа

Будущую супругу Наталью, преподавателя физики, Виктор Логинов встретил в начале 90-х, когда ему было 19. Ей на тот момент исполнился 31 год, у нее на руках был ребенок от первого брака, но искренним чувствам это не помешало - даже наоборот: Виктор перевез возлюбленную в Петербург, где учился в театральном, в 1994 году женился. В том же году жена подарила начинающему артисту дочь Анну, а затем семья из четырех человек перебралась в Кемерово, где актер устроился в местный театр «На Весенней».

- Мы женились по любви - странной, непонятной, - признавал потом Виктор. - Да, она была старше, у нее был ребенок, нам негде было жить и было непонятно, на какие деньги. Но я знал, что что-нибудь придумаю. Я женился навсегда. Но когда через семь лет родилась дочь, я осознал, что это все. С увлеченностью покончено. Я становился старше, юношеский запал прошел, и я ее бросил. Сказал, что не могу больше. Измены не было. И любви, наверное, тоже...

Пасынок прекратил общение с отчимом, а дочь, хоть и обижалась, но нашла силы простить отца. Анна работает психологом, в 2024 году она сделала Логинова дедом, родив сына Виктора.

Снежана

Вскоре после развода он встретил эффектную блондинку. Страсть быстро дала результаты - девушка забеременела.

- Она окутала меня заботой, а ее семье я сразу понравился, - говорил артист. - Я погрузился в эту атмосферу гостеприимства и хлебосольства.

В 2002 году Снежана родила артисту сына Дмитрия, и Виктор снова честно пошел в загс. Но пелена эйфории спала.

- Оказавшись вдвоем, мы поняли, что мы разные, - огорченно констатировал Логинов. - Я сказал, что не вижу дальше нашей жизни и буду лучше платить алименты. Конечно, она расстроилась, плакала, возможно, обижена до сих пор на меня. Если бы в молодости я понимал, что семейные отношения - это трудная работа, возможно, не было бы ни первого, ни второго развода.

Ольга

После второго развода Виктор на время перестал коллекционировать браки. Он пожил без регистрации в загсе с коллегой Екатериной Петровой, ключевая роль которой в судьбе Логинова, возможно, заключалась в карьерном импульсе.

- Мы жили вместе уже не один год и ехали в машине. Остановились возле косметического магазинчика, - вспоминал Виктор. - Я сидел на пассажирском месте, когда она выскочила из автомобиля и оставила телефон на панели. Он зазвонил, я взял трубку. Ее пригласили на кастинг в новый сериал. А я предложил и свою кандидатуру. Мне ответили: «Хорошо, приходите».

В итоге Екатерину не взяли ни в ситком, ни в будущее Логинова - он уехал в Москву, где познакомился с Ольгой Беловой, стильной и умной переводчицей из консульства США в России, которая появлялась на съемках в качестве помрежа. Это был самый долгий брак актера - с 2011 по 2019 год. Супруга родила мужу двоих сыновей: Александра (2006) и Ивана (2011). Но удержать этим Виктора не смогла.

Маша

Ему было 45, ей 21. Артист души не чаял в девушке, она восхищалась его мудростью и опытом. Точка невозврата была пройдена в конце 2025 года, когда Мария выступила в соцсетях с пронзительным разоблачением.

- Устала чувствовать себя как на пороховой бочке, - призналась Мария. - Устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 кг. Я устала пить антидепрессанты. Я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого не достоин.

По словам актрисы, Логинов ей изменял, манипулировал и позволял рукоприкладство, а потом отказался дать развод. Все обвинения Логинов категорически отметал. Но неотвратимое все же случилось.

- Мария - психически нездоровый человек, - уверял Виктор. - Мы разводимся, конечно!

В конце июня 2026 года стало известно, что МФЦ Басманного района Москвы официально расторг брак.

- Это был увлекательный аттракцион, спасибо! - иронизировала Мария. - Но я катапультировалась.

Пока она еще была в браке, Мария нашла в телефоне мужа фривольную переписку с 24-летней Анастасией из Ульяновска. Возможно, это и будет пятая, юбилейная, жена «Гены Букина», с которой он наконец станет счастлив вместе.