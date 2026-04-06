"Ментально здоровые люди себя иголкой с чернилами не травмируют": как в Сети отреагировали на финал шоу "Выжить в Стамбуле"

5 апреля на ТНТ показали финал шоу "Выжить в Стамбуле". Победителем проекта стал актер и юморист Магомед Муртазаалиев. А события разворачивались следующим образом.

В начале 14-го выпуска определился последний финалист — актер Кузьма Сапрыкин, победивший народника Риназа Раемова.

Как проходил финал шоу "Выжить в Стамбуле"

В итоге в четверке сильнейших также оказались вышеупомянутый Магомед Муртазаалиев и двое участников из народной команды: тренер Игорь Прохоров и коуч Леонид Вахитов.

Ведущие объявили, что финальное испытание пройдёт в парах, и победители выйдут в суперфинал. Пары составились так: Муртазаалиев и Вахитов против Сапрыкина и Прохорова.

В испытании "10 миллионов" участникам нужно было найти в сейфах монеты и собрать из них нужную сумму. Магомед и Кузьма, подвешенные на тросах, спускались к сейфам и передавали монеты напарникам через тоннель, а те управляли их движением с помощью веревок. Первыми с зданием справились Муртазаалиев и Вахитов.

Суперфинал шоу "Выжить в Стамбуле" состоял из трех игр. В первом раунде "Последняя капля" победил Магомед Муртазаалиев, успешно разместив шары на конструкции. Во втором, "Вылет за границу", сильнее оказался Леонид Вахитов.

Финальное испытание повторило формат прошлого сезона: перед игроками были две сумки — с 10 миллионами рублей и пустая. Магомед, получив право заглянуть в одну из них, отвечал на вопросы Леонида, но тот, поменяв решение несколько раз, в итоге выбрал пустую сумку. Так победителем шоу и стал актер Магомед Муртазаалиев.

