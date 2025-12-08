На ком женат сын Никиты Михалкова, Артем Михалков, и какие у него отношения со знаменитым отцом

8 декабря исполняется 50 лет актеру, режиссеру, сценаристу Артему Михалкову. Сегодня на его счету десятки фильмов, среди которых "Участок", "72 метра", "9 рота". Кроме того, с апреля 2025 года он является генеральным продюсером кинокомпании "1-2-3 Production".
Несмотря на внушительный список достижений, многие до сих пор воспринимают Артема только как сына Никиты Михалкова. А меж тем он уже отмечал, что уже давно освободился от его опеки, прокладывает свою колею в творчестве и строит семейную жизнь.
Жены Артема Михалкова
Первой женой Артема Михалкова стала девушка по имени Дарья. В этом союзе, продлившемся 15 лет, родилась дочь Наталья. Однако в 2013 году пара распалась.
Спустя несколько лет, в 2019 году, актер вступил в новый брак с Дарьей Баженовой, младше его на 16 лет.
О своей встрече со второй женой Михалков рассказывал в программе "Судьба человека": их знакомство произошло в кафе, где она сразу произвела на него яркое впечатление.
После непродолжительной разлуки из-за отъезда актера в США они возобновили общение. Михалков-младший признался, что тогда не предполагал, что эти отношения станут долгими и судьбоносными. И теперь считает жену своим талисманом.
Конечно, как и в каждой паре, в отношениях супругов бывало всякое. Но Артем Михалков рассказывал Teleprogramma.org, как учится преодолевать кризисы семейной жизни.
Артем Михалков и Дарья Баженова на премьере фильма "Первый на Олимпе". Фото: пресс-служба фильма
"Кризисы, наверное, происходят часто. А какие правила? На самом деле правило одно — любить друг друга. И тогда не будут страшны никакие препятствия, — отмечал Артем Михалков.
— Жизнь всегда полосатая. И если люди любят друг друга, то смогут идти вместе. Но если происходят какие-то внутренние разногласия, то уже сложно быть вместе. Значит, наверное, надо расходиться".
В этом браке в 2020 году у пары родился сын Александр, в 2022-м — дочь Вера, в 2025-м — дочь Любовь.
Интересно, что в 2024 году у Артем Михалкова появился и внук. Его дочь Наталья родила сына Михаила. Так что теперь Артем Михалков является одновременно и отцом, и дедом.
Отношения Артема и Никиты Михалкова
А какие отношения у него с собственным отцом — режиссером Никитой Михалковым?
В 2006 году Артем Михалков признавался, что освободился от отцовского влияния. Он еще молод, но старается делать самостоятельные шаги в кинематографе и в бизнесе.
Сначала у двух творческих людей возникали конфликты, но постепенно они сгладились.
Артем Михалков. Фото: Global Look Press
"Сейчас мы привыкли, и какая-то легкость появилась в общении. Встречаемся: "О, привет, привет! Как ты?" И потом он опять окунается в свой мир, который создал.
А мне все сложнее и сложнее находиться рядом с ним. Он привык, что люди вокруг него должны думать и делать все точно так же, как он", — отмечал Артем Михалков.
Кстати, у Никиты Михалкова хорошие отношения с невесткой. Он принял ее в первый же день знакомства.
"Когда папа увидел жену, то сказал: "Здравствуйте, Даша". В этом ответе было все. И юмор, и ответственность. Приняли ее в нашей семье хорошо. Когда родился сын Саша, то я позвонил отцу. Он сказал, что только до трех умеет считать. У него уже 10 внуков", — ранее отмечал Артем Михалков.
Теперь уже 13 внуков…
