Завершился 34-й Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» им. Василия Ланового. В этот раз он проходил не в «Артеке», как это обычно бывает, а в лагере «Орленок».
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В этом году за победу в короткометражках соревновались 8 фильмов и 8 киноотрядов «Орленка». Идея этого конкурса под названием «Продюсерское кино» заключается в том, чтобы дети проходят все стадии кинопроизводства самостоятельно: от написания сценария до монтажа фильма и работы в качестве звукорежиссера. А для этого с ними работают наставники, которые прикрепляются к каждому отряду.
Так, в этом году познать азы кинорежиссуры детям помогали известная актриса и режиссер Наталья Бондарчук, актер Максим Радугин, актеры и режиссеры Олег Комаров и Павел Сборщиков и многие другие именитые кинодеятели.
В итоге лучшим фильмом в категории «Продюсерское кино» стала картина «В мире животных и людей» Александра Асташенка (солист группы «Корни») и его жены Елены Венгржиновской.
Что же касается основных конкурсных номинаций, то лучшей девочкой-актрисой была признана Полина Айнутдинова. Лучшей взрослой актрисой назвали Татьяну Орлову, а лучшим актером – Владимира Ильина.
Самый увлекательный фильм – «Первый на Олимпе». Награду за картину вышел получать исполнитель одной из главных ролей в ленте Антон Ескин.
Приз в номинации «Самый добрый фильм» вручала Татьяна Судец – знаменитая ведущая «Спокойной ночи, малыши», которую до сих пор называют тетей Таней. Так вот, победу в этой категории одержала картина «Неискусственный интеллект». Заветную статуэтку получил исполнитель одной из главных ролей Сергей Чирков.
Награду в номинации «Самый мудрый фильм» вручала Мария Шукшина.
«Будьте мудры как змеи и просты как голуби», - обратилась Мария к зрителям фестиваля, представляя победившую картину «Ангелы Ладоги».
Лента рассказывает о первом отряде буеристов, которые во время блокады Ленинграда подвозили по льду боеприпасы, продукты и людей.
Сергей Гармаш: «Большое спасибо за ваш выбор»
А самым-самым фильмом был признан фильм «Чебурашка-2».
Сергей Гармаш. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
«Большое спасибо за ваш выбор. «Чебурашка» имеет приз в «Артеке» и вот теперь в «Орленке». До встречи через год», - сказал зрителям Сергей Гармаш.
Специальный приз за честное служение детскому киноискусству вручили известной актрисе и режиссеру Наталье Бондарчук.
«Я люблю детей и театр. И 7 своих внуков и внучек», - отметила актриса и режиссер, обращаясь к зрителям.
Скоро кинофестиваль «Алые паруса» начнет готовиться к 35-летию. До новых встреч!