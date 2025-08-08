Не только Дибров: бывший муж Седоковой увез дочь в США, а экс-муж Орбакайте сражался с ней за сына

Дмитрий Дибров с женой Полиной. Фото: Лариса Кудрявцева / "Комсомольская правда"

У кого из звезд мужья попытались отнять детей. Кто из звездных мужчин вступил на тропу войны за право воспитывать сыновей и дочерей.

Дмитрий Дибров, похоже, разгневан не на шутку. Он намерен отсудить у своей жены Полины трех сыновей и все имущество: роскошный особняк на Рублевке за 724 миллиона рублей, две московские квартиры и автопарк.

Понять известного телеведущего можно. В нем говорит сильная обида на супругу. Как пишут СМИ, жена наставила ему рога с другом семьи, бизнесменом и многодетным отцом Романом Товстиком. И притом их тайные встречи проходили в особняке, всего в 500 метрах от дома Дибровых.

Меж тем Дмитрий Дибров сам признавался, что дал супруге все, о чем можно мечтать, оградил от бытовых забот, нанял кучу помощников. И что получил в ответ?

Конечно, Дмитрий не первый и не последний мужчина, вознамерившийся отобрать у некогда любимой женщины детей. А кто еще оказывался в подобной ситуации?

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Еще год назад актер Павел Прилучный подал иск в суд против экс-супруги, актрисы Агаты Муцениеце, с намерением отсудить двух детей — Тимофея и Мию.

В итоге Тимофей стал жить с отцом и мачехой — актрисой Зепюр Брутян. Последняя постоянно показывала в соцсетях, как они все счастливы вместе. При этом мальчик с мамой не виделся. Даже отписался от нее в соцсетях. Безусловно, не обошлось без вмешательства взрослых.

Судебная эпопея длилась целый год. 25 июля Головинский районный суд Москвы вынес решение, что Тимофей остается с мамой. Пока сын действительно приехал к Агате. Но неизвестно, как в итоге будут развиваться события. К отцу он, конечно, тоже сильно привязан.

Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров

Большой общественный резонанс когда-то вызвала борьба за сына между певицей Кристиной Орбакайте и бизнесменом Русланом Байсаровым. После развода Дени остался с матерью.

Однако в 2005 году Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова, который постоянно проживал в США. Байсаров воспротивился отъезду их общего ребенка за границу и забрал сына.

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press

В итоге Дени увезли в Чечню. И даже большое влияние Аллы Пугачевой не смогло изменить ситуацию. Местный суд принял решение в пользу Байсарова, разрешив ему воспитывать сына.

Правда, спустя некоторое время Орбакайте удалось добиться совместной опеки. В юности Дени жил с матерью, когда она не гастролировала или не уезжала в США.

Анна Седокова и Максим Чернявский

В похожую ловушку попала и Анна Седокова. Двое ее детей живут с ней, а среднюю дочь Монику воспитывает бывший муж, бизнесмен Максим Чернявский.

Монике сейчас 14 лет, она родилась и выросла в США. Родители развелись, когда девочке было всего два года. И в течение следующих нескольких лет Анна Седокова часто увозила дочь в Россию.

В какой-то момент Максим Чернявский подал иск в суд, требуя лишить Анну родительских прав. Поскольку Моника является гражданкой США, слушание проходило в Калифорнии.

Анна Седокова на съемках программы "Три аккорда". Фото: Первый канал

Анна на тот момент находилась не в Америке, а ее бывший муж утверждал, что она представляет опасность для ребенка. В результате опеку над Моникой передали отцу, а Анне запретили вывозить дочь в Россию.

Попытки артистки вернуть своего ребенка не принесли результата. Позже ей все-таки удалось наладить отношения с Максимом Чернявским. И теперь она регулярно навещает свою дочь.

Александр Кержаков и Екатерина Сафронова с Миланой Тюльпановой

Не менее напряженными были отношения футболиста Александра Кержакова с его бывшей возлюбленной Екатериной Сафроновой. Их роман начался в 2010 году. Три года спустя у них родился сын Игорь, однако пара так и не оформила свои отношения официально.

Проблемы возникли, когда их сыну исполнился год. Кержаков обратился в суд с требованием лишить Сафронову родительских прав, аргументируя это ее наркотической зависимостью.

Масла в огонь подлила и няня пары. Она утверждала, что Сафронова не занималась ребенком. Мол, вместо этого предпочитала проводить время с друзьями. В результате, несмотря на сопротивление Екатерины, сына передали под опеку отца.

Стоит отметить, что Кержаков предпринял аналогичные действия и в отношении своей следующей избранницы, блогера Миланы Тюльпановой. На ней он женился в 2015 году.

Милана Тюльпанова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

В 2018 году Кержаков попытался отобрать у Миланы сына Артемия. Даже хотел прибегнуть к помощи психиатрической экспертизы, доказать, что бывшая жена балуется запрещенными препаратами и не может воспитывать ребенка. Но девушка оказалась крепким орешком и дала экс-супругу достойный отпор.

Наталья Штурм и Игорь Павлов

Певица Наталья Штурм, известная по хиту "Школьный роман", не смогла добиться единоличной опеки над своим сыном Арсением, родившимся в 2004 году от бизнесмена Игоря Павлова. Брак певицы не сложился. Мужчина нередко поднимал на нее руку.

Наталья Штурм. Фото: Global Look Press

Сначала сын жил с матерью, но затем Павлов потребовал, чтобы мальчик переехал к нему в Смоленскую область, начав судебную тяжбу за единоличную опеку. Он утверждал, что Штурм ведет себя недостойно и часто меняет партнеров, поэтому Арсению будет лучше с ним.
Когда сыну исполнилось 14 лет, он встал на сторону отца. И с тех пор почти не общается с матерью ни лично, ни по телефону.

