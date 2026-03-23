Миллиарды рублей, квартиры на московских набережных, элитные машины, кинокомпания: за что сражаются наследники Градского, Грачевского, Баталова, Николаева

Затяжная битва за наследство Александра Градского, оцениваемое в миллиарды, вступила в новую фазу. Близкие родственники музыканта одержали судебную победу, добившись пересмотра изначальных условий, которые, казалось, отдавали большую часть имущества его последней супруге.
Ситуация кардинально изменилась, однако финальная точка в этом противостоянии еще не поставлена. Впереди новые судебные разбирательства.
Наследство Александра Градского
После кончины Александра Градского 28 ноября 2021 года открылось наследство общей стоимостью свыше миллиарда рублей. Поскольку музыкант не оставил завещания, оно распределялось по закону.
В состав наследственной массы вошли нежилое помещение (401,5 кв. м) на двух уровнях в здании в Козицком переулке; квартира (189 кв. м) в доме на Никитском бульваре, рыночная стоимость которой составляла приблизительно 170 млн рублей; компактное нежилое помещение (15,1 кв. м) недалеко от станции метро "Кутузовская"; два дома в Наро-Фоминском районе: трехэтажный особняк с земельным участком (оценка около 250 млн рублей) и второй дом площадью 1172 кв. м, построенный незадолго до смерти певца, а также земельные участки в Подмосковье, несколько элитных автомобилей и деньги.
Тогда основная часть активов перешла вдове, Марине Коташенко. В ее собственность поступили несколько московских квартир, дом (1200 кв. м) на Киевском шоссе, четыре подмосковных земельных участка (суммарной площадью около 4700 кв. м), дом в деревне Мишуткино, а также финансовые активы.
Совершеннолетние дети от предыдущих браков, Мария и Даниил, унаследовали крупный загородный дом своего отца.
Однако судебный спор о наследстве композитора получил новый поворот. Второй кассационный суд удовлетворил требования его третьей жены, Ольги Градской, и их общих детей. Теперь им отходит около 70% имущества, в то время как доля последней вдовы музыканта, Марины Коташенко, и ее сыновей снижена примерно до 30%.
Как пояснил адвокат семьи Шота Горгадзе, это серьезный успех, однако дело еще далеко от завершения, и впереди — новые судебные процессы.
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
Горгадзе намерен пойти еще дальше – доказать, что младшего ребенка Марина родила не от Александра Градского.
"У нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения!" — сенсационно заявил Шота Горгадзе.
В публичном пространстве циркулировала неподтвержденная информация относительно того, является ли Александр Градский отцом младшего сына Ивана, родившегося в 2018 году в браке с Мариной Коташенко (их старший сын Александр появился на свет в 2014 году).
Основой для слухов послужили предположения о том, что на тот момент здоровье музыканта могло не позволять иметь детей. Однако пока у этой версии, конечно, нет никаких доказательств.
Параллельно развивается юридический конфликт вокруг наследства. Шота Горгадзе заявил о намерении инициировать судебный процесс с целью признать Марину Коташенко, недостойной наследницей.
Он также не исключил возможности наличия состава преступления, связанного с незаконным завладением имуществом из наследственной массы Александра Градского.
Напомним, в 2022 году, первая супруга композитора Ольга Градская обратилась в суд с требованием определить ее долю в имуществе, нажитом в период брака.
Несмотря на то, что сам Александр Градский признавал за бывшей женой право на часть совместно нажитого богатства, вопрос не урегулировался после их расставания.
В октябре 2023 года суд отклонил ее исковое заявление, а 20 ноября того же года совершеннолетние дети музыканта, Даниил и Мария, подали апелляционную жалобу на это решение.
Наследство Бориса Грачевского
В круг наследников режиссера Бориса Грачевского, ушедшего из жизни 14 января 2021 года, вошли пять человек: его вдова Екатерина Белоцерковская, сын Филипп от третьего брака, дочь Василиса от второго брака, а также Максим и Ксения — уже взрослые дети от первого брака. Максим от участия в наследственном деле отказался.
Поскольку основное имущество было приобретено Грачевским до брака с вдовой, она не имела права на обязательную супружескую долю. В результате наследственная масса была разделена на четыре равные части между вдовой, Филиппом, Василисой и Ксенией.
В состав наследства вошли трехкомнатная московская квартира, дом площадью 300 кв. м в Подмосковье и доля в киножурнале "Ералаш". По всем активам, кроме квартиры, наследники получили по 1/4 доле.
Вопрос раздела долей в "Ералаше" также стал частью наследственного спора. Как сообщала вдова Бориса Грачевского, его дети от первого брака предлагали ей отказаться от претензий на детский киножурнал.
Взамен Ксения не стала бы претендовать на дом и квартиру, которые в этом случае были бы разделены между Екатериной Белоцерковской и Анной, второй женой режиссера, представляющей интересы их несовершеннолетней дочери Василисы.
Однако Екатерина не согласилась на это предложение, озвученное старшим сыном. Она пояснила, что не может просто передать детскую долю в "Ералаше", принадлежащую ее малолетнему сыну Филиппу, Ксении, так как на это не дадут согласие органы опеки. Поэтому тогда Белоцерковская сказала, что, вероятно, она передаст только свою часть, а доля Филиппа в наследстве отца останется за ним.
Конфликт усугублялся непростыми отношениями в семье. Старшая дочь, ранее работавшая с отцом в "Ералаше", перестала с ним общаться после его ухода от первой жены, матери Ксении, хотя Грачевский и оправдывался, что ушел не к другой женщине. Даже его тяжелая болезнь и смерть не примирили дочь с отцом — она не поддержала его во время лечения и не пришла на похороны.
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Лариса Кудрявцева/ "Комсомольская правда"
Отдельно суд рассматривал иск первой жены, Галины Грачевской, которая просила выделить ей долю в компаниях, связанных с "Ералашем", аргументируя это тем, что бизнес создавался во время их брака и при ее участии. Суд отклонил эти требования, целью которых, как предполагается, было увеличение доли их дочери Ксении в наследстве.
Однако с ноября 2023 года Ксения Алеева-Грачевская является совладелицей компании, основанной ее отцом. Ей принадлежит по 12,49% в ООО "Ералаш"и в ООО "Продюсерский Центр Ералаш".
Аналогичные доли предусмотрены для вдовы, младшего сына и младшей дочери Грачевского.
Контрольные пакеты акций (51% и 50%) остались у давнего компаньона Грачевского, бизнесмена Аркадия Григоряна. Ранее Екатерина Белоцерковская не знала о его доле в бизнесе и даже пыталась оспорить подлинность подписи мужа на документе, наделявшем Григоряна правами.
Однако позже она отказалась от иска, объяснив это отсутствием сил и средств для дальнейшей борьбы. Хотя Белоцерковская подчеркнула, что ее решение не означает признания поражения.
Примечательно, что старшие дети Грачевского сохраняют хорошие отношения с компаньоном отца.
Наследство Алексея Баталова
В биографии народного артиста Алексея Владимировича Баталова есть один спорный момент. Свою старшую дочь Надежду, рожденную в первом браке с Ириной Ротовой, он по неизвестным причинам лишил наследства.
После кончиныГитаны Леонтенко, по некоторым сведениям, именно Надежде предстоит взять на себя заботу о младшей сестре Марии. Состояние Марии Баталовой тяжелое: из-за детского церебрального паралича она передвигается на инвалидной коляске, практически не владеет рукой и имеет значительные нарушения речи.
При этом Надежда не стала оспаривать отцовское завещание — она не обращалась в суд и не предъявляла претензий. Как поясняют адвокаты, на самом деле у нее была такая возможность. Несмотря на наличие завещания, люди пенсионного возраста или получающие государственные пособия имеют право на обязательную долю в наследстве.
Еще при жизни Алексей Баталов позаботился о судьбе своей младшей дочери. Как стало известно, в состав наследства включены объекты московской недвижимости, среди которых квартиры (в том числе в легендарном "Доме на набережной") и подмосковная дача, а также нежилое помещение.
Мария Баталова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
Помимо этого, наследственная масса содержит авторские права на все творческое наследие артиста и денежные средства на банковских счетах. По оценкам, совокупная стоимость этого имущества исчисляется сотнями миллионов рублей.
"Я никогда не был той бедной родственницей, которая сидит и ждет чего-то. Папа был очень рад, что я реализовалась, — отметила сама Надежда.- Как вы себе представляете разговор: "Папа, когда ты умрешь, оставь машину?" Я так не умею".
Надежда Баталова пояснила, что в связи с получением крупной суммы будут приняты меры безопасности: в квартире установят камеры и выработают чёткие правила совместного быта. Она отметила, что лично будет находиться рядом с Машей, чтобы контролировать ситуацию и не допустить ошибок.
При этом Баталова заверила, что не ощущает какой-либо угрозы со стороны ближайшего окружения Марии. Меж тем у семьи Баталовых уже есть печальный опыт взаимодействия с людьми не чистыми на руку.
Так, после смерти Алексея Баталова юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина, представившись помощниками от Союза кинематографистов, втерлись в доверие к его вдове Гитане Леонтенко.
Пользуясь ее катарактой, они обманным путем заставили подписать роковые документы — договоры пожизненного содержания и генеральные доверенности на все имущество. С помощью недобросовестного нотариуса бумаги были быстро оформлены.
Дрожжина и Цивин строили грандиозные планы: завладеть элитными квартирами в Доме на набережной и Самотечном переулке, а также снять со счетов семьи более 20 миллионов рублей.
Хотя уголовное дело закончилось приговором (Цивину и нотариусу — по 5 лет колонии, Дрожжиной — условный срок) и возвратом недвижимости, здоровье Гитаны Аркадьевны сильно подорвал стресс. И за год до своей кончины она ослепла. А Дрожжина и Цивин до сих пор не вернули Баталовым часть денег.
Наследство Юрия Николаева
Скоро в права наследства должна вступить и жена Юрия Николаева Элеонора. Телеведущий ушел из жизни в ноябре прошлого года.
Супруги жили в квартире у станции метро "Киевская" на Саввинской набережной столицы, с видом на Москву-реку. Стоимость такой недвижимости около 120 миллионов рублей.
Юрий Николаев с женой Элеонорой. Фото: Борис Кудрявов/ "Комсомольская правда"
Также семья владела загородным домом у реки Истры. Но эту недвижимость Николаев еще при жизни оформил на племянников, а его супруга не возражала против такого решения. Элеонора в хороших отношениях с родственниками мужа, поэтому может приезжать туда в любое время.
