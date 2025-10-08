На что может рассчитывать молодая супруга Константина Ивлева после развода: "Если права жены ущемлялись, она может оспорить брачный договор"

В центре внимания общественности — предстоящий развод Константина Ивлева и его жены Валерии Куденковой. Многие уже начали делить шкуру неубитого медведя и обсуждают то, что может достаться молодой супруге после официального расторжения брака.
Чем владеет Константин Ивлев
В 2021 году Константин Ивлев вместе с Валерией обосновался в загородном двухэтажном особняке площадью 400 м². Тогда шеф-повар объяснил переезд желанием жить на природе, где лучше дышится и спится.
Тогда на участке были установлены только бассейн и батут, но Константин планировал построить сауну и хамам, а также обустроить зону барбекю. Главным помещением дома Ивлев называл кухню с мебелью на заказ, где он проводит основное время. Хотя Валерия тоже что-то готовила, Константин шутливо отмечал, что это сугубо его "территория".
В гостиной собрана коллекция современного искусства, включая совместные работы пары. Валерия лично занималась планировкой своей просторной гардеробной.
Помимо шикарного дома, Ивлев владеет тремя фирмами, которые занимаются организацией мероприятий, рекламой и торговлей продуктами, пишут отечественные СМИ.
На что же может рассчитывать Валерия Куденкова после развода? С этим вопросом Teleprogramma.org обратилась к адвокатам Юрию Шелю и Тимуру Маршани.
Комментарий адвоката Юрия Шеля
По словам Юрия Шеля, если Константин Ивлев приобрел имущество до брака, то Валерия не может ни на что претендовать. А вот трехлетняя дочь пары Ника вполне может рассчитывать на недвижимость и на какую-то долю в трех компаниях.
"Возможно, пара составила и брачный договор, по которому Валерии будут переданы некоторые части собственности", — отметил Юрий Шель.
Константин Ивлев и Валерия Куденкова. Фото: Даниил Опарин / "Комсомольская правда"
Мнение адвоката Тимура Маршани
По словам адвоката Тимура Маршани, если в период брака имущество приобреталось на общие деньги, это уже режим совместной собственности супругов, которое делится между обоими в равных частях.
"Если был заключен брачный договор и права жены ущемлялись, то она может его оспорить. Если по этому документу все имущество закрепляется за тем супругом, кто его приобретал, то рассчитывать другому не на что. То есть Валерия не имеет на дом права, — сказал Тимур Маршани.
— Но давайте будем говорить откровенно. Ивлев — богатый человек с разносторонним бизнесом, касающимся общепита и фастфуда. Поэтому речь может идти о значительных денежных средствах.
Валерия не может на что-то рассчитывать, кроме того, что сам Константин благодаря доброй воле и расположению может оставить жене в качестве отступного.
В любом случае целесообразней было бы пойти на компромисс, который является наиболее перспективным и удобным в ситуации, когда супруги могут выстроить нормальный человеческий диалог".
