На что может рассчитывать молодая супруга Константина Ивлева после развода: "Если права жены ущемлялись, она может оспорить брачный договор"

В центре внимания общественности — предстоящий развод Константина Ивлева и его жены Валерии Куденковой. Многие уже начали делить шкуру неубитого медведя и обсуждают то, что может достаться молодой супруге после официального расторжения брака.

Чем владеет Константин Ивлев

В 2021 году Константин Ивлев вместе с Валерией обосновался в загородном двухэтажном особняке площадью 400 м². Тогда шеф-повар объяснил переезд желанием жить на природе, где лучше дышится и спится.

Тогда на участке были установлены только бассейн и батут, но Константин планировал построить сауну и хамам, а также обустроить зону барбекю. Главным помещением дома Ивлев называл кухню с мебелью на заказ, где он проводит основное время. Хотя Валерия тоже что-то готовила, Константин шутливо отмечал, что это сугубо его "территория".

В гостиной собрана коллекция современного искусства, включая совместные работы пары. Валерия лично занималась планировкой своей просторной гардеробной.

Помимо шикарного дома, Ивлев владеет тремя фирмами, которые занимаются организацией мероприятий, рекламой и торговлей продуктами, пишут отечественные СМИ.

На что же может рассчитывать Валерия Куденкова после развода? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к адвокатам Юрию Шелю и Тимуру Маршани.

Комментарий адвоката Юрия Шеля

По словам Юрия Шеля, если Константин Ивлев приобрел имущество до брака, то Валерия не может ни на что претендовать. А вот трехлетняя дочь пары Ника вполне может рассчитывать на недвижимость и на какую-то долю в трех компаниях.