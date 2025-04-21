На каких курортах выступят артисты в праздники и сколько стоит их там увидеть

Пока простые россияне собираются на майские праздники на дачу и на шашлыки, звезды держат курс на курорты - развлекать туристов и заодно отдыхать. За какие деньги можно попасть на такое выступление?

Дубай: 140 тыс. руб. за билет на концерт

В Объединенные Арабские Эмираты звезды теперь летают часто и буднично. В Дубае концертные выступления чаще всего совмещены с ужином, когда зрители едят и пьют за столиками. Поэтому билеты выходят дороже, чем просто на концерт.

На майские в Дубае выступят Денис Мацуев, Григорий Лепс, Алексей Чумаков, Тимати. Будет и стендап от Ольги Малащенко. Наибольшим спросом пользуется выступление Григория Лепса. График такой: 19.00 - фуршет, 20.00 - ужин, 21.00 - выступление артиста, 22.30 - танцы с диджеем. В меню - салат с крабами, морские и прочие деликатесы, дорогая выпивка. Вход в элитный курортный ресторан под открытым небом будет разрешен только в вечернем наряде. Одно место за столиком рядом со сценой стоит 234 тыс. руб., подальше - 89 - 140 тыс. руб.

Погода в Дубае жаркая, на 1 мая обещают +37.

Турция: от 300 тыс. руб. за 5 дней на двоих