Не только Владимир Высоцкий, а другие мужчины Марины Влади: возлюбленный Анжелики, миллионер-пилот и онколог, ушедший от рака

В возрасте 88 лет мир покинула одна из самых ярких кинозвезд – Марина Влади. В России ее знают как жену Владимира Высоцкого, к которой он то и дело ездил во Францию.
Но Марина Влади никогда не была тенью Высоцкого. Она самодостаточная, талантливая личность, большая кинозвезда во Франции.
В нашей стране Марина Влади обрела популярность после выхода на экраны фильма «Колдунья». Она ею и была: очаровывала, околдовывала самых ярких мужчин, о которых грезили сотни, а то и тысячи женщин. Давайте вспомним о них!
Робер Оссейн
Уже в 16 лет, несмотря на юный возраст, Марина Влади считалась в родной Франции большой звездой и явно не страдала от недостатка мужского внимания. Так, за ней ухаживали известные актеры Марчелло Мастрояни и Марлон Брандо, режиссеры Орсон Уэллс и Марко Феррери, а Жан-Люк Годар даже предложил ей выйти за него замуж.
Однако повезло лишь Роберу Оссейну, известному по роли Жоффрея де Пейрака в трилогии «Анжелика».
Он был старше Марины на 11 лет и сразу же стал ее фанатом: сначала скупал все журналы с ее фотографиями, а затем пригласил на главную роль в свой режиссерский дебют «Негодяи попадут в ад».
Актриса поначалу отвергала ухаживания настойчивого артиста, повторяя, что он не в ее вкусе. Но Оссейн не отступал и все-таки сумел добиться ее расположения. Спустя два года пара поженилась.
«Плотскую любовь я действительно познала юной. В 16 лет у меня вспыхнул роман с Робером Оссейном, ему тогда было 27. А через год мы поженились», — вспоминала Марина Влади.
Пара казалась идеальной: вместе работали, воспитывали двоих сыновей — Игоря и Петра, но брак вскоре распался. По словам Оссейна, их отношения разбились о «русский быт».
Робер Оссейн. Фото: кадр из фильма «Анжелика – маркиза ангелов»
Дело в том, что Влади не хотела расставаться с матерью и сестрами, а Оссейн не смог убедить ее жить отдельно от них. Из-за невозможности остаться наедине с женой он начал ревновать ее к родственникам. Из-за этого супруги бесконечно ругались, а в 1959 году после очередной затяжной ссоры разошлись.
Робер Оссейн признавался, что устал от жизни «в колхозе». И иногда актеру начинало казаться, что он женат сразу на всех четырех сестрах.
Развод проходил мучительно и скандально. В прессе постоянно появлялась информация об изменах Влади, что лишь усиливало конфликт. После официального расторжения брака Влади и Оссейн долгое время не общались. Марина даже уступила роль Анжелики Мишель Мерсье — лишь бы не пересекаться с бывшим мужем на съемочной площадке и не играть с ним любовь в кадрах.
Жан-Клод Бруйе
И в 1963 году Марина Влади снова вышла замуж. На этот раз ее избранником стал пилот, владелец двух международных авиакомпаний и миллионер Жан-Клод Бруйе. Певица называла этот роман «бесконечно красивым, как весеннее небо».
Марина Влади и Жан-Клод Бруйе. Фото: кадр фильма
В этом браке у нее родился сын Владимир. Но и вторая попытка Марины построить крепкую семью обернулась неудачей. Бруйе ревновал жену к ее все возрастающей славе. Его раздражало, что журналисты называли его исключительно «мужем мадам Влади», а сама Марина не собиралась бросать карьеру и становиться домохозяйкой.
По словам Марины, Жан-Клод Бруйе – настоящий мужчина, взявший все в свои руки. Но сидеть дома, как того хотел второй супруг, актриса не желала.
Владимир Высоцкий
Но главной страстью в судьбе Марины Влади, конечно, был Владимир Высоцкий. Они познакомились в 1967 году после спектакля «Пугачев», куда руководство Таганки пригласило Марину и других французских актеров. Уже тогда Владимир Высоцкий заприметил Марину Влади: читал ей стихи, пел песни, развлекал всяческими способами. Но отношения еще не завязались.
Следующая встреча артистов произошла только через год: тогда Марина Влади приехала в Советский Союз на съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа». Так как работа над картиной должна была продлиться больше десяти месяцев, она временно перебралась в Россию с детьми.
Высоцкий приезжал к ней на съемочную площадку, в перерывах между сменами они ходили на вечеринки или отдыхали у реки. Он читал ей свои стихи, пел песни. И в итоге пара стала жить вместе. Но когда съемки закончились, актриса вернулась во Францию.
Марина Влади признавалась, что Высоцкий вихрем ворвался в ее жизнь. Она, потрясенная его талантом, понимала, что этот харизматичный мужчина может сыграть в ее судьбе важную роль.
И начались долгие междугородние звонки, жизнь Влади на две страны. Она понимала, что эти отношения не имеют будущего, но закончить их не могла. Высоцкий же убеждал ее, что ничто не помешает им быть вместе, и в январе 1970 года они отправились в Грибоедовский ЗАГС.
Церемония росписи была скромной, но это не умаляло силы их чувств друг к другу.
«Владимир был самой большой страстью моей жизни. Конечно, я любила и других мужчин. Но любовь, страсть — это он», — признавалась Марина Влади в своих воспоминаниях.
Высоцкий боготворил жену, осыпал подарками, посвящал ей десятки стихов, но их отношения не были простыми. Самым сложным оказалось то, что Высоцкий был невыездным.
Актриса очень хотела показать мужу другие страны, да и сам он мечтал увидеть мир без запретов и цензуры. Но их надежды на то, что после свадьбы артисту позволят покинуть СССР, разбились о суровую реальность.
Марина Влади и Владимир Высоцкий. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Разрешения на выезд во Францию Высоцкий ждал целых шесть лет, в течение которых Марина Влади обивала пороги разных инстанций. Как считала актриса, разрешение Владимиру Высоцкому дали только из-за большого общественного резонанса.
В тот период они с Влади объехали всю Европу и Америку. Артист давал концерты, ему рукоплескали во Франции и в Голливуде.
В жизни с Высоцким были и другие трудности. Всем было известно о непростом характере поэта, его срывах и запоях. В какой-то момент его алкогольная и наркотическая зависимости стали серьезной проблемой.
На протяжении многих лет брака Влади пыталась спасти любимого человека: вытаскивала его из алкогольно-наркотической ямы, из сомнительных компаний, умоляла взять себя в руки. Иногда ей это удавалось, но периоды ремиссии всякий раз сменялись срывами.
Владимир Высоцкий разрушал сам себя. И никакие увещевания любимой женщины не могли повлиять на него.
В конце 1970-х здоровье артиста резко ухудшилось. Владимир Высоцкий перенес тяжелый сердечный приступ, а 25 июля 1980 года его не стало. Позднее Влади вспоминала свой брак с артистом и поэтом как «самый тяжелый период в жизни и одновременно самый счастливый».
Леон Шварценберг
Это событие надломило Марину Влади. Чтобы выплатить все долги Высоцкого, оплатить погребение и поминки, она продала две машины мужа.
После похорон Марина вернулась во Францию полностью опустошенной и погрузилась в тяжелейшую депрессию. Она написала книгу о последних годах совместной жизни с поэтом «Владимир, или Прерванный полет», выпустила пластинку песен на стихи Высоцкого, включая «Я несла свою беду», «Марьюшка», «Так дымно…», «Так случилось, мужчины ушли». Но ничто не помогало. Влади была в таком отчаянии, что даже пыталась покончить с собой.
Помогли актрисе вернуть вкус к жизни новые отношения. В 1981 году она познакомилась с врачом-онкологом профессором Леоном Шварценбергом, который лечил от рака ее сестру и мать. Леон влюбился во Влади и предложил ей выйти за него замуж. Все мысли и сердце Марины были заняты воспоминаниями о Высоцком, но она согласилась.
Супруги прожили в браке 23 года. Муж поддерживал Марину и не дал ей сломаться, когда в страшной автокатастрофе погибли ее внучки, а старший сын Игорь получил тяжелые травмы. Она, в свою очередь, оказывала ему поддержку при работе.
Марина Влади с мужем Леоном. Фото: кадр видео
Но никакая идиллия не длится вечно. Их семейное счастье завершилось, когда Шварценберг умер от рака печени. Влади оставалась рядом с мужем до его последнего вздоха. Потеряв супруга, Марина Влади снова в попытках заглушить боль потери начала злоупотреблять алкоголем и вновь задумалась о суициде.
В течение трех лет Влади почти ни с кем не разговаривала и лишь изредка общалась по телефону с детьми и первым мужем Робером Оссейном, который со временем стал ее близким другом.
«Я опускалась все ниже и ниже. Сидела и смотрела в пустоту, — писала артистка в мемуарах, — и передо мной мелькала череда воспоминаний… Я чувствовала себя чужой в мире живых людей».
Марину Влади спасали только любимые собаки и работа. Влади мало снималась и играла в театре, но активно занималась литературным творчеством.
С 2006 года она написала романы «Мой вишневый сад», «Бабушка», «Рассказы для Милицы», откровенные мемуары «На пляже. Человек в черном». Затем она выпустила еще одну книгу о Высоцком «24 кадра в секунду», написала сценарий к мемуарам «Владимир, или Прерванный полет», по которому сняла документальный фильм и поставила спектакль.
В 2015 году, распродав памятные вещи и избавившись от загородного дома, актриса переехала в трехкомнатную квартиру в центре Парижа. Ее сыновья выросли, обзавелись своими семьями и разъехались по разным странам. Марина Влади же вела затворнический образ жизни и практически не снималась в кино.
Последняя картина с участием французской кинозвезды — «Ты будешь жить, моя дочь» — вышла на экраны в 2018 году.
Последние годы Марина Влади признавалась, что не боится смерти. Она благодарила судьбу за возможность встреч с самыми разными яркими людьми и отмечала, что самое главное для нее – просто жить.