Недавно исполнительница хита "Сигма-бой", 13-летняя Мария Янковская, перешла на домашнее обучение. Теперь все ее занятия проходят только в онлайн-форме.

Подробнее об этом юная артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на мероприятии музыкальной премии СТС kids "Супер Лайк Шоу". Совместно с рестораном Jisco в торговом центре "Метрополис" они презентовали специальный десерт премии. Попробовать лакомство смогли все желающие.

Однако начался наш разговор с недавней премьеры аудиодрамы "Потомокъ", основанной на одноименной книге, фэнтези-детективе Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. Аудиодрама — это адаптация произведения в аудио формате с элементами музыкального сопровождения, где каждого героя озвучивает отдельный человек, а также воспроизведены отдельные звуки.

Мария Янковская: "Дарья Мороз — очень приятная девушка, женщина"

"Я озвучила сразу две роли близняшек — Липочку и Капочку. "Потомокъ" выйдет уже скоро, осенью. Совсем скоро все узнаете", — поделилась Мария Янковская.

— В создании аудиодрамы в рамках того же проекта, но уже по произведениям Николая Гоголя принимала участие и Дарья Мороз. Какое впечатление она на вас произвела?

— Очень приятная девушка, женщина.

— Какие еще у вас ближайшие творческие планы?

— Много чего планируется, например, дуэт с известным артистом. Но я не буду говорить, кто это, поскольку это интрига.

Также хочу сделать саундтрек к мультфильму и озвучить в нем какого-то персонажа. И, конечно, продолжу сниматься в кино, появляться на телевидении.

Мария Янковская: "Я всегда фотографируюсь со своими фанатами"

— После успеха песни "Сигма-бой" вы стали невероятно популярны. Такая популярность больше помогает или мешает вам?

— Мне все нравится. Я всегда фотографируюсь со своими фанатами.