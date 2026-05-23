Не просто блогер: сколько зарабатывает Виктория Боня спустя 20 лет после «Дома-2»

20 лет назад Виктория Боня стала участницей реалити-шоу «Дом-2» (16+). Она смогла монетизировать полученную тогда известность так, что сегодня остается одним из самых успешных русскоязычных блогеров. Рассказываем, чем владеет и как живет Виктория Боня.

Домик у моря

После окончания школы в Читинской области Виктория приехала покорять Москву. Поступила в институт, получила диплом по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Занималась модельным бизнесом, участвовала в конкурсах красоты, рекламных кампаниях. В 2004 году получила диплом по специальности «телерадиожурналист» в Останкинском институте телевидения и радиовещания. Ради карьеры и опыта решила пройти кастинг на «Дом-2». Стала одной из самых ярких участниц этого шоу, проведя на проекте время с мая 2006-го по апрель 2007 года. Для телекартинки она крутила романы и устраивала провокации, на самом деле интимных отношений у Бони ни с кем на проекте не было. После ухода из «Дома-2» стала вести развлекательные проекты на ТВ, вскоре набрала большую аудиторию в социальных сетях.

Познакомилась с миллиардером

В 2010 году на вечеринке в Москве Боня познакомилась с бизнесменом Алексом Смерфитом (сыном британского миллионера Майкла Смерфита), который приехал, чтобы открыть сеть кондитерских. Алекс создавал в разных странах бизнесы и продавал их, также он занимается IT-технологиями. Смерфит влюбился в Боню и уговорил жить с ним - так в 2011 году Виктория переехала к любимому мужчине в Монако, где жила его семья. Там весной 2012 года Вика родила дочь Анджелину Летицию Смерфит. Уже через полгода Боня улетела работать - вести телешоу «Каникулы в Мексике» (16+). Гражданский муж не возражал, что жена работает. Виктория постоянно наращивала рабочие темпы - жила в Монако, летала в Россию на съемки в телешоу как ведущая и участница, снималась в рекламе. В 2017 году Виктория и Алекс расстались, но остались друзьями ради воспитания дочери. Анджелина периодически проводит каникулы с отцом, навещает бабушку и дедушку по отцовской линии. Смерфит частично обеспечивает дочь, часть расходов несет Виктория.

Боня имеет недвижимость только в Москве, которую приобрела на свои гонорары. Ее трешка площадью 140 кв. м находится в жилом комплексе неподалеку от метро «Кунцевская», средняя стоимость похожих квартир сейчас 70 млн руб. Два года назад Вика сделала в своей квартире косметический ремонт.

Многие подписчики Бони считают, что она купила и шикарные апартаменты в Монако, где проживает. Однако сплетничают, что их Вика арендует. Где же живет за границей блогер Боня? В очень дорогом месте - в деревне миллионеров Кап-д’Ай, где около 5 тысяч жителей. Это Франция, на границе с Монако.

Звезда проживает в просторных апартаментах в доме 1892 года, который когда-то был отелем в самом шикарном месте деревеньки. У дома закрытая территория, сад, богатые соседи. С балкона-веранды Бони открывается самый роскошный вид на окрестности - горы, море. До моря можно дойти пешком за 10 - 15 минут.

Как зарабатывает

Виктория Боня живет в апартаментах во Франции, периодически прилетает в Москву - если есть работа, дела. Боня рассчитывает только на себя - хорошо зарабатывает, обеспечивает себя и дочь, помогает маме и сестре. Вика - блогер и предприниматель.

Первый источник ее дохода - заработки в Сети. У Виктории Бони большая аудитория в соцсетях (в совокупности более 14 млн подписчиков), она сама ведет блог. В отличие от большинства звезд, которые во всех соцсетях дублируют одинаковый контент, Вика добросовестный блогер - она снимает разные темы и видео для разной аудитории. Вся ее жизнь напоказ - тоже элемент работы блогера. Чем больше событий, чем они ярче - тем крепче Боня держит внимание аудитории. Здесь и реальная жизнь обеспеченной женщины - шопинг, путешествия, пластика, походы в горы и т. п. И «срежиссированные» споры с дочерью-подростком.

Публика любит Боню за откровения о личном (давно не было мужчины), рассказы о ссорах с другими блогерами, демонстрацию повседневной жизни обеспеченной женщины. Виктория может долго рассуждать на разные темы, в том числе и по психологии. А потом провести видеовстречу с подписчиками, на которую надо купить «онлайн-билет». Публика всегда довольна советами «эксперта по всем вопросам Бони» - любят ее подписчики. Она может дать мастер-класс и по подкачке - ягодиц, мозга, психики и всего на свете.

Второй источник дохода Бони - предпринимательская деятельность. Ключевое направление деятельности - бренд декоративной косметики собственного имени. Косметику производят на «авторитетном» в этом бизнесе заводе в Южной Корее по заказу Виктории Бони. Цены - средние в сегменте, качество хвалят. К примеру, карандаш для губ стоит 1790 руб.

Третий источник дохода блогера - съемки в шоу в качестве ведущей или участницы. Отрабатывает Вика свой гонорар на 200% - если она в проекте, значит про него пишут и говорят.