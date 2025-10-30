Мария Погребняк о младшем сыне: "Быстро начал есть за общим столом"

Недавно светская дива и дизайнер Мария Погребняк призналась, что случайно выбросила в мусорку очень дорогие часы Rolex. Она рассказала, что попросила маму положить часы для чистки в пакет ЦУМа. Но женщина переложила их в другой пакет, который Мария потом нечаянно выбросила.

Ради того, чтобы вернуть брендовый аксессуар обратно, светской львице пришлось срочно приехать домой. К счастью, часы вернулись к своей законной владелице.

А Мария продолжила заниматься домашними делами, в частности кулинарией. Именно с Марии Погребняк Teleprogramma.org начинает серию статей о кулинарных талантах наших звезд.