Не есть дрожжи и сахар: секретные диеты Долиной и Диброва

При росте 170 см телеведущий Дмитрий Дибров последние несколько лет весил почти 100 кг. Теперь - под 80 кг. Цель - 75 кг. На днях Дмитрий Александрович на одной из светских премьер делился новыми целями: «Похудел на 20 кг. Ну не отощал же еще. На следующую премьеру приду еще более стройным. Дальше худею, чтобы видеть свои колени!»

Публика сразу решила - Дибров осунулся и похудел из-за стресса. От телезвезды ушла четвертая жена. 36-летняя Полина Диброва стала жить с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком (совладельцем компании по производству пищевых добавок). Но худеть Дибров решил с начала весны (тогда еще не знал о похождениях жены) - по рекомендации знакомых он обратился в дорогую частную клинику, где сдал анализы и получил рекомендации от модного и дорогого нутрициолога. Периодически их обновляет, за большие деньги. Дибров получил список запрещенных для него продуктов. И за отдельную плату - меню с продуктами и рецептами готовых блюд из разрешенных ингредиентов.

Запретили Дмитрию Александровичу любые продукты, где есть дрожжи и сахар. Также велели убрать из рациона всю молочку, красные овощи и некоторые другие продукты. Напугали, что кофе якобы «окисляет» организм. Дибров даже пытается заменить его на цикорий. Теперь у домработницы телезвезды "лафа". Трое сыновей Диброва чаще бегают есть в дом к матери - Полина с новым кавалером поселилась в соседнем доме.

А у Дмитрия Александровича меню простое. Вот один из примеров: на завтрак - сельдерей и стакан напитка с цикорием, на обед - суп овощной или уха, на ужин - отбивная или шашлык. Перекусы состоят из орехов или тыквенных семечек. Дибров часто ужинает в ресторанах или заказывает доставку на дом. Главное - не есть после шести вечера!

Телеведущий иногда нарушает новый рацион. Но основные принципы диеты - отсутствие сладостей, мучного, поздних приемов пищи - сделали свое позитивное дело. В то время как на сайте клиники рекламируют, что их метод основан на «скрытых индивидуальных патологических реакциях иммунной системы на продукты питания, обусловленные недостатком или нарушением работы пищеварительных ферментов; нарушением состава, разнообразия и активности микробиоты; нарушением иммунологического контроля проницаемости кишечного барьера». На модные в Сети формулировки и дорогих нутрициологов клюют даже богатые и знаменитые.

Дибров теперь не пропускает светские премьеры, готовит к эфиру новые шоу, знакомится с женщинами. Кстати, его бывшая жена Полина не стала претендовать ни на сбережения телезвезды, ни на половину дома на Рублевке, где жила семья. Полина Диброва просто съехала с чемоданами нарядов к миллиардеру Товстику. Так что Дмитрий Александрович опять будет не только состоятельным холостяком, но и похудевшим.

