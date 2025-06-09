Не только Кравец: Понаровская обвинила приемную дочь в воровстве, а Распутина сдала родную в психушку

Шокирующая история произошла в семье светской дивы Алены Кравец. В программе "Пусть говорят" объявилась ее приемная дочь Даниэлла. Девушка заявила, что названная мать отдала ее обратно в детский дом.
Даниэлла призналась, что когда-то Алена называла ее любимой дочкой. Но это было все наигранно и фальшиво.
"Чаще всего меня били, ругали матом, кричали на меня. Все это происходило из-за мелочей, например, из-за плохих отметок в школе или того, что я съела сладкое, которое мне запрещали. Но я все равно находила и ела его, и меня за это били", — отметила Даниэлла.
Впрочем, история Алены Кравец и ее приемной дочери не единственный подобный случай. Нередко российские знаменитости усыновляли или удочеряли детей, а потом оставляли их на произвол судьбы. А кто-то, чтобы облегчить себе задачу, отправлял в интернат и родных детей.
Ирина Понаровская
Певица Ирина Понаровская долгое время не могла забеременеть. Однажды к ней за кулисами подошла незнакомая женщина и предложила купить новорожденную девочку.
Эта дама, родившая темнокожего ребенка от афроамериканца, не могла забрать его домой. Певица согласилась и стала растить девочку как свою родную дочь.
Когда Бетти исполнилось четыре года, артистка отдала ее в детский дом. Причиной такого поступка стало то, что Ирина забеременела и не смогла справиться с воспитанием двух детей.
Ирина Понаровская. Фото: Global Look Press
Спустя двадцать лет Бетти появилась в программе “Жди меня” с целью воссоединиться с приемной матерью. Понаровская предложила девушке пожить у себя. Однако впоследствии Бетти обвинили в воровстве, и певица выгнала ее из дома. А ныне Ирина Понаровская не желает общаться с бывшей приемной дочерью.
Год назад Ирина потеряла сына Энтони, рожденного в браке с американским певцом Вейландом Родом. Причиной смерти 39-летнего мужчины стал сердечный приступ.
Ольга Будина
Во время благотворительной поездки звезда сериала “Граница. Таежный роман” Ольга Будина прониклась симпатией к одному из мальчиков и решила стать его матерью. Сначала актриса приглашала Сашу к себе домой, а затем приняла решение об усыновлении.
Ольга Будина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Однако со временем Будина узнала, что 14-летний подросток курит и, возможно, совершает мелкие кражи. Опасаясь негативного влияния на своего родного сына Наума, актриса приняла решение вернуть Сашу в детский дом.
Евдокия Германова
В 2001 году 40-летняя актриса Евдокия Германова усыновила полуторагодовалого мальчика по имени Коля Ерохин. Актриса была счастлива материнством и делилась своим восторгом с коллегами. Однако через шесть лет их отношения кардинально изменились. Когда Коле исполнилось семь лет, Германова отказалась от него.
По словам Евдокии Германовой, ей было тяжело справляться с его непослушанием, агрессивным поведением и мелкими кражами. Актриса утверждала, что Коле диагностировали шизофрению. И ему требовалась помощь специалистов. Мальчик провел в лечебнице около года, после чего суд расторг их отношения.
После выписки Коля вернулся в детский дом. Германова при этом сохранила за собой двухкомнатную квартиру, полученную от государства за усыновление.
Много лет спустя Николай в той же программе "Пусть говорят" поделился своим взглядом на произошедшее. Он рассказал, что Евдокия уделяла ему мало времени, а также нередко проявляла жестокость.
Евдокия Германова. Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press
Позже опекуном Коли стал старший брат актрисы. Николай вырос, выбрал профессию повара и создал собственную семью. Он не любит вспоминать о годах, проведенных в доме Германовой. Сама актриса не сожалеет о своем поступке.
“Мне моя совесть позволяет быть счастливой и других вдохновлять на подвиги, чтобы люди не страшились ничего в этой жизни. Это та часть жизни, за которую мне не стыдно. Колька знает, сколько любви было, знает и не забудет”, — отмечала Евдокия Германова.
Любовь Полищук
Родители Алексея Макарова, Валерий Макаров и Любовь Полищук, разошлись, когда он был еще ребенком.
Полищук получила приглашение в Москву, а ее муж остался в Омске, где они ранее вместе работали в филармонии. В столице для отца Алексея работы не нашлось. И чтобы справиться с разочарованием, он начал злоупотреблять алкоголем.
В период развода родителей Алексей жил с бабушкой. Когда пришло время идти в школу, мать забрала его в Москву. Из-за ее плотного рабочего графика Любовь Полищук решила отдать сына в интернат. И она считала такой поступок наилучшим выходом из данной ситуации.
Актриса могла навещать сына в интернате в любое время. Однако жизнь в спецучреждении оставила свой след в судьбе Алексея Макарова.
Любовь Полищук. Фото: Global Look Press
Именно там он столкнулся с детской жестокостью, подвергался побоям и унижениям. В интернате Алексей прошел суровую школу жизни и начал злоупотреблять алкоголем.
Но на мать он никогда не держал зла, понимая ее загруженность на работе. Алексей любил маму безусловной любовью, не требуя ничего взамен.
Маша Распутина
Лидия Ермакова появилась на свет в 1985 году. Тогда ее мать, певица Маша Распутина, уже познала вкус славы и состояла в браке с продюсером Владимиром Ермаковым.
С самого детства девочке пришлось нелегко. Распутина строила карьеру, а отец отличался суровым, даже жестоким нравом. Фактически воспитанием Лидии занимались бабушка и няни. В 16 лет, когда родители разводились, девочку поставили перед сложным выбором, с кем из них она хочет остаться.
Маша Распутина. Фото: Global Look Press
И мать, и отец оказывали на дочь сильное психологическое давление, грозя чуть ли не страшными последствиями, если она выберет другого родителя. В итоге Лидия сломалась под этим натиском. Она решила остаться с отцом. Но это решение нанесло непоправимый вред ее неокрепшей психике.
Позднее мать и дочь помирились, но Маше Распутиной пришлось на время поместить Лидию в психиатрическую клинику. Это стало для нее большой психологической травмой.
Эдита Пьеха и Илона Броневицкая. Стас Пьеха
Стас Пьеха, внук Эдиты Пьехи и сын Илоны Броневицкой, рассказывает, что в детстве он сам попросился в детский дом. Мальчику просто недоставало внимания близких.
Его бабушка и мама постоянно гастролировали, оставляя Стаса одного. Общение с другими детьми помогло ему стать мужественнее и мудрее.
Стас Пьеха. Фото: Илья Московец / Global Look Press
"Дети в детском доме были значительно более взрослые, чем во дворе. У них были свои понятия, они жили строго по определенному кодексу, например там нельзя было стучать. А если настучал, тебе потом не избежать трудностей. Мне это дало монументальную мужскую базу, — признавался Стас.
Одиночество в подростковом возрасте привело артиста к употреблению запрещенных веществ. Однако он уже несколько лет находится в состоянии ремиссии и к наркотикам не притрагивается.
Читайте также: