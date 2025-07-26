Наши летом: Александра Трусова тренируется беременной, а Анна Щербакова покорила Китай

У спортсменов не бывает выходных. Вся жизнь подчинена режиму и сумасшедшей самодисциплине. Во главе угла - контроль веса, категорический отказ от вредных привычек, перманентные тренировки. И все же бывают моменты, когда даже фигуристам, питающимся куриной грудкой и салатом примерно всегда, можно выдохнуть.
Летом в перерыве между соревнованиями они стараются выкроить недельку на нормальную человеческую жизнь. В прошлом номере мы рассказывали о свадьбе абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по танцам на льду Дмитрия Соловьева. Но много всего интересного происходит в жизни и других спортсменов.
Анна Щербакова
Фото: личный страница Анны Щербаковой в социальной сети
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова покоряет Поднебесную - страну, где русских фигуристов традиционно носят на руках (именно в Китае она выиграла золото Олимпиады). Фигуристка участвовала в ледовом шоу, которое 13 июля прошло в Цзинане. Это были показательные выступления после первого этапа Круглой лиги.
Там участвуют юниоры, и по результатам проекта отбираются на этапы Гран-при. Нашу Аню уже в аэропорту встречали фанаты. Завалили подарками в отеле. После был званый ужин с роликами для местной соцсети Weibo, а также уроки китайского в прямом эфире. А в ходе шоу Щербакова показала специально поставленный для китайцев номер и еще один - в образе Белоснежки. После выступления была автограф-сессия с фотографированием. Все остались в восторге.
- Нихао, всем привет из Китая, давно я не выходила в "кружочки", - сообщила в соцсетях Анна. - Очень насыщенная у меня жизнь! Сегодня я выступала в провинции Шаньдун, город Цзинань. Очень надеюсь, что вам понравилось. Я, как обычно, уставшая, но довольная. И сейчас покажу вам, какая работенка мне завтра предстоит (направляет камеру на подарки от поклонников). Вы только посмотрите на это! Сколько цветов, игрушек, подарков...
Александра Трусова
Фото: личный страница Александры Трусовой в социальной сети
Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова, которая теперь Игнатова (муж - Макар Игнатов, тоже фигурист), опубликовала видео, на котором выполняет упражнения для ног. Ну, опубликовала и ладно - что тут такого? Только вся штука в том, что спортсменка находится в интересном положении: они с мужем ждут мальчика, имя которому выбирал папа (пока секретят, какое).
- Я не тренировалась столько времени впервые в жизни, - призналась спортсменка. - Совсем. И это для меня необычно. Вы спрашивали, как я держала себя в форме все это время… Это не я. Это мои прошлые заслуги. Они до сих пор работают, спасибо всем тем тренировкам и в целом характеру, который не дает сидеть на месте и все время что-то придумывает. Это моя тренировка на колени - выглядит забавно, на деле так и есть. Достаточно скучная, однообразная, но полезная. Так что делаю.
Камила Валиева
Фото: личный страница Камилы Валиевой в социальной сети
Лишенная WADA всех наград и регалий, но при этом абсолютная мировая рекордсменка Камила Валиева догуливает бан. В конце декабря текущего года нелепая и несправедливая дисквалификация спортсменки официально заканчивается, и, кажется, за это время девушка научилась любить жизнь вне спорта.
В июне выкладывала фото с Мальдив, продемонстрировав идеальную фигуру, затем - видео с тренировок, потом сгоняла в Италию, где фотографировалась на лодочке в Венеции вместе с капитаном хоккейного ЦСКА Никитой Нестеровым, в романе с которым Камилу подозревают. После переместилась во Флоренцию, Милан и, разумеется, нырнула подальше от проблем - в Средиземное море.
А в начале июля Камила вместе с певицей Алсу стала почетным гостем Сабантуя в Москве: традиционный татаро-башкирский праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское», некогда царской резиденции Алексея Михайловича.
И тут напрашивается вопрос: а стоит ли менять такую интересную жизнь на ежедневные тренировки и разрушительный стресс, которые не гарантируют ничего? С одной стороны, девушке еще 19. С другой - уже 19. Может, пришло время пожить в свое счастье? Как мудро отмечает Дмитрий Губерниев, «сомнений, что Валиева вернется, нет никаких. Было бы куда».
А в это время
Дмитрий Козловский получил красный диплом
Фото: личная страница Дмитрия Козловского в социальной сети
Не всем, конечно, греться на пляжах и шопиться в Италии или катать программы перед восторженными поклонниками. Кто-то и страну должен поднимать! Положительный пример коллегам показал Дмитрий Козловский, молодой петербургский фигурист. Победитель этапов Гран-при России взял да и окончил магистратуру МГИМО. Еще и с красным дипломом.
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью", - подписал снимок с корочкой в руках спортсмен.
- Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью! Хочу поблагодарить за знания, бесценный опыт и внимание своих учителей, подаривших мне незабываемые впечатления и навыки! Сегодня я одержал одну из самых значимых побед в своей жизни! Я выпускник МГИМО МИД России!