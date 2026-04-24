Наследство Алексея Пиманова: особняк, построенный бывшим мужем его жены

Не стало известного телеведущего и журналиста Алексея Пиманова. На протяжении 25 лет он вел программу «Человек и закон» на Первом канале.
А с октября 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», куда входили радио, газета, информагентство, Интернет-ресурсы и телеканал «Звезда». А еще Пиманов режиссировал и продюсировал фильмы и сериалы.
Коллеги удивлялись, как Алексей все успевает и не жалуется на здоровье. И вот его сердце не выдержало.
Как Алексей Пиманов оставил дом в Подмосковье жене Валентине
Помимо творческой карьеры, известный журналист активно занимался вопросами быта.
Алексей был женат три раза. С первой женой Валерией Архиповой он прожил десять лет. В этом браке родились двое сыновей.
Второй его супругой стала Валентина Жданова, которая впоследствии взяла фамилию мужа. Зрители знали ее по программе «Женские истории» на Первом канале. Пиманов удочерил ее дочь Дарью. Супруги прожили в браке больше 20 лет.
А вот в третий раз Алексей Пиманов женился на актрисе Ольге Погодиной.
В итоге журналист оставил бывшей супруге Валентине загородный дом в Подмосковье, который они возводили несколько лет. Алексей и сам принимал активное участие в его строительстве.
Но по иронии судьбы сам же переехал в коттедж, построенный бывшим мужем его нынешней жены Ольги Погодиной.
Алексей Пиманов. Фото: кадр из программы «Человек и закон»
Что известно об особняке, в котором он жил с Ольгой Погодиной
Особняк расположен в Можайском районе Москвы. Вокруг — лиственный лес, два пруда и несколько парков. В двухэтажном доме на первом этаже гостиная объединена с кухней, но разделена гипсокартонной перегородкой, вдоль которой установлены напольные светильники.
В центре комнаты находится вращающаяся стойка с телевизором. Благодаря этой фишке фильмы и ту же программу «Человек и закон» можно смотреть из любого уголка гостиной. В комнате также есть камин.
Кухня оборудована угловым гарнитуром с кварцевой столешницей. На полу уложена кафельная плитка по диагонали, а стены окрашены в тон покрытию. У окна обустроена зона отдыха с белой мебелью и небольшим столиком в восточном стиле.
Первый этаж занимают бассейн и тренажерный зал — любимое пространство Ольги Погодиной. Здесь же в кадке растет пальма, а рядом стоят кресло и небольшой столик.
Второй этаж отведен под личные покои: спальню хозяев, комнату для отдыха и рабочий кабинет.
По закону, если Алексей не оставил завещания, все его имущество делится между женой и детьми в равных долях.