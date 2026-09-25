Не только Владимир Высоцкий, а другие мужчины Марины Влади: возлюбленный Анжелики, миллионер-пилот и онколог, ушедший от рака

В возрасте 88 лет мир покинула одна из самых ярких кинозвезд – Марина Влади. В России ее знают как жену Владимира Высоцкого, к которой он то и дело ездил во Францию.

Но Марина Влади никогда не была тенью Высоцкого. Она самодостаточная, талантливая личность, большая кинозвезда во Франции.

В нашей стране Марина Влади обрела популярность после выхода на экраны фильма «Колдунья». Она ею и была: очаровывала, околдовывала самых ярких мужчин, о которых грезили сотни, а то и тысячи женщин. Давайте вспомним о них!

Робер Оссейн

Уже в 16 лет, несмотря на юный возраст, Марина Влади считалась в родной Франции большой звездой и явно не страдала от недостатка мужского внимания. Так, за ней ухаживали известные актеры Марчелло Мастрояни и Марлон Брандо, режиссеры Орсон Уэллс и Марко Феррери, а Жан-Люк Годар даже предложил ей выйти за него замуж.

Однако повезло лишь Роберу Оссейну, известному по роли Жоффрея де Пейрака в трилогии «Анжелика».

Он был старше Марины на 11 лет и сразу же стал ее фанатом: сначала скупал все журналы с ее фотографиями, а затем пригласил на главную роль в свой режиссерский дебют «Негодяи попадут в ад».

Актриса поначалу отвергала ухаживания настойчивого артиста, повторяя, что он не в ее вкусе. Но Оссейн не отступал и все-таки сумел добиться ее расположения. Спустя два года пара поженилась.

«Плотскую любовь я действительно познала юной. В 16 лет у меня вспыхнул роман с Робером Оссейном, ему тогда было 27. А через год мы поженились», — вспоминала Марина Влади.

Пара казалась идеальной: вместе работали, воспитывали двоих сыновей — Игоря и Петра, но брак вскоре распался. По словам Оссейна, их отношения разбились о «русский быт».