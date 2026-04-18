Михайловская, Моряк и другие звезды, которые вот-вот станут мамами

Моряк и Андреасян пошли за третьим

30-летняя актриса и 41-летний продюсер и режиссер объявили, что ждут третьего общего ребенка. Младшей дочери пары Шарлиз скоро год, старшей Элизабет - уже три года. Супруги хотят многодетную семью. Папа зарабатывает хорошо, без проблем обеспечивает еще и двоих сыновей от первого брака.

Лиза и Сарик обещают устроить грандиозный праздник, где объявят пол будущего малыша. «Я планировала пополнение, но мы не предполагали, что это произойдет настолько быстро, - рассказала актриса. - Реакция мужа была очень трогательной - Сарик назвал себя самым счастливым человеком».

Рожать Лизе в самом конце лета:

"Для человека, который рожал меньше года назад, я себя чувствую очень хорошо, беременность протекает как по учебнику. Поначалу было небольшое недомогание, меня тошнило, но я рассасывала мятные конфеты и становилось лучше".

Андреасян и впрямь счастлив:

"Быть мамой и папой - большое счастье, большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети".

