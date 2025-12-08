На ком женат сын Никиты Михалкова, Артем Михалков, и какие у него отношения со знаменитым отцом

8 декабря исполняется 50 лет актеру, режиссеру, сценаристу Артему Михалкову. Сегодня на его счету десятки фильмов, среди которых "Участок", "72 метра", "9 рота". Кроме того, с апреля 2025 года он является генеральным продюсером кинокомпании "1-2-3 Production".

Несмотря на внушительный список достижений, многие до сих пор воспринимают Артема только как сына Никиты Михалкова. А меж тем он уже отмечал, что уже давно освободился от его опеки, прокладывает свою колею в творчестве и строит семейную жизнь.

Жены Артема Михалкова

Первой женой Артема Михалкова стала девушка по имени Дарья. В этом союзе, продлившемся 15 лет, родилась дочь Наталья. Однако в 2013 году пара распалась.

Спустя несколько лет, в 2019 году, актер вступил в новый брак с Дарьей Баженовой, младше его на 16 лет.

О своей встрече со второй женой Михалков рассказывал в программе "Судьба человека": их знакомство произошло в кафе, где она сразу произвела на него яркое впечатление.

После непродолжительной разлуки из-за отъезда актера в США они возобновили общение. Михалков-младший признался, что тогда не предполагал, что эти отношения станут долгими и судьбоносными. И теперь считает жену своим талисманом.

Конечно, как и в каждой паре, в отношениях супругов бывало всякое. Но Артем Михалков рассказывал Teleprogramma.org, как учится преодолевать кризисы семейной жизни.