Наследство Родиона Щедрина: квартира в Мюнхене, апартаменты в Москве, переданные Театральному музею им. Бахрушина

Не стало всемирно известного композитора Родиона Щедрина. Большой театр назвал его уход невосполнимой потерей для мирового искусства.

Где Родион Щедрин жил последние годы

Родион Константинович признавался, что считает своим домом Россию, но последние годы жил в Мюнхене. Там и прошли его последние часы.

В этом немецком городе находится и его музыкальное издательство Schott Music.

"Права издательства распространяются на весь мир, кроме России, в России права — за мной", — отмечал композитор в интервью 'Собака.ру'.

Родион Щедрин переехал в Мюнхен вместе со своей женой, знаменитой балериной Майей Плисецкой в 1990 году. А с 1963 году они проживали в доме № 25 по Тверской улице, на пересечении с Мамоновским переулком. Здесь они останавливались, приезжая в Москву из Германии.

В 2022 году Родион Щедрин передал эту квартиру Бахрушинскому музею. Кроме того, в 2002 году композитор признавался, что у них с женой есть и собственный дом в Литве, неподалеку от Вильнюса. Там творческая чета предпочитала отдыхать.

Чем примечательна квартира Родиона Щедрина и Майи Плисецкой на Тверской

Но вернемся к их московскому островку семейного уюта. Те, кто бывал в квартире знаменитой пары на Тверской, отмечали, что их жилье отличалось не роскошными и вычурными интерьерами, как это часто бывает у современных звезд, а вниманием к каждой детали. В какой-то степени она напоминала театральные декорации.

Черные двери, ведущие в квартиру творческой четы, были обтянуты искусственной кожей и закрывались на простой замок. Вместо прихожей там располагались две вешалки для одежды, пуфик и небольшой шкаф.

В гардеробной сотрудники Музея им. Бахрушина обнаружили две литографии Марка Шагала с дарственными надписями: "Для Майечки с любовью" и "Для Майечки с сердечным приветом".

В квартире хранится множество уникальных фотографий Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, а также афиш, отражающих самые яркие моменты из жизни пары.

В серванте Майи Плисецкой стоят разнообразные фигурки лебедей — фарфоровые, хрустальные и металлические. Они напоминают о ее самой знаменитой партии — Одетты-Одиллии в балете "Лебединое озеро". Плисецкая исполнила эту роль на сцене Большого театра более 800 раз. Также Майя Михайловна собирала кукол из разных стран.