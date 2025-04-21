На каких курортах выступят артисты в праздники и сколько стоит их там увидеть

Пока простые россияне собираются на майские праздники на дачу и на шашлыки, звезды держат курс на курорты - развлекать туристов и заодно отдыхать. За какие деньги можно попасть на такое выступление?
Дубай: 140 тыс. руб. за билет на концерт
В Объединенные Арабские Эмираты звезды теперь летают часто и буднично. В Дубае концертные выступления чаще всего совмещены с ужином, когда зрители едят и пьют за столиками. Поэтому билеты выходят дороже, чем просто на концерт.
На майские в Дубае выступят Денис Мацуев, Григорий Лепс, Алексей Чумаков, Тимати. Будет и стендап от Ольги Малащенко. Наибольшим спросом пользуется выступление Григория Лепса. График такой: 19.00 - фуршет, 20.00 - ужин, 21.00 - выступление артиста, 22.30 - танцы с диджеем. В меню - салат с крабами, морские и прочие деликатесы, дорогая выпивка. Вход в элитный курортный ресторан под открытым небом будет разрешен только в вечернем наряде. Одно место за столиком рядом со сценой стоит 234 тыс. руб., подальше - 89 - 140 тыс. руб.
Погода в Дубае жаркая, на 1 мая обещают +37.
Турция: от 300 тыс. руб. за 5 дней на двоих
Стас Михайлов:- Все для тебя, и турецкие закаты! Фото: Михаил Фролов/КП
В Турции в майские праздники звезды по традиции будут выступать в дорогих отелях. Купить билеты на эти концерты нельзя. Попасть в зал смогут только те, кто приобрел путевку. Элитный отель обойдется очень дорого - от 300 тыс. руб. на пять дней на двоих. Плюс перелет туда-обратно - от 20 тыс. руб.
В эти майские курсировать по отелям Турции будут Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Натан, Ева Власова, Олег Майами, Артур Пирожков. Также ожидаются несколько частных концертов - свадьбы, дни рождения, где споют Анна Седокова, Михаил Шуфутинский и другие звезды.
Анна Седокова вернулась к активной гастрольной жизни. Фото: Михаил Фролов/КП
В Анталье на 1 мая обещают комфортные +20.
Сочи: 8 тыс. руб. за место в партере
На любимом отечественном курорте в мае тоже аншлаг. В Сочи споют Григорий Лепс (и как он везде успевает?!), «Любэ», Александр Серов, Ева Польна, Сергей Трофимов.
Ева Польна: - Прохладно еще в Сочи! Хорошо, я в шапочке. Фото: Даниил Опарин
В Краснодарском крае самая большая в стране доля майского турпотока - 20%. В Сочи будет многолюдно, в топовых отелях цена за номер доходит до 17 тыс. руб. в сутки.
На концерт Григория Лепса доступ на галерку можно купить за 4 тыс. руб., партер обойдется в 8 - 15 тыс. руб.
Послушать Сергея Трофимова и его легендарную песню «Город Сочи» стоит 2,5 - 8 тыс. руб.
В праздничные дни в Сочи обещают +15.
Сколько они заработают?
Звездам оплачивают перелет на курорт в бизнес-классе, трансфер и предоставляют шикарный номер или виллу в том отеле, где они поют, или рядом. Учитывают пожелание артиста - сколько дней он хочет отдохнуть, привезет семью или нет. Разумеется, музыканты, танцоры и прочие члены команды живут в номерах и отелях поскромнее.
Гонорары за выступления на майские артисты получают с небольшой, но наценкой. Доплачивают не за работу в праздники, а за концерты за границей - около 20%.
Сколько заработают звезды за концерты на курортах?
Григорий Лепс, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский - от 5 млн руб.
Александр Ревва, Ани Лорак, Сергей Трофимов, Натан, Тимати, Ева Польна, - 1,5 - 3 млн руб.