Мужчины Любови Полищук: ревнивец, цыганский певец и заботливый художник

21 мая исполняется 76 лет со дня рождения блистательной актрисы Любови Полищук. В одном из своих интервью она говорила:
"Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать... Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров".
Эти слова подходят и самой Любови Полищук. Мучаясь от сильных болей в позвоночнике, практически доживая последние дни, она отпросилась из больницы, чтобы сыграть в последней серии сериала "Моя прекрасная няня".
Ее мужеством восхищались окружающие. Но больше всего семья: муж, сын и дочь.
Наверняка у Любови Полищук не было отбоя от поклонников. Но по-настоящему серьезные отношения строила лишь с тремя из них.
Первый муж Валерий Макаров
Первым мужем актрисы был Валерий Макаров, артист Омской филармонии. Брак продлился пять лет, в 1972 году у пары родился сын Алексей (впоследствии знаменитый актер). Макаров страдал от алкоголизма, был жесток и ревнив, что привело к побегу Полищук в Москву.
А сына актрисе пришлось пристроить в интернат, о чем она сожалела всю жизнь. Валерий Макаров скончался в 42 года от инсульта.
Гражданский супруг Владимир Климашенко
Затем на протяжении девяти лет у Любови Полищук были отношения с цыганским певцом Владимиром Климашенко. Ради любимой женщины Владимир оставил цыганский коллектив, где служил, и устроился работать в мюзик-холл, где играла актриса. Как говорил сам Климашенко, именно он забрал Алексея из интерната и устроил в обычную школу.
Владимир хотел, чтобы возлюбленная тоже подарила ему ребенка. Но этим мечтам не суждено было сбыться.
Владимир Климашенко. Фото: YouTube. com
«Я хотел, чтобы она родила. Но Люба говорила, что пока не время, нужно встать на ноги. И вот это все тянулось, предложения сниматься все приходили.
Она работала на износ. Я просто взял и ушел. Но потом очень сожалел о своем решении, — вспоминал Владимир.
Любовь Полищук и Сергей Цигаль
В начале 80-х годов художник-анималист Сергей Цигаль влюбился в Любовь Полищук, увидев ее в одном из спектаклей. Тогда он поставил себе цель во что бы то ни стало познакомиться с актрисой. И добился ее с помощью своих друзей.
Изначально Сергей Цигаль произвел на Любовь не лучшее впечатление из-за своего волнения и застенчивости, которые проявились при их первой встрече. Однако на самом деле новый поклонник артистки оказался настойчивым, как говорится, не робкого десятка.
Он красиво ухаживал, дарил цветы и был интересным собеседником. Со временем Любовь оценила его тактичность и галантность.
Любовь Полищук с мужем Сергеем Цигалем и дочерью Мариэттой. Фото: из открытых источников
Полищук полюбила заботливого и внимательного мужчину. В 1984 году у них родилась дочь Мариэтта (впоследствии актриса Мариэтта Цигаль). Сергей обожал свою жену. Но семейную идиллию разрушила страшная болезнь актрисы.
Борьба с болезнью
Любовь Полищук столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем, которые, по ее словам, начались с участия в фильме "12 стульев". Во время съемок сцены танца Андрей Миронов бросил ее на бетонный пол, в результате чего она потеряла сознание и получила многочисленные травмы.
Позже, на репетиции спектакля с Константином Райкиным, артистка выбила три межпозвоночных диска, упав в обморок от невыносимой боли.
Актриса была вынуждена провести более полугода в неподвижности, нося корсеты и принимая обезболивающие препараты. Даже на сцене она могла играть только в ортопедическом корсете.
В 2000 году Любовь Полищук попала в автомобильную аварию, которая усугубила ее проблемы со спиной. Врачи диагностировали у нее смещение шейных позвонков и сотрясение мозга.
В 2005 году ей поставили диагноз: рак позвоночника. Актриса проходила лечение в нескольких больницах, в том числе в Боткинской больнице и в Институте хирургии имени А. В. Вишневского, где ей удалили часть позвоночника. Реабилитация в израильской клинике не принесла результатов.
Несмотря на тяжелую болезнь, в начале марта 2006 года Любовь Полищук снималась в сериале "Моя прекрасная няня". Актер Борис Смолкин рассказал, что актриса была очень слаба и с трудом держалась на ногах.
Во время съемок последнего эпизода она даже не могла стоять и участвовала в массовке сидя. Ольга Прокофьева добавила, что Полищук лежала в гримерке и с трудом вставала в кадр, но продолжала работать, несмотря на все трудности.
Любовь Полищук. Фото: Global Look Press
Любовь Полищук ушла из жизни в окружении мужа и детей 28 ноября 2006 года. Она похоронена на Троекуровском кладбище.
Женщина, похожая на Любовь Полищук
Сейчас Сергей Цигаль не рассказывает о своей личной жизни. Однако говорят, что спустя три с половиной года после смерти жены он начал появляться на публике с новой женщиной, которая работала в сфере туризма.
Ходили слухи о его женитьбе. А еще говорят, что эта женщина очень сильно похожа на Любовь Полищук.
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