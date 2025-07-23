Надежда Кадышева - друг молодежи: "Я счастлива!"

Надежду Кадышеву этим летом обсуждают и пенсионеры, и их дети с внуками. Певица и ее семья учатся пользоваться свалившимся на них интересом публики, насколько позволяет здоровье народной артистки. "Телепрограмма" рассказывает, как живет и работает Надежда Никитична.

Гонорар не меньше, чем у Лепса и Басты

В отличие от некоторых коллег близкого возраста, 66-летняя Надежда Кадышева поет на концертах только вживую. Но нагрузку выбирает такую, чтобы выдержать и не уйти на эстрадную пенсию раньше времени. Заказы на частные мероприятия есть, но ценой отсекает часть предложений. Оставшиеся принимает избирательно, выстраивая комфортный для нее по нагрузке график.

На вашей свадьбе Надежда Кадышева если и споет, то за 8 или 10 млн руб. (такой же гонорар у топ-звезд: Лепса, Киркорова, Жукова, Асти, Чеботиной, Басты). Свободные выходные летом у нее имеются, но работать она в эти дни не планирует - будет отдыхать.

Если бы сегодняшняя волна популярности накрыла Надежду Никитичну лет 20 назад, тогда гастрольный график был бы энергичнее. Сейчас он размеренный согласно возрасту и состоянию здоровья. В среднем выходит по одному, максимум два стадионных концерта в месяц в регионах (средний гонорар за такие выступления 20 млн руб.). Для сравнения: 62-летний Лепс выдерживает больше 10 кассовых концертов за месяц.

В июле Кадышева соберет Ледовый дворец в Питере, в августе будет два концерта в Москве, в Зеленом театре парка Горького. Спрос хороший: беременная блогер и телеведущая Ида Галич брала билет за полгода до мероприятия и собирается посетить его уже через три недели после родов. Осенью темп похожий.

А в июне 2026 года Надежда Кадышева и "Золотое кольцо" замахнулись на "Лужники". Это самый большой стадион Москвы, предстоит продать аж 75 тысяч билетов. Эксперты нам подсказали, что средний гонорар за стадионный концерт в Москве - 50 млн руб.

Пережила опухоль и не приемлет пластики

Шоумен и знаток светской жизни Отар Кушанашвили на днях переживал за Надежду Никитичну в присущей ему резкой манере:

"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Человек еле дышит, ее таскают из города в город. 30, 40, 50 млн! Никто не жалеет ее!"

На самом деле артистку как раз-таки очень даже жалеют. Родственники Кадышеву ограждают от волнений и перегрузок, у нее даже телефон без доступа в Сеть - не хочет напрягаться. У артистки в семье родня по женской линии часто умирала в возрасте 40+ из-за проблем с сердцем. Вот и у Надежды Никитичны в анамнезе букет сердечно-сосудистых заболеваний и корректирующая их медикаментозная терапия.

В 2018 году у артистки была операция: тогда Надежда Никитична сообщала, что опухоль молочной железы оказалась доброкачественной. Слухи о "плачевном состоянии" Кадышевой ходят последние лет десять. Просто певица выглядит так, как многие ее ровесницы в эти годы, - не делает ни пластику, ни !уколы красоты". Стареет естественно, что для многих уже и непривычно.

"Веночек" кормит уже 20 лет

Отар Кушанашвили считает "гиперпопулярность" Надежды Кадышевой несколько преувеличенной. Да, певица выступала на "Алых парусах" в Питере (общегородской праздник для выпускников. - Ред.), но молодежь билеты на этот концерт не покупала - он был бесплатным. Да, хором кричали хиты - просто помнят их из детства.

Но новая волна успеха Кадышеву все же накрыла. И молодежь билеты на ее концерты раскупает, кругом аншлаги. Толчком стал тренд у молодежи на интерес к песням в народном стиле, который появился благодаря Татьяне Куртуковой. В эту нишу попыталась войти Мия Бойка с "Народным альбомом", но одного желания оказалось мало, а интересной песни у нее не случилось.

А вот два хита "Золотого кольца" ("Плывет веночек" и "Течет ручей") больше года назад стали вирусными в Сети, и по их мотивам блогеры наснимали тысячи роликов. А потом появилась мода сходить на концерт Кадышевой и снять ролик там. В ответ на спрос появилась концертная программа "Плывет веночек", в которой Надежда Кадышева почти три часа поет хиты "Золотого кольца". Ее сын Григорий солирует, пока мама меняет наряды за кулисами - шесть раз за концерт.

Золотой бизнес "Золотого кольца"