Наталья Водянова родила в 19, Полина Гагарина — в 20: как сложилась жизнь звездных детей

Среди весьма известных артисток много тех, кто решился на героический шаг, став мамой в ранней юности и поставив под угрозу карьеру.

«Телепрограмма» снимает перед ними шляпу и наглядно показывает: как круто, когда дети застали родителей молодыми.

Яна Поплавская

Девочка, в которую были влюблены почти все мальчики Советского Союза, Красная Шапочка Яна Поплавская тоже довольно рано начала взрослую жизнь - еще в несовершеннолетнем возрасте познакомилась с режиссером Сергеем Гинзбургом, а в 18 лет родила ему первенца - Клима.

Через год (!) пара оформила отношения. Потом (после тяжелого выкидыша) актриса родила мужу второго сына, Никиту, но брак это не спасло - в 2011-м они разошлись.

Клим, которому сейчас 40 лет, вырос суперответственным и принципиальным (в маму) - поначалу пробовал себя как постановщик (был вольнослушателем в Школе-студии МХАТ на курсе Алексея Гуськова, затем отучился на режиссерских курсах Владимира Хотиненко), работал на ТВ, а затем начал снимать серьезные военные документалки, после чего в 2022 году отправился в зону СВО. Разумеется, таким сыном Яна безмерно гордится.

Слава

Смелая и дерзкая певица Слава (Анастасия Сланевская) была такой не всегда. И когда в 18 лет встал вопрос, рожать дочку или нет, вокалистка - честь и хвала за откровенность - даже пошла делать аборт. Но в последний момент передумала (задатки непоколебимого духа были уже тогда!) и сбежала от врачей. И не пожалела. Так в 1999 году на свет появилась дочь Саша.

Времена были голодные, артистка довольно рано вышла замуж за Константина Морозова, который не стремился улучшать жилищные условия и уровень жизни семьи - молодые обитали у мамы будущей звезды сцены, - и в итоге все закончилось разводом.

- Мне было 15 лет, когда я встретила Костю, ему было 25, - признавалась вокалистка. - Он влюбился в меня с первого взгляда, и у нас все закрутилось. Как-то раз я застала его с подружкой на кухне - они целовались, но я простила их уже через две недели. А потом он сделал мне предложение.

Когда родилась Александра, нам было очень тяжело. У Сашульки были проблемы со здоровьем, она не спала практически до двух лет. Я тоже не спала, худющая была. Муж не выдержал ее криков, устал и ушел.

А в 42 года артистка уже стала бабушкой. В 2023 году дочь Саша подарила маме внука Арсения.

Русская топ-модель Наталья Водянова - живое воплощение сказки про Золушку. Из Нижнего Новгорода девушка вырвалась в принцессы и счастливо живет во Франции в элитном поместье с французским бизнесменом Антуаном Арно (кстати, сейчас модель в шестой раз беременна!).

А в сытые нулевые перспективы в модной индустрии только начинали вырисовываться. Съемки Водяновой заметили очень и очень солидные студии, и уже в 16 лет она получила первый хороший контракт с модельным агентством. В 19 лет попала в интересное положение после знакомства с Джастином Тревором Беркли, который представлялся британским аристократом и художником.

С ним молодая нижегородка познакомилась в Париже, куда уехала работать по приглашению Viva Model Management. Решение было принято твердо: рожать! И в 2001 году на свет появился парень, которого назвали Лукасом - как режиссера «Звездных войн» 16+. В 2011 году брак распался.

Зато в этом году Лукасу уже исполняется 25. А мама, которой никогда в жизни никто не даст настоящие 44 года, вскоре родит ему, скорее всего, сестру.

Полина Гагарина

Полина во всем начинала рано: в 16 лет пришла во второй сезон шоу «Фабрика звезд» 16+, которое сейчас перезагружает Первый канал, где молодую, тогда еще пышную блондинку увидела вся страна. В том числе и актер Петр Кислов, перспективный артист МХТ им. Чехова, где хотела играть Гагарина.

Знакомство закончилось свадьбой (певица тогда была на 7-м месяце) и рождением сына Андрея в 2007 году. Молодой маме было 20 - она еще училась в Школе-студии МХАТ и бросать карьеру не собиралась. Приходилось выкручиваться.

- С Андрюшей все вихрем неслось, - вспоминала потом вокалистка. - Ребенок, институт, моя мама, которую я в 45 лет внезапно сделала бабушкой, а она еще вовсю работала. Сидеть с Андрюхой было некому, и он у нас то с одним был, то с другим.

Однако брак это не удержало - не прожив и трех лет вместе, Полина и Петр развелись. Лучшее, что осталось от тех отношений, - это уже взрослый сын, которому в этом году исполняется 19. Уже не первый год он встречается с Викторией Соломахиной - победительницей детской версии шоу «Голос» 12+, где Гагарина работает наставником.