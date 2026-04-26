Наряды недели: Алсу в галстуке, Самойлова – Женщина – Кошка, Чеботина в коротком платье и пиджаке

Одним из самых ярких событий этой недели стал гала-ужин премии канала Муз-ТВ «Движение». В его рамках гостям открылись имена тех артистов, которые выйдут на сцену 6 июня. Они представлены в номинациях: «Лучшая певица», «Лучший певец», «Лучший клип» и в других категориях.
До главного события – еще целых два месяца. Но и на гала-ужин звезды пришли в модном всеоружии.
Регина Тодоренко в платье бодикон
Так, Регина Тодоренко надела нежно-розовое платье бодикон со шлейфом. На ногах ведущей – остроносные туфли. На руках – браслеты, которые органично сочетаются с ее золотыми сережками.
Волосы Регины аккуратно собраны в пучок. Видимо, такая прическа все плотнее входит в моду среди отечественных селебрити.
Регина Тодоренко. Фото: пресс-служба канала Муз-ТВ
К поцелуям зовущая Анна Плетнева
Солистка группы «Винтаж» - как всегда воплощение женственности и сексуальности. Она надела черное длинное платье свободного кроя с большим вырезом.
Бретели платья как бы незвначай сползли с плеч. В общем, Анна вся такая воздушная, к поцелуям зовущая. Выглядит очень аппетитно!
Анна Плетнева. Фото: пресс-служба канала Муз-ТВ
Оксана Самойлова в образе Женщины-Кошки
А вот Оксана Самойлова поступила, как и многие девушки после развода – сделала ставку на агрессивную сексуальность.
На ней – черный укороченный кожаный пиджак и облегающие лосины. А в темных очках Оксана и вовсю напоминает подругу Джеймса Бонда или Женщину-кошку. Как вам больше понравится!
Оксана Самойлова. Фото: пресс-служба канала Муз-ТВ
Люся Чеботина хочет позлить Илью Резника
А Люся Чеботина, похоже, решила разозлить поэта Илью Резника. Помните, как он возмущался, когда Люся пришла на вечер Игоря Крутого в платье с декольте?
В этот раз Люся снова открыла зону груди, да еще и надев ультракороткое блестящее платье, к тому и с небольшим вырезом. Сверху певица накинула пиджак оверсайз.
Люся Чеботина. Фото: пресс-служба премии Муз-ТВ
Алсу в деловом стиле
А вот певица Алсу предпочла деловой стиль. На ней – белая рубашка с галстуком, кожаный укороченный жакет и облегающая юбка по фигуре.
К Алсу никогда ни у кого нет претензий ни в выборе наряда, ни в других областях.
Алсу. Фото: пресс-служба канала Муз-ТВ
