На каких машинах ездят звезды: стоят от 4 миллионов, "компьютеры" на колесах

26 октября в России отмечается день автомобилиста. Последнее время звезды стали хвастаться своими машинами. Например, Филипп Киркоров рассказал, что его автопарк пополнился новым автомобилем Aurus Senat отечественного производства. Такая машина может стоить до 50 миллионов рублей.

Автомобиль Киркорова не перепутаешь ни с чьим другим, поскольку он забрендирован его именем. В машине можно увидеть сочетание ФК — первые буквы имени и фамилии певца.

А вот звезда "Дома-2" Алексей Купин недавно рассказал, что приобрел белый Porshe Taycanза за 13 миллионов рублей. И даже поблагодарил самого себя за то, что заработал деньги на такую покупку.

Недавно Teleprogramma.org также писала об автомобилях балерины Анастасии Волочковой и продюсера Иосифа Пригожина. Анастасии поклонник подарил жемчужный Maybach. А семья Иосифа Пригожина и Валерии владеет "Мерседесом", минивэном. Такой автомобиль очень удобен для всей семьи.

Александра Ребенок: "Мой запрос был на семейную машину"

Актриса Александра Ребенок тоже выбирала машину по этому параметру, чтобы на ней могло ездить все семейство: муж, актер Алексей Вертков, и двое детей, восьмилетний сын Иван и пятилетняя дочь Вера. Речь идет о внедорожнике Tank 500, который может развивать скорость до 180 километров в час.

Автомобили этой модели - это практически компьютер на колесах. Например, Tank 500 Urban обладает мощным электромотором и более емкой батареей. Машину даже можно использовать как пауэрбанк и поездке подключать мини-холодильник.