Не только Кудрявцева: Седокова из-за мужа-алкоголика чуть не отправилась на тот свет, а Суханкина сделала аборт

Лера Кудрявцева написала несколько эмоциональных постов, по которым можно понять: ее семья столкнулась с проблемой алкоголизма. А ее супруг-хоккеист Игорь Макаров не в силах побороть пагубную зависимость.

Кудрявцева призналась, что перепробовала все средства борьбы: рехабы, клиники, кодировки. Но воз и ныне там…

"Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные — нет. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти. И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Сдаюсь и рыдаю" , — эмоционально написала Лера Кудрявцева.

И ведь действительно по-настоящему Кудрявцеву поймут только те женщины, кто переживал подобный опыт. Оглашаем вам небольшой список артисток, чьи мужья оказались в заложниках своей опасной зависимости.

Однако все эти женщины проиграли свою борьбу. И просто решили вырваться из замкнутого круга.

Лариса Гузеева

Бывший супруг Ларисы Гузеевой Илья имел проблемы с зеленым змием. В одном из выпусков программы "Давай поженимся", пытаясь наставить гостью на путь истинный, актриса призналась, что ее партнером был человек, страдающий алкоголизмом и принимавший наркотики. Сама артистка в тот период тоже искала утешение в вине.

С Ильей Лариса познакомилась на съемках фильма "Соперницы", где он работал ассистентом оператора. Хотя муж часто позволял себе рукоприкладство, их отношения продлились около семи лет. Однако завершились после одного серьезного конфликта.