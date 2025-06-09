Не только Кравец: Понаровская обвинила приемную дочь в воровстве, а Распутина сдала родную в психушку

Шокирующая история произошла в семье светской дивы Алены Кравец. В программе "Пусть говорят" объявилась ее приемная дочь Даниэлла. Девушка заявила, что названная мать отдала ее обратно в детский дом.

Даниэлла призналась, что когда-то Алена называла ее любимой дочкой. Но это было все наигранно и фальшиво.

"Чаще всего меня били, ругали матом, кричали на меня. Все это происходило из-за мелочей, например, из-за плохих отметок в школе или того, что я съела сладкое, которое мне запрещали. Но я все равно находила и ела его, и меня за это били", — отметила Даниэлла.

Впрочем, история Алены Кравец и ее приемной дочери не единственный подобный случай. Нередко российские знаменитости усыновляли или удочеряли детей, а потом оставляли их на произвол судьбы. А кто-то, чтобы облегчить себе задачу, отправлял в интернат и родных детей.

Ирина Понаровская

Певица Ирина Понаровская долгое время не могла забеременеть. Однажды к ней за кулисами подошла незнакомая женщина и предложила купить новорожденную девочку.

Эта дама, родившая темнокожего ребенка от афроамериканца, не могла забрать его домой. Певица согласилась и стала растить девочку как свою родную дочь.

Когда Бетти исполнилось четыре года, артистка отдала ее в детский дом. Причиной такого поступка стало то, что Ирина забеременела и не смогла справиться с воспитанием двух детей.