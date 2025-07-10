Митя Фомин: "Моя собака жила в шикарных отелях"

В Москве прошла премьера музыкального шоу "Большой хит". В этом проекте звезды угадывают знаменитые песни разными способами: по отрывку на несколько секунд, кадру из видео, текстовому описанию искусственного интеллекта, гифкам и так далее. В общем, игрокам скучать не придется.

Шоу стартует на телеканале ТНТ уже 12 июля. Но гости события сыграли в эту игру еще в ресторане, где проходил вечер.

Как Митя Фомин проводит лето

Одним из гостей мероприятия стал певец Митя Фомин. Надо сказать, что Митя выглядит очень загоревшим и отдохнувшим. Оно и неудивительно.

Недавно он вернулся из Крыма. Отчет с красочными фотографиями о своем летнем путешествии Митя публиковал в соцсетях.

"10 дней в Крыму пролетели очень быстро, но я столько всего увидел, ощутил, провел время с друзьями и в работе. Думал, гулял, плавал, напробовался деликатесов и иногда даже высыпался… — поделился Митя у себя на странице во "ВКонтакте". — Очень благодарен Крыму за невероятные ощущения и очередной опыт, уезжаю с огромным желанием вернуться и провести еще больше незабываемых дней. Крым, люблю".

Те, кто следит за певцом в соцсетях, также увидели, что он обзавелся новым любимцем. Это мини-бультерьер по кличке Веся.

Питомица Мити Фомина уже дебютировала на телевидении. Ее первое появление состоялось на телеканале "Первый крымский". Кадрами с собакой Митя поделился на своей странице.