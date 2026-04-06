"Ментально здоровые люди себя иголкой с чернилами не травмируют": как в Сети отреагировали на финал шоу "Выжить в Стамбуле"

5 апреля на ТНТ показали финал шоу "Выжить в Стамбуле". Победителем проекта стал актер и юморист Магомед Муртазаалиев. А события разворачивались следующим образом.
В начале 14-го выпуска определился последний финалист — актер Кузьма Сапрыкин, победивший народника Риназа Раемова.
Как проходил финал шоу "Выжить в Стамбуле"
В итоге в четверке сильнейших также оказались вышеупомянутый Магомед Муртазаалиев и двое участников из народной команды: тренер Игорь Прохоров и коуч Леонид Вахитов.
Ведущие объявили, что финальное испытание пройдёт в парах, и победители выйдут в суперфинал. Пары составились так: Муртазаалиев и Вахитов против Сапрыкина и Прохорова.
В испытании "10 миллионов" участникам нужно было найти в сейфах монеты и собрать из них нужную сумму. Магомед и Кузьма, подвешенные на тросах, спускались к сейфам и передавали монеты напарникам через тоннель, а те управляли их движением с помощью веревок. Первыми с зданием справились Муртазаалиев и Вахитов.
Суперфинал шоу "Выжить в Стамбуле" состоял из трех игр. В первом раунде "Последняя капля" победил Магомед Муртазаалиев, успешно разместив шары на конструкции. Во втором, "Вылет за границу", сильнее оказался Леонид Вахитов.
Финальное испытание повторило формат прошлого сезона: перед игроками были две сумки — с 10 миллионами рублей и пустая. Магомед, получив право заглянуть в одну из них, отвечал на вопросы Леонида, но тот, поменяв решение несколько раз, в итоге выбрал пустую сумку. Так победителем шоу и стал актер Магомед Муртазаалиев.
А что думают о финале проекта наши зрители? Давайте заглянем в комментарии.
Магомед Муртазаалиев и Леонид Вахитов в финале. Фото: кадр из шоу "Выжить в Стамбуле"
Валерия Полупанова: "Ну, и хорошо. Я за Магомеда и болела".
Ирина Солдатенко:"Хорошо, что не Леонид ...!!! Неприятный тип".
Валентина Банникова: "Мага! Дорогой! Наша семья, знакомые болели с самого начала за тебя! Мы видели моменты, когда ты уставал, и испытания давались тебе тяжело. Но ты собрался и победил! Тебе из команды никто не желал победы. Ради Бога, израсходуй свой выигрыш на себя и своих родителей. Ты достойно выиграл! Ура!Ура!Ура! С победой тебя! Добра тебе в жизни и достойной спутницы!".
Ирина Яблучанская: "Жалко Кузу, я болела за него. Но Магомед молодец и как человек, и игрок".
Надежда Румянцева: "Как всегда изначально было предсказуемо".
Viktoria Z: "Фразы Леонида: "Зла не держу. Фото дочки было со мной на каждом большом, на каждом малом испытании...". Зла на что не держит? И какие малые испытания? Не был ни разу. Хорошо, что выиграл Мага!".
Наталья Жукова: "С одной стороны хотелось бы, чтобы победил кто-то из народников, наверное, им нужнее победа. Но в душе болела за Магу, душевный парень, на проекте вел себя всех достойнее. И да, рада, что из них двух победил он, а не бородатый манипулятор. Поздравляю от души!".
Mara Asadova: "Мага - герой, держался с достоинством, поздравляю от души!".
Вахитову по сценарию досталась роль антигероя, главаря, держащего овец-народников. По внешности подходил на все 100. Ментально здоровые люди себя иголкой с чернилами не травмируют. Как с нар откинулся, весь расписной. Нападки на Кузю добавили штрихов к портрету.
Бедного Кузю подвел спортсмен, который считать так и не научился. Должен был быстро сосчитать и четко скомандовать искать еще монеты, а не мямлить".
