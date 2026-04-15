Мистика в жизни Аллы Пугачевой: прабабушка-целительница, вещие сны и предсказание на 2027 год

15 апреля Алле Пугачевой исполняется 77 лет. В некоторых духовных и нумерологических учениях эта цифра действительно является мистической и ассоциируется с хорошей интуицией и духовным развитием.

В сентябре в большом интервью Катерине Гордеевой* артистка признавалась, что также обладает необычными способностями. И с их помощью ей удавалось спасать свою маму, перенесшую пять инфарктов.

Прабабушка Аллы Пугачевой – ведунья

Как выяснилось, такие сверхвозможности передались артистке по наследству. Прабабушка Аллы Пугачевой, Марина, обладала даром целительства и считалась ведуньей.

Она помогала людям и дожила до 95 лет. Сама певица приводит характерный случай: ее прабабушка в столь почтенном возрасте бежала на помощь к кому-то и упала замертво. То есть до последнего сохраняла невероятную энергию.

Ученицы Марины помоложе делились с Аллой Борисовной различными обрядами, но та запомнила лишь один — как снимать бородавки.

Однако паранормальные способности, по-видимому, унаследовала и сама эстрадная звезда. Она рассказывала, что во время выступлений ощущает руками невидимую субстанцию, похожую на воздушное желе. Наверное, и этим можно объяснить отклик зала на выступления Пугачевой.

"Маму свою я поддерживала, она верила, что я могу управлять паранормальным. У нее было пять инфарктов, и каждый раз я ее оттуда вытаскивала, а в последний раз не смогла", - признавалась в своем большом интервью певица.

Вещие сны Аллы Борисовны

Алле Пугачевой также доводилось видеть вещие сны. Таких сновидений было пять. ,

Еще в юности во сне певице явился будущий муж Миколас Орбакас. И она видела свое место работы.