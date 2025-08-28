Не только Полина Диброва: кто из знаменитых женщин изменял мужьям

Елена Товстик дала интервью Андрею Малахову. В разговоре с ним жена бизнесмена Романа Товстика призналась, что на самом деле Полина Диброва любит ее мужа уже восемь лет. В общем, по версии обманутой женщины, их отношения начались давно, но тщательно скрывались.
Сейчас в комментариях на Полину выливается очередной ушат хейта. Мол, получается, что Дмитрий Дибров столько времени "носил рога".
А пользователи Сети вспоминают фразу кого-то из классиков: "Измена для мужчины — это шалость, для женщины — тягчайший грех".
Кстати, давайте вспомним, кто из звездных женщин решился на грех прелюбодеяния.
Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева переплюнула Полину Диброву по длительности измен. Ее роман с режиссером Валентином Плучеком длился аж 13 лет. В то время Татьяна была замужем за актером Анатолием Васильевым, которого широкая аудитория знает по ролям в фильме "Экипаж" Александра Митты и сериалу "Сваты".
Сама Татьяна удивлялась, почему супруг терпел ее загулы, вместо того чтобы стукнуть кулаком по столу. Но мудрый Анатолий Васильев действительно не устраивал драматических сцен неверной благоверной.
Кроме того, его супруга крутила роман и с актером Михаилом Державиным, о чем знали и ее коллеги по цеху. Анатолий Васильев не упрекал жену, хотя ее фривольное поведение причиняло ему сильную боль.
Татьяна Васильева в спектакле "Танцуй со мной". Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Решение о разводе приняла сама Татьяна, когда начала роман с Георгием Мартиросяном. Она просто пришла домой и призналась в очередной измене. В ответ Анатолий в первый и в последний раз ударил жену, что, по словам самой актрисы, было вполне заслуженно.
После развода бывшие супруги долгие годы не общались. И Анатолий почти не принимал участия в воспитании их сына Филиппа. Лишь недавно родственникам удалось наладить с ним контакт.
Кети Топурия
Одно время у певицы Кети Топурии была настолько безупречная репутация, что ее давно было пора скомпрометировать. Впрочем, так и случилось. В конце января 2020 года российские СМИ сообщили о том, что замужняя певица неверна супругу, бизнесмену Льву Гейхману.
По информации издания Life.ru, Кети застали с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) во время отдыха на острове Самуи. Поначалу она, конечно, все отрицала.
"Конечно же, это неправда. Вы видели фотографии? Там вообще не я", — сказала Кети Топурия корреспонденту издания.
Кети Топурия. Фото: Global Look Press
Однако впоследствии выяснилось, что Кети и Гуф действительно встречались на протяжении трех лет. Правда, певица заявила, что в тот период их брак со Львом Гейхманом дал трещину. И они уже не жили вместе. Супруги остались в дружеских отношениях.
Позже Кети рассталась и с Алексеем Долматовым. Свою роль сыграли его измена артистке с молоденькой девушкой и увлеченность запрещенными веществами.
Лолита
Лолита Милявская, известная своей прямолинейностью, считает, что походы налево в отношениях неизбежны. Однажды в интервью нашему изданию певица призналась, что и сама грешила. Было время…
"Ну не знаю я людей, которые бы не погуливали! Кто-то до 80 лет гуляет. Я так погуляла по жизни… Изменяла всем, как и мне изменяли", — заявила артистка.
Лолита. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Тем не менее, по словам Лолиты, с возрастом ее темперамент изменился. И она хранила верность пятому мужу — теннисисту и фитнес-тренеру Дмитрию Иванову. Чего не скажешь о самом Дмитрии.
Оказалось, что за спиной Лолиты Дмитрий закрутил роман с косметологом из Беларуси Ольгой Кулиевой. И не исключено, что тратил на нее деньги певицы. В итоге супруги развелись.
Адвокатом Лолиты тогда выступил Сергей Жорин. Он намеревался доказать, что Дмитрий женился на певице из-за израильского паспорта, который тот приобрел благодаря супруге. (Сама артистка получила израильское гражданство еще в 1978 году). Однако брак так и не признали фиктивным.
Екатерина Климова
Папарацци застали Екатерину Климову за страстными поцелуями с музыкантом Романом Архиповым. Видео с адюльтером актрисы быстро распространилось в Интернете. Его посмотрел и Игорь Петренко.
Екатерина Климова. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press
Актер признался, что после увиденного стал крушить в доме всю мебель. И даже продемонстрировал журналистам свои шрамы.
Впрочем, Игорь Петренко взял на себя часть вины, признав, что именно его поведение могло подтолкнуть Екатерину к измене. Артист объяснил, что роль в "Шерлоке Холмсе" отняла у него все силы. В тот период он редко бывал дома и почти не общался с детьми.
Актер признался, что вел себя "отвратительно" по отношению к Екатерине. В итоге в 2014 году супруги развелись.
Нонна Гришаева
В 2015 году отношения актрисы Нонны Гришаевой и ее мужа Александра Нестерова, который, к слову на 12 лет моложе ее, прошли проверку на прочность.
Ведь в марте того же года в Интернете появился видеоролик, на котором Гришаева и ее коллега по спектаклю "Варшавская мелодия" Дмитрий Исаев запечатлены во время страстных поцелуев на гастролях.
Нонна Гришаева. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Узнав о служебном романе Гришаевой и Исаева, муж актрисы нашел в себе силы простить ее неверность. Однако поставил условие: супруга должна полностью прекратить общение с любовником.
Не желая разрушать семью, Нонна согласилась с этим требованием. И говорят, что после этого случая еще больше стала ценить своего великодушного мужа.
