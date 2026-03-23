Миллиарды рублей, квартиры на московских набережных, элитные машины, кинокомпания: за что сражаются наследники Градского, Грачевского, Баталова, Николаева

Горгадзе намерен пойти еще дальше – доказать, что младшего ребенка Марина родила не от Александра Градского.

"У нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения!" — сенсационно заявил Шота Горгадзе.

В публичном пространстве циркулировала неподтвержденная информация относительно того, является ли Александр Градский отцом младшего сына Ивана, родившегося в 2018 году в браке с Мариной Коташенко (их старший сын Александр появился на свет в 2014 году).

Основой для слухов послужили предположения о том, что на тот момент здоровье музыканта могло не позволять иметь детей. Однако пока у этой версии, конечно, нет никаких доказательств.

Параллельно развивается юридический конфликт вокруг наследства. Шота Горгадзе заявил о намерении инициировать судебный процесс с целью признать Марину Коташенко, недостойной наследницей.

Он также не исключил возможности наличия состава преступления, связанного с незаконным завладением имуществом из наследственной массы Александра Градского.

Напомним, в 2022 году, первая супруга композитора Ольга Градская обратилась в суд с требованием определить ее долю в имуществе, нажитом в период брака.

Несмотря на то, что сам Александр Градский признавал за бывшей женой право на часть совместно нажитого богатства, вопрос не урегулировался после их расставания.

В октябре 2023 года суд отклонил ее исковое заявление, а 20 ноября того же года совершеннолетние дети музыканта, Даниил и Мария, подали апелляционную жалобу на это решение.

Имущество Градского не единственное наследство, за которое развернулась столь яростная битва. Давайте взглянем и на другие.

Наследство Бориса Грачевского

В круг наследников режиссера Бориса Грачевского, ушедшего из жизни 14 января 2021 года, вошли пять человек: его вдова Екатерина Белоцерковская, сын Филипп от третьего брака, дочь Василиса от второго брака, а также Максим и Ксения — уже взрослые дети от первого брака. Максим от участия в наследственном деле отказался.

Поскольку основное имущество было приобретено Грачевским до брака с вдовой, она не имела права на обязательную супружескую долю. В результате наследственная масса была разделена на четыре равные части между вдовой, Филиппом, Василисой и Ксенией.

В состав наследства вошли трехкомнатная московская квартира, дом площадью 300 кв. м в Подмосковье и доля в киножурнале "Ералаш". По всем активам, кроме квартиры, наследники получили по 1/4 доле.

Вопрос раздела долей в "Ералаше" также стал частью наследственного спора. Как сообщала вдова Бориса Грачевского, его дети от первого брака предлагали ей отказаться от претензий на детский киножурнал.

Взамен Ксения не стала бы претендовать на дом и квартиру, которые в этом случае были бы разделены между Екатериной Белоцерковской и Анной, второй женой режиссера, представляющей интересы их несовершеннолетней дочери Василисы.

Однако Екатерина не согласилась на это предложение, озвученное старшим сыном. Она пояснила, что не может просто передать детскую долю в "Ералаше", принадлежащую ее малолетнему сыну Филиппу, Ксении, так как на это не дадут согласие органы опеки. Поэтому тогда Белоцерковская сказала, что, вероятно, она передаст только свою часть, а доля Филиппа в наследстве отца останется за ним.

Конфликт усугублялся непростыми отношениями в семье. Старшая дочь, ранее работавшая с отцом в "Ералаше", перестала с ним общаться после его ухода от первой жены, матери Ксении, хотя Грачевский и оправдывался, что ушел не к другой женщине. Даже его тяжелая болезнь и смерть не примирили дочь с отцом — она не поддержала его во время лечения и не пришла на похороны.