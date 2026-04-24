Наследство Алексея Пиманова: особняк, построенный бывшим мужем его жены

Не стало известного телеведущего и журналиста Алексея Пиманова. На протяжении 25 лет он вел программу «Человек и закон» на Первом канале.

А с октября 2013 года возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», куда входили радио, газета, информагентство, Интернет-ресурсы и телеканал «Звезда». А еще Пиманов режиссировал и продюсировал фильмы и сериалы.

Коллеги удивлялись, как Алексей все успевает и не жалуется на здоровье. И вот его сердце не выдержало.

Как Алексей Пиманов оставил дом в Подмосковье жене Валентине

Помимо творческой карьеры, известный журналист активно занимался вопросами быта.

Алексей был женат три раза. С первой женой Валерией Архиповой он прожил десять лет. В этом браке родились двое сыновей.

Второй его супругой стала Валентина Жданова, которая впоследствии взяла фамилию мужа. Зрители знали ее по программе «Женские истории» на Первом канале. Пиманов удочерил ее дочь Дарью. Супруги прожили в браке больше 20 лет.

А вот в третий раз Алексей Пиманов женился на актрисе Ольге Погодиной.

В итоге журналист оставил бывшей супруге Валентине загородный дом в Подмосковье, который они возводили несколько лет. Алексей и сам принимал активное участие в его строительстве.

Но по иронии судьбы сам же переехал в коттедж, построенный бывшим мужем его нынешней жены Ольги Погодиной.