Завершился 34-й Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. В этот раз он проходил не в «Артеке», как это обычно бывает, а в лагере «Орленок».

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В этом году за победу в короткометражках соревновались 8 фильмов и 8 киноотрядов «Орленка». Идея этого конкурса под названием «Продюсерское кино» заключается в том, чтобы дети проходят все стадии кинопроизводства самостоятельно: от написания сценария до монтажа фильма и работы в качестве звукорежиссера. А для этого с ними работают наставники, которые прикрепляются к каждому отряду.

Так, в этом году познать азы кинорежиссуры детям помогали известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук, актер Максим Радугин, актеры и режиссеры Олег Комаров и Павел Сборщиков и многие другие именитые кинодеятели.

В итоге лучшим фильмом в категории «Продюсерское кино» стала картина «В мире животных и людей» Александра Асташенка (солист группы «Корни») и его жены Елены Венгржиновской.

Что же касается основных конкурсных номинаций, то лучшей девочкой-актрисой была признана Полина Айнутдинова. Лучшей взрослой актрисой назвали Татьяну Орлову, а лучшим актером – Владимира Ильина.

Самый увлекательный фильм – «Первый на Олимпе». Награду за картину вышел получать исполнитель одной из главных ролей в ленте Антон Ескин.

Приз в номинации «Самый добрый фильм» вручала Татьяна Судец – знаменитая ведущая «Спокойной ночи, малыши», которую до сих пор называют тетей Таней. Так вот, победу в этой категории одержала картина «Неискусственный интеллект». Заветную статуэтку получил исполнитель одной из главных ролей Сергей Чирков.

Награду в номинации «Самый мудрый фильм» вручала Мария Шукшина.

«Будьте мудры как змеи и просты как голуби», - обратилась Мария к зрителям фестиваля, представляя победившую картину «Ангелы Ладоги».

Лента рассказывает о первом отряде буеристов, которые во время блокады Ленинграда подвозили по льду боеприпасы, продукты и людей.

Сергей Гармаш: «Большое спасибо за ваш выбор»

А самым-самым фильмом был признан фильм «Чебурашка-2».