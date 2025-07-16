Не только Кудрявцева: Седокова из-за мужа-алкоголика чуть не отправилась на тот свет, а Суханкина сделала аборт

Лера Кудрявцева написала несколько эмоциональных постов, по которым можно понять: ее семья столкнулась с проблемой алкоголизма. А ее супруг-хоккеист Игорь Макаров не в силах побороть пагубную зависимость.
Кудрявцева призналась, что перепробовала все средства борьбы: рехабы, клиники, кодировки. Но воз и ныне там…
"Меня поймут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких. Остальные — нет. Я боюсь, что он умрет, что что-то случится, если не контролировать. Сколько раз уже был на грани смерти.
И самое страшное, что я всю вину беру на себя. Ведь не дай Бог, что произойдет — я всю жизнь себе этого не прощу. Сдаюсь и рыдаю" , — эмоционально написала Лера Кудрявцева.
И ведь действительно по-настоящему Кудрявцеву поймут только те женщины, кто переживал подобный опыт. Оглашаем вам небольшой список артисток, чьи мужья оказались в заложниках своей опасной зависимости.
Однако все эти женщины проиграли свою борьбу. И просто решили вырваться из замкнутого круга.
Лариса Гузеева
Бывший супруг Ларисы Гузеевой Илья имел проблемы с зеленым змием. В одном из выпусков программы "Давай поженимся", пытаясь наставить гостью на путь истинный, актриса призналась, что ее партнером был человек, страдающий алкоголизмом и принимавший наркотики. Сама артистка в тот период тоже искала утешение в вине.
С Ильей Лариса познакомилась на съемках фильма "Соперницы", где он работал ассистентом оператора. Хотя муж часто позволял себе рукоприкладство, их отношения продлились около семи лет. Однако завершились после одного серьезного конфликта.
Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press
"Когда я поняла, что еще один удар может быть последним, я сказала: “Господи, если выживу — уйду", — вспоминала Лариса Гузеева.
Свое слово она сдержала. Уже больше 20 лет Лариса Андреевна счастлива в браке с известным ресторатором Игорем Бухаровым.
Анна Седокова
Еще при жизни Яниса Тиммы Анна Седокова поделилась воспоминаниями о сложном периоде, когда была замужем за футболистом Валентином Белькевичем. На момент брака ей было всего двадцать лет. Вскоре после свадьбы родилась дочь Алина.
Седокова занималась воспитанием ребенка, в то время как супруг не стремился к семейной жизни. Он много времени проводил с друзьями и часто приходил домой на бровях. Позже Анна узнала и об изменах Валентина.
Однажды ночью Белькевич не пришел домой ночевать. Певицу охватило настолько сильное отчаяние, что она даже подумывала о самоубийстве. От этой мрачной мысли ее отвлекла Алина.
Анна Седокова на съемках программы "Три аккорда". Фото: Первый канал
"Никогда не забуду ночное "мама"Алины, когда пьяный муж не пришел домой, и я поняла, что осталась одна. Это "мама" мне тогда спасло жизнь, я осознала, что не опущу руки, что бы со мной ни произошло!» — вспоминала исполнительница.
А вот собственная мама, по признанию Седоковой, не поддержала ее. Женщина советовала дочери остаться с мужем. Но певица приняла решение уйти от нерадивого супруга.
Маргарита Суханкина
После развода с немецким ресторатором Антуном Маруной подруга познакомила Маргариту Суханкину с композитором по имени Александр. Мужчина испытывал слабость к хмельным напиткам, однако это не пугало артистку.
По собственному признанию Суханкиной, она просто влюбилась в музыку Алекандра и решила самостоятельно проявить инициативу.
"Он был одинок, и я увидела в нем талантливого человека, которому никто не помогал, хотя его родители жили по соседству. Я решила, что могу и должна ему помочь", — признавалась Маргарита Суханкина в программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова.
Папа певицы, ее друзья и знакомые советовал артистке не связываться с Александром.
Суханкина осознала правоту отца после аборта, сделанного по глупости. "Я поняла, что это знак свыше. Все, здесь ничего не будет", — признавалась Маргарита.
Маргарита Суханкина. Фото: соцсети
Стоит отметить, что инициатором прерывания беременности был сам Александр. Он был убежден, что из-за его алкогольной зависимости у них родится ребенок с умственными отклонениями. Из чувства страха Суханкина сделала аборт на позднем сроке.
Через несколько месяцев Суханкина снова забеременела, но в этот раз она твердо решила рожать, поставив мужа перед фактом. Однако ребенок умер в утробе на восьмом месяце беременности. Эта трагедия стала причиной разрыва их второго брака.
"Я сразу же с ним рассталась. Муж пытался вернуть меня, ведь мы были официально женаты. Он приходил к моим родителям с подарками, клялся, что мы забудем об этом, что будем жить дальше и рожать детей. Но именно после этого случая у меня начались серьезные проблемы с деторождением", — поделилась певица.
Ксения Новикова
Солистка группы "Блестящие" Ксения Новикова также столкнулась с алкоголизмом мужа – бизнесмена Андрея Середы. У пары двое детей — Богдан и Мирон.
Напившись, Середа устраивал скандалы и гонял жену по всему дому.
"Он не бил меня, но щипал. Как говорится, "белая горячка — типичный случай", — вспоминала певица.
Ксения Новикова. Фото: Global Look Press
К счастью, детей Середа не наказывал, но его сыновья иногда становились свидетелями неадекватного поведения отца. Однажды, когда Ксения была на работе, а с детьми находилась ее мать, приехал муж и устроил погром в доме.
"Звонит мама в ужасе, плачет. Там была дверь с витражными стеклами, он ее то ли вышиб, то ли хлопнул и она разбилась… Он увидел маму, стащил ее за ноги с дивана, выгнал ее вниз. Мирон плакал", — рассказывала Новикова.
Прожив в гражданском браке с Середой около пяти лет, Ксения решила прервать отношения. Она считала, что исправлять что-либо уже поздно.
Посмотрим, встанет ли на путь исправления муж Леры Кудрявцевой...
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