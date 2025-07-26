Наши летом: Александра Трусова тренируется беременной, а Анна Щербакова покорила Китай

Лишенная WADA всех наград и регалий, но при этом абсолютная мировая рекордсменка Камила Валиева догуливает бан. В конце декабря текущего года нелепая и несправедливая дисквалификация спортсменки официально заканчивается, и, кажется, за это время девушка научилась любить жизнь вне спорта.

В июне выкладывала фото с Мальдив, продемонстрировав идеальную фигуру, затем - видео с тренировок, потом сгоняла в Италию, где фотографировалась на лодочке в Венеции вместе с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым, в романе с которым Камилу подозревают. После переместилась во Флоренцию, Милан и, разумеется, нырнула подальше от проблем - в Средиземное море.

А в начале июля Камила вместе с певицей Алсу стала почетным гостем Сабантуя в Москве: традиционный татаро-башкирский праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское», некогда царской резиденции Алексея Михайловича.

И тут напрашивается вопрос: а стоит ли менять такую интересную жизнь на ежедневные тренировки и разрушительный стресс, которые не гарантируют ничего? С одной стороны, девушке еще 19. С другой - уже 19. Может, пришло время пожить в свое счастье? Как мудро отмечает Дмитрий Губерниев, «сомнений, что Валиева вернется, нет никаких. Было бы куда».

А в это время

Дмитрий Козловский получил красный диплом