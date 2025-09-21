Не есть дрожжи и сахар: секретные диеты Долиной и Диброва

В сентябре больше других обсуждают развод Дмитрия Диброва и юбилей Ларисы Долиной. Не забывают и про внешний вид этих артистов. Мы узнали, как они похудели, и предупреждаем: повторять эти диеты за звездами нельзя, это может быть опасно для вашего здоровья. Начинайте худеть только после консультации с врачом.
Дмитрий Дибров (65 лет)
Минус 20 кг
Фото: Иван Вислов
При росте 170 см телеведущий Дмитрий Дибров последние несколько лет весил почти 100 кг. Теперь - под 80 кг. Цель - 75 кг. На днях Дмитрий Александрович на одной из светских премьер делился новыми целями: «Похудел на 20 кг. Ну не отощал же еще. На следующую премьеру приду еще более стройным. Дальше худею, чтобы видеть свои колени!»
Публика сразу решила - Дибров осунулся и похудел из-за стресса. От телезвезды ушла четвертая жена. 36-летняя Полина Диброва стала жить с 50-летним бизнесменом Романом Товстиком (совладельцем компании по производству пищевых добавок). Но худеть Дибров решил с начала весны (тогда еще не знал о похождениях жены) - по рекомендации знакомых он обратился в дорогую частную клинику, где сдал анализы и получил рекомендации от модного и дорогого нутрициолога. Периодически их обновляет, за большие деньги. Дибров получил список запрещенных для него продуктов. И за отдельную плату - меню с продуктами и рецептами готовых блюд из разрешенных ингредиентов.
Запретили Дмитрию Александровичу любые продукты, где есть дрожжи и сахар. Также велели убрать из рациона всю молочку, красные овощи и некоторые другие продукты. Напугали, что кофе якобы «окисляет» организм. Дибров даже пытается заменить его на цикорий. Теперь у домработницы телезвезды "лафа". Трое сыновей Диброва чаще бегают есть в дом к матери - Полина с новым кавалером поселилась в соседнем доме.
А у Дмитрия Александровича меню простое. Вот один из примеров: на завтрак - сельдерей и стакан напитка с цикорием, на обед - суп овощной или уха, на ужин - отбивная или шашлык. Перекусы состоят из орехов или тыквенных семечек. Дибров часто ужинает в ресторанах или заказывает доставку на дом. Главное - не есть после шести вечера!
Телеведущий иногда нарушает новый рацион. Но основные принципы диеты - отсутствие сладостей, мучного, поздних приемов пищи - сделали свое позитивное дело. В то время как на сайте клиники рекламируют, что их метод основан на «скрытых индивидуальных патологических реакциях иммунной системы на продукты питания, обусловленные недостатком или нарушением работы пищеварительных ферментов; нарушением состава, разнообразия и активности микробиоты; нарушением иммунологического контроля проницаемости кишечного барьера». На модные в Сети формулировки и дорогих нутрициологов клюют даже богатые и знаменитые.
Дибров теперь не пропускает светские премьеры, готовит к эфиру новые шоу, знакомится с женщинами. Кстати, его бывшая жена Полина не стала претендовать ни на сбережения телезвезды, ни на половину дома на Рублевке, где жила семья. Полина Диброва просто съехала с чемоданами нарядов к миллиардеру Товстику. Так что Дмитрий Александрович опять будет не только состоятельным холостяком, но и похудевшим.
Лариса Долина (70 лет)
Минус 23 кг
Фото: Михаил Фролов/"КП"
Певица Лариса Долина при росте 159 см сейчас весит 56,5 кг. Она смогла за последние пару лет похудеть на 23 кг. Этапы пути Ларисы Александровны на эстраде отмечены не только знаковыми песнями, но и диетами. В молодости она сидела на так называемой кефирной диете. Ее девиз был - минус 7 кг за 7 дней. Смысл такой: есть маленькими порциями с 8 до 18 часов каждые 2 часа. Один день - один вид диетической пищи: к примеру, творог или вареная курица. Пить можно только кефир или воду.
Сейчас у Долиной такой режим питания, что повторять его может быть опасно для жизни. Лариса Александровна недавно рассказала, как питается:
"В 14 часов я обедаю. И все. Это уже образ жизни, это никакая не диета. Есть анализ крови, который я сдаю каждый год, - он на 120 компонентов. Анализ показывает, какие продукты тебе можно употреблять, а какие нет. Есть красный список и зеленый список. Мне очень много чего нельзя, но моя дочь исхитряется готовить так, что каждый день я ем новые и новые блюда".
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Долина не ест блюда и продукты, в составе которых есть сахар и мед. А также мучные и молочные продукты, морепродукты. Еще певица не ест яблоки, арбузы, дыни, бананы, помидоры, ягоды. Ее любимые составляющие в рационе - зелень и лимон. Сок лимона Лариса Александровна добавляет в воду и много пьет. Долина говорит, что идет на такие ограничения в питании ради идеальной фигуры. Но иногда все же позволяет себе послабления - после поздних концертов может съесть маленький бутерброд с черным хлебом и сыром или колбасой.