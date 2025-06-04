Не только Шепелев и Чехова: Волочкова увела у Собчак жениха, а Бородина приревновала экс-мужа к Самбурской

Ведущий также был недоволен тем, что Чехова постоянно спрашивала его о свадьбе с Жанной. Мол, ну когда свадьба? Дмитрий не растерялся и спустя несколько секунд выдал: "Ну, у нас с вами свадьбы точно не будет".

А на вопрос о свадьбе с Жанной ответил, что она будет, когда будет.

Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

В конце 90-х Ксения Собчак встречалась с Вячеславом Лейбманом, бизнесменом из нефтяной компании "Феникс-Холдинг". Он одаривал ее дорогими подарками, в том числе дарил "мерседес" и бриллианты. Ксения надеялась на брак, но Лейбман, похоже, не торопился со свадьбой и через год разорвал отношения.

В кулуарах говорили, что инициатором разрыва был сам бизнесмен, который считал Собчак слишком умной для себя. Однако Ксения винила в расставании Анастасию Волочкову. Лейбман сообщил о разрыве после ужина с балериной. В СМИ писали о недолгом романе между Волочковой и Лейбманом, но Анастасия это отрицала, утверждая, что Собчак сама ушла к бизнесмену Умару Джабраилову.

С тех пор Собчак начала мстить предполагаемой сопернице. Самый известный эпизод — это когда Ксения выбежала на сцену премии "Золотой граммофон" в 2008 году в балетной пачке и запрыгнула на Волочкову.