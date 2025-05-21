Мужчины Любови Полищук: ревнивец, цыганский певец и заботливый художник

21 мая исполняется 76 лет со дня рождения блистательной актрисы Любови Полищук. В одном из своих интервью она говорила:

"Меня всегда удивляло, как актер, который сломал ногу и еле передвигается в жизни, на сцене вдруг начинает танцевать... Это такая профессия. На время спектакля ты всегда здоров".

Эти слова подходят и самой Любови Полищук. Мучаясь от сильных болей в позвоночнике, практически доживая последние дни, она отпросилась из больницы, чтобы сыграть в последней серии сериала "Моя прекрасная няня".

Ее мужеством восхищались окружающие. Но больше всего семья: муж, сын и дочь.

Наверняка у Любови Полищук не было отбоя от поклонников. Но по-настоящему серьезные отношения строила лишь с тремя из них.

Первый муж Валерий Макаров

Первым мужем актрисы был Валерий Макаров, артист Омской филармонии. Брак продлился пять лет, в 1972 году у пары родился сын Алексей (впоследствии знаменитый актер). Макаров страдал от алкоголизма, был жесток и ревнив, что привело к побегу Полищук в Москву.

А сына актрисе пришлось пристроить в интернат, о чем она сожалела всю жизнь. Валерий Макаров скончался в 42 года от инсульта.

Гражданский супруг Владимир Климашенко

Затем на протяжении девяти лет у Любови Полищук были отношения с цыганским певцом Владимиром Климашенко. Ради любимой женщины Владимир оставил цыганский коллектив, где служил, и устроился работать в мюзик-холл, где играла актриса. Как говорил сам Климашенко, именно он забрал Алексея из интерната и устроил в обычную школу.

Владимир хотел, чтобы возлюбленная тоже подарила ему ребенка. Но этим мечтам не суждено было сбыться.