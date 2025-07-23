Надежда Кадышева - друг молодежи: "Я счастлива!"

Надежду Кадышеву этим летом обсуждают и пенсионеры, и их дети с внуками. Певица и ее семья учатся пользоваться свалившимся на них интересом публики, насколько позволяет здоровье народной артистки. "Телепрограмма" рассказывает, как живет и работает Надежда Никитична.
Гонорар не меньше, чем у Лепса и Басты
В отличие от некоторых коллег близкого возраста, 66-летняя Надежда Кадышева поет на концертах только вживую. Но нагрузку выбирает такую, чтобы выдержать и не уйти на эстрадную пенсию раньше времени. Заказы на частные мероприятия есть, но ценой отсекает часть предложений. Оставшиеся принимает избирательно, выстраивая комфортный для нее по нагрузке график.
На вашей свадьбе Надежда Кадышева если и споет, то за 8 или 10 млн руб. (такой же гонорар у топ-звезд: Лепса, Киркорова, Жукова, Асти, Чеботиной, Басты). Свободные выходные летом у нее имеются, но работать она в эти дни не планирует - будет отдыхать.
Если бы сегодняшняя волна популярности накрыла Надежду Никитичну лет 20 назад, тогда гастрольный график был бы энергичнее. Сейчас он размеренный согласно возрасту и состоянию здоровья. В среднем выходит по одному, максимум два стадионных концерта в месяц в регионах (средний гонорар за такие выступления 20 млн руб.). Для сравнения: 62-летний Лепс выдерживает больше 10 кассовых концертов за месяц.
В июле Кадышева соберет Ледовый дворец в Питере, в августе будет два концерта в Москве, в Зеленом театре парка Горького. Спрос хороший: беременная блогер и телеведущая Ида Галич брала билет за полгода до мероприятия и собирается посетить его уже через три недели после родов. Осенью темп похожий.
А в июне 2026 года Надежда Кадышева и "Золотое кольцо" замахнулись на "Лужники". Это самый большой стадион Москвы, предстоит продать аж 75 тысяч билетов. Эксперты нам подсказали, что средний гонорар за стадионный концерт в Москве - 50 млн руб.
Пережила опухоль и не приемлет пластики
Шоумен и знаток светской жизни Отар Кушанашвили на днях переживал за Надежду Никитичну в присущей ему резкой манере:
"Вы же видите, что она болезненно выглядит? Человек еле дышит, ее таскают из города в город. 30, 40, 50 млн! Никто не жалеет ее!"
На самом деле артистку как раз-таки очень даже жалеют. Родственники Кадышеву ограждают от волнений и перегрузок, у нее даже телефон без доступа в Сеть - не хочет напрягаться. У артистки в семье родня по женской линии часто умирала в возрасте 40+ из-за проблем с сердцем. Вот и у Надежды Никитичны в анамнезе букет сердечно-сосудистых заболеваний и корректирующая их медикаментозная терапия.
В 2018 году у артистки была операция: тогда Надежда Никитична сообщала, что опухоль молочной железы оказалась доброкачественной. Слухи о "плачевном состоянии" Кадышевой ходят последние лет десять. Просто певица выглядит так, как многие ее ровесницы в эти годы, - не делает ни пластику, ни !уколы красоты". Стареет естественно, что для многих уже и непривычно.
"Веночек" кормит уже 20 лет
Отар Кушанашвили считает "гиперпопулярность" Надежды Кадышевой несколько преувеличенной. Да, певица выступала на "Алых парусах" в Питере (общегородской праздник для выпускников. - Ред.), но молодежь билеты на этот концерт не покупала - он был бесплатным. Да, хором кричали хиты - просто помнят их из детства.
Но новая волна успеха Кадышеву все же накрыла. И молодежь билеты на ее концерты раскупает, кругом аншлаги. Толчком стал тренд у молодежи на интерес к песням в народном стиле, который появился благодаря Татьяне Куртуковой. В эту нишу попыталась войти Мия Бойка с "Народным альбомом", но одного желания оказалось мало, а интересной песни у нее не случилось.
А вот два хита "Золотого кольца" ("Плывет веночек" и "Течет ручей") больше года назад стали вирусными в Сети, и по их мотивам блогеры наснимали тысячи роликов. А потом появилась мода сходить на концерт Кадышевой и снять ролик там. В ответ на спрос появилась концертная программа "Плывет веночек", в которой Надежда Кадышева почти три часа поет хиты "Золотого кольца". Ее сын Григорий солирует, пока мама меняет наряды за кулисами - шесть раз за концерт.
Золотой бизнес "Золотого кольца"
Надежда и Александр вместе со студенчества. Фото: Persona Stars
Музыку к песне "Плывет веночек" написал 20 лет назад муж певицы, композитор Александр Костюк. Он - автор большинства песен, создатель и руководитель ансамбля "Золотое кольцо".
Существует еще ООО "Театр Золотое кольцо", его учредители - Григорий Костюк и Надежда Кадышева.
На сцену Григорий Костюк выходит под фамилией мамы - Кадышев. Фото: Наталья Шатохина/Global Look Press
У сына доля в уставном капитале 70%, у мамы - 30%. За 2024 год выручка составила 69,22 млн руб., чистая прибыль - 2,7 млн руб. Совокупные активы организации - 421 млн руб. Вероятно, сюда входит и формирует основную стоимость здания театра у метро "Тимирязевская" в Москве. Прибыль - результат работы театра. Возможно, частные выступления артистки идут через ИП ее мужа.
Отец и сын Костюки контролируют все процессы в ансамбле «Золотое кольцо». С появлением стадионного масштаба и молодого зрителя в команду набрали новых сотрудников. Ожидается выпуск сувенирной продукции, планируются прямые эфиры с концертов, развиваются соцсети. Словом, вокруг Кадышевой строится настоящая бизнес-империя, как это и бывает с крупными артистами.
В июне на стадионном аншлаговом концерте в Казани был трогательный момент: Надежда Никитична посмотрела, как у сцены ее песни хором поют совсем молодые поклонники (многие в кокошниках!) и со слезами на глазах произнесла: "Я счастлива!.." Признание публики - все, что надо настоящему артисту.
В ее успехе «виновата»… Татьяна Куртукова!
Фото: Алексей Молчановский
Игорь Краев, основатель музыкального портала и интернет-платформы TopHit:
- Сергей Жуков («Руки Вверх!») тоже поет свои старые хиты и собирает стадионы уже не первый год. Получится у Надежды Кадышевой так же долго удерживать интерес публики?
- Сравнивать "Золотое кольцо" и "Руки Вверх!" некорректно. Хитами Сергея Жукова "инфицированы" несколько поколений в России и СНГ - это сотни миллионов людей. И он продолжает писать хиты, которые массово слушают и в интернете, и в эфире. Сергею Жукову не нужно возвращаться, он никуда не уходил.
Что касается нынешнего всплеска интереса к песням Надежды Никитичны Кадышевой, то его было трудно предсказать, но легко объяснить. Есть такое понятие - музыкальный импринтинг. Это когда музыка, услышанная в детском и подростковом возрасте, глубоко запечатлевается в памяти человека и в дальнейшем оказывает сильное и длительное влияние на его музыкальные предпочтения и вкусы.
Вспомним: "Золотое кольцо" в 1990-е годы часто звучало на ТВ, по радио, в маршрутках, магазинах. В регионах песни Надежды Кадышевой исполняла художественная самодеятельность, их заводили во время застолий и праздников. "Золотое кольцо" стало частью, музыкальным фоном детства миллениалов (рожденных с 1981-го по 1996-й годы). А поколение зумеров (рожденные с 1997-го по 2012-й) узнало о существовании Надежды Кадышевой из интернета.
Точнее, из вирусных видео, которые массово постились в ТикТоке в прошлом году. Ну, а триггером, вновь запустившим волну интереса к Надежде Кадышевой и ее «народной» музыке, стал огромный успех в интернете хита "Матушка" Татьяны Куртуковой.
Татьяна Куртукова своей "Матушкой" возродила моду на поп-фолк. Фото: Андрей Титов/Global Look Press
Кстати, ТикТок наряду с отечественным ТВ стал тем самым неводом, которым из глубин отечественного шоубиза периодически извлекаются на свет герои давно минувших дней. Перед Надеждой Кадышевой "всплыла" Катя Лель с "Мармеладным". А перед Катей был еще кто-то, про кого мы уже и не помним.
Возможно, что этим летом или осенью в ТикТоке распространятся очередные музыкальные ретровирусы, и мы с вами с удивлением будем лицезреть восставших из небытия участников группы «Технология», вновь призывающих "нажать на кнопку", чтобы "получить результат". Или 58-летнего Богдана Петровича Титомира, который, тряся седой бородой и кашляя, будет бормотать дочерям и внучкам своих давнишних поклонниц: "Эй, подруга, посмотри на меня, думай обо мне, делай, как я, кхе-кхе"…
- Из артистов с "народным" репертуаром, по данным вашей платформы, за первые полгода лидирует Татьяна Куртукова. Какие цифры прослушиваний у Кадышевой?
- По данным портала TopHit.ru, "Матушка2 Татьяны Куртуковой с момента релиза в марте 2024 года была сотни миллионов раз прослушана и просмотрена в интернете. По итогам года Куртукова получила награду Top Hit Music Awards как самая популярная певица российского интернета. Надо заметить, что и в первой половине 2025-го она оставалась в пятерке самых любимых слушателями звезд.
У Надежды Никитичны результаты скромнее: в исполнительском чарте Яндекс.Музыка за 1-е полугодие 2025 года Кадышева зависла в середине второй сотни артистов, а два ее самых "вирусных" хита ("Плывет веночек" и "Широка река") оказались в середине третьей сотни чарта. Главным российским «промоутером» артистки и ее творчества в интернете, помимо ТокТока, сегодня выступает Яндекс.Музыка.
- А на радио Кадышеву или Куртукову чаще слушают?
- И в радиоэфире Куртукова впереди. В сводном радиочарте TopHit.ru 2024 года "Матушка" c 850 тыс. эфиров заняла 52-е место. Правда, сама артистка в исполнительском чарте расположилась только во второй сотне. Что касается Кадышевой, то ни она, ни ее песни не вошли в топ-500 популярных на радио артистов и хитов ни в 2024-м, ни в нынешнем году.
Несмотря на это "Золотое кольцо" в эфире все же присутствует. На радио чаще всего играют треки "Плывет веночек", "Моя сладкая боль", "Полночь", "Течет ручей»", "Широка река", "С днем рождения", "Виновата ли я".
Воспитывалась в интернате, работала ткачихой
Народное пение манило Надю с юности. Фото: Евгений Матвеев/Global Look Press