Мария Погребняк о младшем сыне: "Быстро начал есть за общим столом"

Недавно светская дива и дизайнер Мария Погребняк призналась, что случайно выбросила в мусорку очень дорогие часы Rolex. Она рассказала, что попросила маму положить часы для чистки в пакет ЦУМа. Но женщина переложила их в другой пакет, который Мария потом нечаянно выбросила.
Ради того, чтобы вернуть брендовый аксессуар обратно, светской львице пришлось срочно приехать домой. К счастью, часы вернулись к своей законной владелице.
А Мария продолжила заниматься домашними делами, в частности кулинарией. Именно с Марии Погребняк Teleprogramma.org начинает серию статей о кулинарных талантах наших звезд.
"Дома готовлю исключительно я. Но мама и свекровь могут мне помочь, когда приезжают в гости. В основном у меня все мясоеды. Любят голубцы, домашние котлетки с говядиной, курицей, — сообщила нашему изданию Мария.
— Родным нравится, когда я делаю стейки из мяса, которое покупаю на местном Преображенском рынке. Или, например, когда я готовлю бефстроганов. Вчера у нас как раз был бефстроганов с картошкой-пюре".
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Мария Погребняк: "Дети приходят домой со своими весами и калькулятором килокалорий"
— А пироги печете?
— Нет, потому что сейчас мои дети помешаны на спорте (у Марии четверо сыновей: Артем, Павел, Алексей и Владимир, которому год и два месяца. — Прим. ред.). Они приходят домой со своими весами и калькулятором килокалорий. И вот сыновья все высчитывают: белки, жиры и углеводы.
Вчера я купила много орехов. Они от них отказались. Сказали: "Орехи есть не будем, в них много жиров. А лучше попробуем что-то другое".
У мальчишек свое питание. Сыновья просят, чтобы в их рационе присутствовали макаронные изделия, картошка и обязательно белок. Что касается белка, то они предпочитают мясные продукты.
Мария Погребняк со старшими сыновьями. Фото: соцсети Марии Погребняк
Мария Погребняк: "Вова любит овощной и рисовый супы, манную кашу и обожает омлет"
— А младшенькому, Вове, вы отдельно готовите или же он кушает с общего стола?
— Отдельно. Но если честно, он ест домашние котлеты. Я делаю сыну такой же фарш, только паровые котлеты. А так он обожает овощные супчики с курочкой. Настоящую курицу выращивает наша соседка.
Поэтому у нас всегда есть свежий цыпленочек. Вова любит овощной и рисовый супы, манную кашу и обожает омлет.
— Уже большой совсем…
— Владимир стремится к младшему брату и ест все. Я Володю ни в чем не ограничиваю. Это мой четвертый ребенок, я все уже проходила с предыдущими. Он у нас быстро начал есть за общим столом.
А так у нас правильное питание. Я очень люблю блины, шарлотку, делаю хорошо сметанник. Мы можем побаловаться им на выходные с учетом того, что дети помогут мне готовить.
И если они готовы мне помочь, а потом все убрать, то мы всей семьей готовим сметанник.
