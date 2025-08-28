Не только Полина Диброва: кто из знаменитых женщин изменял мужьям

Елена Товстик дала интервью Андрею Малахову. В разговоре с ним жена бизнесмена Романа Товстика призналась, что на самом деле Полина Диброва любит ее мужа уже восемь лет. В общем, по версии обманутой женщины, их отношения начались давно, но тщательно скрывались.

Сейчас в комментариях на Полину выливается очередной ушат хейта. Мол, получается, что Дмитрий Дибров столько времени "носил рога".

А пользователи Сети вспоминают фразу кого-то из классиков: "Измена для мужчины — это шалость, для женщины — тягчайший грех".

Кстати, давайте вспомним, кто из звездных женщин решился на грех прелюбодеяния.

Татьяна Васильева

Актриса Татьяна Васильева переплюнула Полину Диброву по длительности измен. Ее роман с режиссером Валентином Плучеком длился аж 13 лет. В то время Татьяна была замужем за актером Анатолием Васильевым, которого широкая аудитория знает по ролям в фильме "Экипаж" Александра Митты и сериалу "Сваты".

Сама Татьяна удивлялась, почему супруг терпел ее загулы, вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу. Но мудрый Анатолий Васильев действительно не устраивал драматических сцен неверной благоверной.

Кроме того, его супруга крутила роман и с актером Михаилом Державиным, о чем знали и ее коллеги по цеху. Анатолий Васильев не упрекал жену, хотя ее фривольное поведение причиняло ему сильную боль.