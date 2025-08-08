Не только Дибров: бывший муж Седоковой увез дочь в США, а экс-муж Орбакайте сражался с ней за сына

Дмитрий Дибров, похоже, разгневан не на шутку. Он намерен отсудить у своей жены Полины трех сыновей и все имущество: роскошный особняк на Рублевке за 724 миллиона рублей, две московские квартиры и автопарк.

Понять известного телеведущего можно. В нем говорит сильная обида на супругу. Как пишут СМИ, жена наставила ему рога с другом семьи, бизнесменом и многодетным отцом Романом Товстиком. И притом их тайные встречи проходили в особняке, всего в 500 метрах от дома Дибровых.

Меж тем Дмитрий Дибров сам признавался, что дал супруге все, о чем можно мечтать, оградил от бытовых забот, нанял кучу помощников. И что получил в ответ?

Конечно, Дмитрий не первый и не последний мужчина, вознамерившийся отобрать у некогда любимой женщины детей. А кто еще оказывался в подобной ситуации?

Еще год назад актер Павел Прилучный подал иск в суд против экс-супруги, актрисы Агаты Муцениеце, с намерением отсудить двух детей — Тимофея и Мию.

В итоге Тимофей стал жить с отцом и мачехой — актрисой Зепюр Брутян. Последняя постоянно показывала в соцсетях, как они все счастливы вместе. При этом мальчик с мамой не виделся. Даже отписался от нее в соцсетях. Безусловно, не обошлось без вмешательства взрослых.