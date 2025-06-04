Не только Шепелев и Чехова: Волочкова увела у Собчак жениха, а Бородина приревновала экс-мужа к Самбурской

Недавно в СМИ появилась информация, что Дмитрий Шепелев и Анфиса Чехова находятся в давнем конфликте, который начался из-за Жанны Фриске. Шепелев попросил Чехову сохранить в тайне рождение его сына Платона, но она нарушила обещание и рассказала об этом публично.
Как раз тогда был самый счастливый период взаимоотношений Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Певица только родила сына. И влюбленные старались оберегать свои чувства и ребенка от посторонних глаз.
"Только родился Платон, и я попросил ее: "Пожалуйста, только ни слова про ребенка". Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: "Давайте поздравим Диму". Я был очень недоволен", — вспомнил Шепелев.
Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press
Ведущий также был недоволен тем, что Чехова постоянно спрашивала его о свадьбе с Жанной. Мол, ну когда свадьба? Дмитрий не растерялся и спустя несколько секунд выдал: "Ну, у нас с вами свадьбы точно не будет".
А на вопрос о свадьбе с Жанной ответил, что она будет, когда будет.
Ксения Собчак и Анастасия Волочкова
В конце 90-х Ксения Собчак встречалась с Вячеславом Лейбманом, бизнесменом из нефтяной компании "Феникс-Холдинг". Он одаривал ее дорогими подарками, в том числе дарил "мерседес" и бриллианты. Ксения надеялась на брак, но Лейбман, похоже, не торопился со свадьбой и через год разорвал отношения.
В кулуарах говорили, что инициатором разрыва был сам бизнесмен, который считал Собчак слишком умной для себя. Однако Ксения винила в расставании Анастасию Волочкову. Лейбман сообщил о разрыве после ужина с балериной. В СМИ писали о недолгом романе между Волочковой и Лейбманом, но Анастасия это отрицала, утверждая, что Собчак сама ушла к бизнесмену Умару Джабраилову.
С тех пор Собчак начала мстить предполагаемой сопернице. Самый известный эпизод — это когда Ксения выбежала на сцену премии "Золотой граммофон" в 2008 году в балетной пачке и запрыгнула на Волочкову.
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
"Мне стало жалко ее, когда она кинулась мне на шею — в пачке и с кривыми ногами. Организаторы не сказали мне, что она выйдет на сцену. И для меня это стало большим сюрпризом", — отмечала тогда артистка.
Несмотря на это, позже Ксения попросила Анастасию об интервью для своего проекта "Осторожно: Собчак", якобы чтобы помириться. Анастасия поверила и даже пригласила ее в баню. Однако Собчак сняла в ее доме пикантные кадры и рассказала о найденном в спальне предмете для интима. Также Собчак трогала грудь балерины, желая убедиться в отсутствии силикона.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Волочкова негативно отзывалась о вечной конкурентке, в том числе о ее участии в президентских выборах 2018 года, заявляя, что для Ксении важен пиар любыми способами. И вряд ли отношения между двумя дивами наладятся в ближайшее время.
Ольга Серябкина и Елена Темникова
После ухода из группы Serebro в 2014 году, Елена Темникова прекратила общение с Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым. Впоследствии Темникова заявила, что все ее участие в группе было построено на притворстве, в том числе и дружба с Серябкиной.
Ольга, в свою очередь, призналась, что уход экс-коллеги по цеху был для нее болезненным, и посвятила ей клип.
"Этим клипом ("Я тебя не отдам") я внутренне ставила точку в отношениях с тем, кого считала своим другом", — призналась Ольга.
Ольга Серябкина и Елена Темникова. Фото: кадр из клипа "Мама Люба"
Темникова, вначале поверившая в искренность этих слов, позже усомнилась в них. Так, она отметила, что однажды словила со стороны Ольги негативный взгляд и пожаловалась, что Серябкина не поздоровалась с ней.
Возможно, причина разногласий в коллективе крылась в том, что Елена Темникова считала, будто Ольга Серябкина встречалась с Максимом Фадеевым. И благодаря этому имела в группе ряд привилегий. И Елена обижалась на эти недосказанности.
"Она — единственная, с кем Максим Александрович не разорвал контракт, не выставил за порог музыкального лейбла, заставив платить крупную неустойку. Ей единственной он до сих пор снимает шикарные клипы в лучших локациях столицы, она — единственная, кто спустя столько лет относится к наставнику с пиететом", — отмечала Елена Темникова.
Официально этот роман не подтверждался. Но Ольга Серябкина признавалась, что ее и Фадеева связывали теплые дружеские отношения. И расставались они после ухода Ольги из группы очень тяжело. Теперь певица и продюсер не общаются.
Ксения Бородина и Настасья Самбурская
Конфликт между Настасьей Самбурской и Ксенией Бородиной начался в 2016 году из-за слухов о том, что Самбурская якобы пыталась завязать отношения с Курбаном Омаровым, на тот момент мужем Бородиной. Обвинения в адрес Самбурской появились после того, как в Сети была обнаружена фотография из Испании, на которой был виден смартфон Омарова.
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press
«Пусть показывают свою неуверенность и пытаются пиариться за счет меня. Их и так жизнь наказала! Они живут мной, а я живу своей жизнью», — негодовала Ксения.
С тех пор Самбурская и Бородина стараются не пересекаться.
Евгения Феофилактова и Виктория Романец
В 2016 году распалась звездная пара "Дома-2" Антон Гусев и Евгения Феофилактова. Причиной разрыва стала измена Антона с лучшей подругой Евгении, Викторией Романец, которой он впоследствии сделал предложение.
Виктория Романец и Евгения Феофилактова на проекте "Дом-2". Фото: кадр из шоу
Евгения признавалась, что равнодушна к жизни своего бывшего мужа, для нее Антон — только отец ее сына. В одном из интервью Евгения выразила опасения о будущем своего ребенка:
"Бывший муж нечасто забирает Даниэля к себе, очень жаль, ведь они хорошо проводят вместе время. Я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины, но не знаю как быть".