Не только Шепелев и Чехова: Волочкова увела у Собчак жениха, а Бородина приревновала экс-мужа к Самбурской

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак. Фото: кадр из программы "Осторожно, Собчак!"

Из-за чего российские звезды невзлюбили друг друга. Что также не поделили Ольга Серябкина и Елена Темникова, и почему поссорились бывшие подруги Евгения Феофилактова и Виктория Романец.

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Недавно в СМИ появилась информация, что Дмитрий Шепелев и Анфиса Чехова находятся в давнем конфликте, который начался из-за Жанны Фриске. Шепелев попросил Чехову сохранить в тайне рождение его сына Платона, но она нарушила обещание и рассказала об этом публично.

Как раз тогда был самый счастливый период взаимоотношений Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске. Певица только родила сына. И влюбленные старались оберегать свои чувства и ребенка от посторонних глаз.

"Только родился Платон, и я попросил ее: "Пожалуйста, только ни слова про ребенка". Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: "Давайте поздравим Диму". Я был очень недоволен", — вспомнил Шепелев.

Дмитрий Шепелев. Фото: Global Look Press

Ведущий также был недоволен тем, что Чехова постоянно спрашивала его о свадьбе с Жанной. Мол, ну когда свадьба? Дмитрий не растерялся и спустя несколько секунд выдал: "Ну, у нас с вами свадьбы точно не будет".

А на вопрос о свадьбе с Жанной ответил, что она будет, когда будет.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

В конце 90-х Ксения Собчак встречалась с Вячеславом Лейбманом, бизнесменом из нефтяной компании "Феникс-Холдинг". Он одаривал ее дорогими подарками, в том числе дарил "мерседес" и бриллианты. Ксения надеялась на брак, но Лейбман, похоже, не торопился со свадьбой и через год разорвал отношения.

В кулуарах говорили, что инициатором разрыва был сам бизнесмен, который считал Собчак слишком умной для себя. Однако Ксения винила в расставании Анастасию Волочкову. Лейбман сообщил о разрыве после ужина с балериной. В СМИ писали о недолгом романе между Волочковой и Лейбманом, но Анастасия это отрицала, утверждая, что Собчак сама ушла к бизнесмену Умару Джабраилову.

С тех пор Собчак начала мстить предполагаемой сопернице. Самый известный эпизод — это когда Ксения выбежала на сцену премии "Золотой граммофон" в 2008 году в балетной пачке и запрыгнула на Волочкову.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

"Мне стало жалко ее, когда она кинулась мне на шею — в пачке и с кривыми ногами. Организаторы не сказали мне, что она выйдет на сцену. И для меня это стало большим сюрпризом", — отмечала тогда артистка.

Несмотря на это, позже Ксения попросила Анастасию об интервью для своего проекта "Осторожно: Собчак", якобы чтобы помириться. Анастасия поверила и даже пригласила ее в баню. Однако Собчак сняла в ее доме пикантные кадры и рассказала о найденном в спальне предмете для интима. Также Собчак трогала грудь балерины, желая убедиться в отсутствии силикона.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Волочкова негативно отзывалась о вечной конкурентке, в том числе о ее участии в президентских выборах 2018 года, заявляя, что для Ксении важен пиар любыми способами. И вряд ли отношения между двумя дивами наладятся в ближайшее время.

Ольга Серябкина и Елена Темникова

После ухода из группы Serebro в 2014 году, Елена Темникова прекратила общение с Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым. Впоследствии Темникова заявила, что все ее участие в группе было построено на притворстве, в том числе и дружба с Серябкиной.

Ольга, в свою очередь, призналась, что уход экс-коллеги по цеху был для нее болезненным, и посвятила ей клип.

"Этим клипом ("Я тебя не отдам") я внутренне ставила точку в отношениях с тем, кого считала своим другом", — призналась Ольга.

Ольга Серябкина и Елена Темникова. Фото: кадр из клипа "Мама Люба"

Темникова, вначале поверившая в искренность этих слов, позже усомнилась в них. Так, она отметила, что однажды словила со стороны Ольги негативный взгляд и пожаловалась, что Серябкина не поздоровалась с ней.

Возможно, причина разногласий в коллективе крылась в том, что Елена Темникова считала, будто Ольга Серябкина встречалась с Максимом Фадеевым. И благодаря этому имела в группе ряд привилегий. И Елена обижалась на эти недосказанности.

"Она — единственная, с кем Максим Александрович не разорвал контракт, не выставил за порог музыкального лейбла, заставив платить крупную неустойку. Ей единственной он до сих пор снимает шикарные клипы в лучших локациях столицы, она — единственная, кто спустя столько лет относится к наставнику с пиететом", — отмечала Елена Темникова.

Официально этот роман не подтверждался. Но Ольга Серябкина признавалась, что ее и Фадеева связывали теплые дружеские отношения. И расставались они после ухода Ольги из группы очень тяжело. Теперь певица и продюсер не общаются.

Ксения Бородина и Настасья Самбурская

Конфликт между Настасьей Самбурской и Ксенией Бородиной начался в 2016 году из-за слухов о том, что Самбурская якобы пыталась завязать отношения с Курбаном Омаровым, на тот момент мужем Бородиной. Обвинения в адрес Самбурской появились после того, как в Сети была обнаружена фотография из Испании, на которой был виден смартфон Омарова.

Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

«Пусть показывают свою неуверенность и пытаются пиариться за счет меня. Их и так жизнь наказала! Они живут мной, а я живу своей жизнью», — негодовала Ксения.

С тех пор Самбурская и Бородина стараются не пересекаться.

Евгения Феофилактова и Виктория Романец

В 2016 году распалась звездная пара "Дома-2" Антон Гусев и Евгения Феофилактова. Причиной разрыва стала измена Антона с лучшей подругой Евгении, Викторией Романец, которой он впоследствии сделал предложение.

Виктория Романец и Евгения Феофилактова на проекте "Дом-2". Фото: кадр из шоу

Евгения признавалась, что равнодушна к жизни своего бывшего мужа, для нее Антон — только отец ее сына. В одном из интервью Евгения выразила опасения о будущем своего ребенка:

"Бывший муж нечасто забирает Даниэля к себе, очень жаль, ведь они хорошо проводят вместе время. Я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины, но не знаю как быть".

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