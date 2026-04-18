Михайловская, Моряк и другие звезды, которые вот-вот станут мамами

Моряк и Андреасян пошли за третьим
30-летняя актриса и 41-летний продюсер и режиссер объявили, что ждут третьего общего ребенка. Младшей дочери пары Шарлиз скоро год, старшей Элизабет - уже три года. Супруги хотят многодетную семью. Папа зарабатывает хорошо, без проблем обеспечивает еще и двоих сыновей от первого брака.
Лиза и Сарик обещают устроить грандиозный праздник, где объявят пол будущего малыша. «Я планировала пополнение, но мы не предполагали, что это произойдет настолько быстро, - рассказала актриса. - Реакция мужа была очень трогательной - Сарик назвал себя самым счастливым человеком».
Рожать Лизе в самом конце лета:
"Для человека, который рожал меньше года назад, я себя чувствую очень хорошо, беременность протекает как по учебнику. Поначалу было небольшое недомогание, меня тошнило, но я рассасывала мятные конфеты и становилось лучше".
Андреасян и впрямь счастлив:
"Быть мамой и папой - большое счастье, большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети".
Анна Михайловская ждет ребенка от тайного коллеги
Фото: личная страница Анны Михайловской в социальной сети
37-летняя актриса ждет второго ребенка. Актриса воспитывает сына Мирослава, которого родила 10 лет назад в браке с коллегой Тимофеем Каратаевым. Но супруги развелись почти сразу после рождения ребенка. Сейчас Михайловская счастлива в новых отношениях - имя любимого она скрывает, а вот "беременными видео" поделилась. Рожать Анне в конце лета. В светской тусовке ходят слухи, что Михайловская ждет ребенка от коллеги по Театру Моссовета, в котором служит, - якобы он сильно старше артистки. Кто-то даже называет имя 80-летнего Евгения Стеблова - в эту сплетню поверить сложно, не иначе как злая шутка недобрых коллег.
Ольга Бузова станет тетей
Фото: личная страница Анны Бузовой в социальной сети
Блогер Анна Бузова (37) ждет первенца. Как настоящий блогер, Аня отметилась красивой фотосессией с беременным животиком. Аня и ее гражданский муж бизнесмен Константин Штрыкин ждали эту новость давно:
"Этот отпуск у нас особенный, потому что впервые за 18 лет мы отдыхаем уже втроем. 1+1=3 - вот такие у нас новости. Мы очень счастливы".
Анна - младшая сестра певицы, телеведущей и актрисы Ольги Бузовой. Так что скоро Оля станет тетей. Анна Бузова активно ведет блогерскую деятельность, с сестрой общается последние годы не так часто, как раньше, - занята своей жизнью. Несколько лет молодая женщина восстанавливалась после инсульта, который перенесла в 32 года.
Мила Ершова и Святослав Рогожан успели до 30
Фото: личная страница Милы Ершовой в социальной сети
Мила Ершова (28) и Святослав Рогожан (27) устроили гендер-пати для членов семьи во время путешествия. Тогда родные сразу узнали и о беременности, и пол ребенка - будет сын. Актеры вместе учились в Высшей школе сценических искусств, снимались в сериале "Трудные подростки" 16+, они говорят на одном языке. Стать родителями хотели успеть до 30 лет - и у них получилось.
Ангелина и Владимир Селезневы расширяют семью
Фото: личная страница Ангелины Селезневой в социальной сети
36-летняя звезда сериала "Скорая помощь" 16+ ждет первенца от мужа, актера Владимира Селезнева. Ангелина уговорила мужа на «беременную» фотосессию.
"Мы с Владимиром немного пошалили", - сообщила Геля.
Звезда мыльных опер Владимир Селезнев настроен решительно:
"С нежнейшей, любимой, красивой, талантливейшей, моей теперь очень родной Ангелиной Селезневой, а раньше Закерьяевой, мы создали семью - пока маленькую. Очень надеюсь, в будущем большую и дружную!"