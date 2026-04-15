Мистика в жизни Аллы Пугачевой: прабабушка-целительница, вещие сны и предсказание на 2027 год

15 апреля Алле Пугачевой исполняется 77 лет. В некоторых духовных и нумерологических учениях эта цифра действительно является мистической и ассоциируется с хорошей интуицией и духовным развитием.
В сентябре в большом интервью Катерине Гордеевой* артистка признавалась, что также обладает необычными способностями. И с их помощью ей удавалось спасать свою маму, перенесшую пять инфарктов.
Прабабушка Аллы Пугачевой – ведунья
Как выяснилось, такие сверхвозможности передались артистке по наследству. Прабабушка Аллы Пугачевой, Марина, обладала даром целительства и считалась ведуньей.
Она помогала людям и дожила до 95 лет. Сама певица приводит характерный случай: ее прабабушка в столь почтенном возрасте бежала на помощь к кому-то и упала замертво. То есть до последнего сохраняла невероятную энергию.
Ученицы Марины помоложе делились с Аллой Борисовной различными обрядами, но та запомнила лишь один — как снимать бородавки.
Однако паранормальные способности, по-видимому, унаследовала и сама эстрадная звезда. Она рассказывала, что во время выступлений ощущает руками невидимую субстанцию, похожую на воздушное желе. Наверное, и этим можно объяснить отклик зала на выступления Пугачевой.
"Маму свою я поддерживала, она верила, что я могу управлять паранормальным. У нее было пять инфарктов, и каждый раз я ее оттуда вытаскивала, а в последний раз не смогла", - признавалась в своем большом интервью певица.
Вещие сны Аллы Борисовны
Алле Пугачевой также доводилось видеть вещие сны. Таких сновидений было пять. ,
Еще в юности во сне певице явился будущий муж Миколас Орбакас. И она видела свое место работы.
"А вещие сны все сбылись, потому что эта лестница... Снилась мне лестница с какой-то выбоинкой, я поднимаюсь по ней, справа дверь, слева дверь, открываешь дверь — там коридор и какие-то студенты бегают.
Миколас меня пригласил в общагу, и я споткнулась, как во сне. Об эту щербинку. Все было точно как во сне. У меня самой мороз по коже", — рассказывала Алла Пугачева.
Широко известен эпизод 1969 года, когда Алла Борисовна, тогда концертмейстер Государственного училища циркового и эстрадного искусства, перед важным мероприятием посетила друзей.
Поэтесса Карина Филиппова, впав в пророческое состояние, при ее появлении воскликнула: "Смотрите — звезда! Она станет великой звездой!". Пугачева отнеслась к этому с недоверием, но Филиппова продолжила: "А первый мужчина, которого ты сегодня встретишь, станет твоим мужем".
"Конечно, я с интересом ехала туда. И встретила Миколаса. Я рассказала ему, что подруга-гадалка мне напророчила: первый мужчина, которого я встречу в этом училище, будет моим мужем. А Миколас и говорит: "Это я первый мужчина". Ну мы посмеялись, и он действительно стал мужем", - поясняла Алла Борисовна.
Покровительство святого Георгия
А вот свой творческий успех Алла Пугачева связывала с поддержкой небесного покровителя. Открылось это благодаря святочному обряду, проведенному в ее детстве. Бабушка положила ей под подушку замок, надела ключ на палец и велела позвать суженого.
Утром, следуя обычаю, девочка спросила имя первого встречного — им оказался сосед Георгий. Однако в жизни певицы так и не появилось мужчины с этим именем, что заставляло ее сомневаться в предсказании.
Позже, установив скульптуру святого Георгия на территории своего замка в Грязи, она осознала, что ее покровителем был именно он. С тех пор Пугачева регулярно обращается к святому с молитвами, считая его своим защитником.
Прогноз на 2027-й год
Во время того интервью Катерина Гордеева* спросила Пугачеву, что же произойдет с нами в ближайшем будущем. И певица ответила ей так: "Я не имею права говорить. Я знаю, но не имею права".
Но все же Пугачева дала один намек: "Давай доживем до 2027 года. Запомни, 27-й год".
А нам остается только ждать, что же произойдет в следующем году.
*(Включена в реестр лиц, выполняющих функцию иностранного агента).
