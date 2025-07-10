Митя Фомин: "Моя собака жила в шикарных отелях"

В Москве прошла премьера музыкального шоу "Большой хит". В этом проекте звезды угадывают знаменитые песни разными способами: по отрывку на несколько секунд, кадру из видео, текстовому описанию искусственного интеллекта, гифкам и так далее. В общем, игрокам скучать не придется.
Шоу стартует на телеканале ТНТ уже 12 июля. Но гости события сыграли в эту игру еще в ресторане, где проходил вечер.
Как Митя Фомин проводит лето
Одним из гостей мероприятия стал певец Митя Фомин. Надо сказать, что Митя выглядит очень загоревшим и отдохнувшим. Оно и неудивительно.
Недавно он вернулся из Крыма. Отчет с красочными фотографиями о своем летнем путешествии Митя публиковал в соцсетях.
"10 дней в Крыму пролетели очень быстро, но я столько всего увидел, ощутил, провел время с друзьями и в работе. Думал, гулял, плавал, напробовался деликатесов и иногда даже высыпался… — поделился Митя у себя на странице во "ВКонтакте".
— Очень благодарен Крыму за невероятные ощущения и очередной опыт, уезжаю с огромным желанием вернуться и провести еще больше незабываемых дней.
Крым, люблю".
Те, кто следит за певцом в соцсетях, также увидели, что он обзавелся новым любимцем. Это мини-бультерьер по кличке Веся.
Питомица Мити Фомина уже дебютировала на телевидении. Ее первое появление состоялось на телеканале "Первый крымский". Кадрами с собакой Митя поделился на своей странице.
Митя Фомин. Фото: Global Look Press
"Веся очень стоически переносила дорогу, ни разу не пикнула"
А подробнее о Весе рассказал СМИ в кулуарах премьеры шоу "Большой хит".
"Я купил собаку. Зовут Эдельвейс, белого цвета. Сокращенно — Веся. Она у меня в четыре месяца уже полетала на самолете, приехала на поезде из Ростова. Мы с ней ходили на лодке по Черному морю.
Моя собака жила в шикарных отелях, видела очень много людей. Конечно, еще дура дурой. Но проблески сознания все-таки проскальзывают.
Я надеюсь, что Веся будет мне спутницей, компаньоном. Она очень стоически переносила дорогу, ни разу не пикнула. Положишь в переноску — ее словно не существует. Веся спит. И ты понимаешь, что она тень.
Но за эти 10 дней она научилась плавать, попутешествовала на "сапе" (Cапсан. — Прим. ред.), поела земляники".
— А как Веся вообще у вас появилась?
— Нужна была маленькая спортивная собака. А я же всегда был апологетом больших. Но эту увидел в компании своих друзей. И просто захотел такую же.
Оказался в Ростове 8 марта. И выяснилось, что у заводчиков этой собаки появился щенок. Я и забрал его себе.
Справка
Митя Фомин (Дмитрий Анатольевич Фомин) — российский певец, театральный актер и телеведущий. Родился 17 января 1974 года в Новосибирске.
Бывший солист группы Hi-Fi. В этом коллективе он проработал около 10 лет. Затем начал сольную карьеру.
Десятикратный лауреат музыкальной премии "Золотой граммофон", фестиваля "Песня года", обладатель других национальных музыкальных телевизионных наград.
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