Недавно исполнительница хита "Сигма-бой", 13-летняя Мария Янковская, перешла на домашнее обучение. Теперь все ее занятия проходят только в онлайн-форме.
Подробнее об этом юная артистка рассказала корреспонденту Teleprogramma.org на мероприятии музыкальной премии СТС kids "Супер Лайк Шоу". Совместно с рестораном Jisco в торговом центре "Метрополис" они презентовали специальный десерт премии. Попробовать лакомство смогли все желающие.
Однако начался наш разговор с недавней премьеры аудиодрамы "Потомокъ", основанной на одноименной книге, фэнтези-детективе Илоны Волынской и Кирилла Кащеева. Аудиодрама — это адаптация произведения в аудио формате с элементами музыкального сопровождения, где каждого героя озвучивает отдельный человек, а также воспроизведены отдельные звуки.
Мария Янковская: "Дарья Мороз — очень приятная девушка, женщина"
"Я озвучила сразу две роли близняшек — Липочку и Капочку. "Потомокъ" выйдет уже скоро, осенью. Совсем скоро все узнаете", — поделилась Мария Янковская.
— В создании аудиодрамы в рамках того же проекта, но уже по произведениям Николая Гоголя принимала участие и Дарья Мороз. Какое впечатление она на вас произвела?
— Очень приятная девушка, женщина.
— Какие еще у вас ближайшие творческие планы?
— Много чего планируется, например, дуэт с известным артистом. Но я не буду говорить, кто это, поскольку это интрига.
Также хочу сделать саундтрек к мультфильму и озвучить в нем какого-то персонажа. И, конечно, продолжу сниматься в кино, появляться на телевидении.
Мария Янковская: "Я всегда фотографируюсь со своими фанатами"
— После успеха песни "Сигма-бой" вы стали невероятно популярны. Такая популярность больше помогает или мешает вам?
— Мне все нравится. Я всегда фотографируюсь со своими фанатами.
Мария Янковская. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— Я читала, что сейчас вы перешли на дистанционное обучение. А как в свое время одноклассники отреагировали на ваш успех? Наверное, завидовали...
— Когда я еще училась в обычной школе офлайн, а сейчас я действительно перешла на онлайн-обучение, они вообще никак не отреагировали. Просто сказали, что я молодец, и все!
— И как теперь проходит ваш день?
— Я встаю в восемь или девять утра и подключаюсь к онлайн-урокам. Учитель объясняет тему, и все.
Это совершенно другая школа, называется "Цифриум". Там я никого не вижу, кроме учителя. А педагог может все рассказать, объяснить тему. Мы делаем какие-то интерактивные задания, нам задают вопросы.
А если у нас самих есть какие-то вопросы к учителю, мы можем общаться в чате.
— А по обычной школе не скучаете?
— Я немножко, конечно, скучаю по одноклассникам. Но как только прихожу на съемочную площадку, сразу об этом забываю.
