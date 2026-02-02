Наталья Рудова раскрыла, какие мужчины ей нравятся: "Не слежу за другими"

Актриса Наталья Рудова признается, что делает уколы красоты. Она признается, что обожает эти процедуры. Об этом артистка рассказала журналистам на премьере сериала "Резервация".

А еще порассуждала о расставаниях в звездной среде и честно ответила на вопрос, как ей преображение Сергея Бурунова.

Наталья Рудова о расставаниях: "У всего есть свой срок"

- Наталья, как вы думаете, почему часто красивые, успешные женщины одиноки?

- Я не думаю, что это правда. Просто эти девчонки не влюбляются так часто. Да и в принципе любви в жизни не так много. Но я уверена в том, что у них нет проблем с мужским полом.

Этих девушек заваливают предложениями о свиданиях, но они тщательно выбирают.

- А почему, на ваш взгляд, в шоу-бизнесе сейчас так много расставаний?

- Это нормально. У всего есть свой срок. Мы все не вечны. Жизнь не вечна. Все в этой жизни временно.

Наталья Рудова: "Вот эти три-пять гуляющих килограммов достали"

- Вы всегда очень эффектно выглядите. Как ухаживаете за собой? Прибегаете ли к уколам красоты?

- Вчера я была у косметолога. У меня есть небольшие остаточки (от процедур). Обожаю уколы.