Маргарита Симоньян: «Я ему ножки поцелую, а он пальчики сгибает…»

Четвертый месяц режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в реанимации в коме. Его жена Маргарита Симоньян обратилась ко всем, кто знает и любит ее мужа: «Пожалуйста, не забывайте Тиграна. Просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса...»
Врачи давали 3 года
В декабре 2024 года заслуженный артист РФ Тигран Кеосаян попал в больницу, где пережил клиническую смерть, и уже несколько месяцев находится в коме - его жизнь поддерживает медицинское оборудование. В откровенном интервью Борису Корчевникову в телепрограмме «Судьба человека» главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые рассказала о борьбе за жизнь мужа.
У Кеосаяна давние проблемы с сердцем - были операции, три инфаркта случились еще до знакомства с Маргаритой. «Когда Тиграну было 43, ему врачи давали 3 года жизни, - рассказывает Симоньян. - Они считали, что он доживет до 46 лет. Ему сейчас 59. Мы с ним познакомились, когда ему было 45 лет. Каждый раз, когда я беременела и ждала ребенка (у пары две дочери и сын. - Авт.), его врачи деликатно так удивлялись… Не могли поверить, что человек с таким сердцем может вести обычный образ жизни: рожать детей, вести программу, снимать кино, ездить в какие-то поездки. Мы прошлым летом поехали на поезде в Китай. Тигран сказал, что это было лучшее путешествие в его жизни».
Кардиологи рекомендовали Кеосаяну ежедневно нахаживать 10 тысяч шагов. Жена его сначала заставляла, а потом купила шагомер - и Тигран исправно выполнял норму. Даже в поезде по коридору вагона ее нахаживал.
«Он не говорит, но отвечает»
Ежедневно Маргарита ездит в больницу к мужу:
«Первый месяц, когда это с Тиграном случилось, я просто поселилась вместе с ним. И первую неделю вообще ничего не ела - не знала, что я так умею. Я провела этот месяц на коленях: молилась, молилась, молилась, просила, чтобы минула чаша сия Тиграна, Лауру (мама Кеосаяна. - Авт.), меня, всю нашу семью. Промысел Господа нам неизвестен. Поэтому пока вот так: продолжаю молиться, вернулась домой, потому что там дети. Хотя мне было легче в больнице, чем как сейчас - делать вид, что я живая. Детям тяжело психологически, они говорят: «Мамочка, а когда у нас все станет опять нормально, как было?»
Для каждого из них их любовь стала небесным откровением. Фото: кадр из передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
Маргарита в реанимации разговаривает с мужем:
«...Он не говорит, но отвечает. Говорю: «Солнышко, если ты меня слышишь, моргни». Он моргает. Я ему что-то говорю: «Пойдем домой». Он рот открывает, начинает шевелиться, руку протягивает. Я каждый день к нему хожу. Он меня ждет. Я ему ножки поцелую, а он пальчики на ногах сгибает...»
Журналистка поблагодарила людей за поддержку:
«Может быть, поэтому Тигран стал открывать глаза. Он до 30 января никак не реагировал ни на что. Спасибо, Господи...»
Прозвучал вопрос о том, что говорят врачи. Маргарита Симоньян ответила так:
«Врачи говорят, что все в руках Божьих. Что все это уже находится за пределами медицины. Кто-то выходит из комы, кто-то не выходит. Кто-то выходит через 6 лет, кто-то через месяц, кто-то не выходит никогда. Почему это происходит или не происходит, ни один врач так и не смог объяснить. И дело, конечно же, не в профессионализме врачей (я очень всем благодарна), а в том, что медицина пока еще многого не знает про мозг».
«Если угодно Господу, он нам его вернет»
Маргарита Симоньян призналась, что была самой счастливой и любимой женщиной до декабря 2024 года. Семья у них большая, живут вместе с мамой Тиграна, сестрой Маргариты и ее детьми:
«Мы очень счастливая семья, безоблачно счастливая, я никогда не думала, что так бывает. В нашем доме никогда не повышается голос. Ничего, кроме «красавица моя», я никогда не слышала от своего мужа. Я все время отвечала, что мне мечтать не о чем, я хочу, чтобы оставалось как есть. А оно не осталось...»
Со свекровью Лаурой у Маргариты самые теплые отношения. Фото: vk.com/simonyanmargarita
Маргарита плачет, когда говорит про мужа и их любовь:
«Я не могу заходить в его кабинет у нас дома. Ни разу не зашла. Даже если мне нужно там что-то взять, то я прошу сестру или маму - мне кажется, что у меня разорвется сердце. Я его очень люблю. Когда мы уже жили вместе, мы не расставались вообще. Ты не представляешь, до какой степени. Например, я несколько раз лежала на сохранении - и он лежал со мной на сохранении в роддоме. Я ему говорила: поезжай домой, там куча народу. Тигран отвечал: «Если тебя нет дома - это не мой дом». У него была одна претензия ко мне: «Почему ты мне не встретилась раньше?» Утро начиналось так: Тигран фотографировал меня в постели, потом сидел у себя в кабинете и умилялся, ему казалось, что я очень красивая, когда только что проснувшаяся. Но красота же в глазах смотрящего».
Симоньян рассуждает о своей беде:
«Люди задают себя вопрос: почему именно со мной?» А с кем? Чем ты лучше других? Со всеми может произойти. Поэтому теперь вот так. Прими и живи. Я принимаю и живу. Реву вот только иногда».
Слева направо: Баграт, Маро и Марьяна очень ждут папу дома. Фото: vk.com/simonyanmargarita
Маргарита Симоньян поделилась личной историей, которая тоже заставляет верить в чудо:
«У меня нет левой сонной артерии с рождения. Я узнала об этом случайно в 30 лет на чекапе (на медосмотре. - Авт.). Профессора, академики и прочие врачи, у которых я по этому поводу была, все начинают с того, что говорят: «Подождите, так не бывает - найдем». И не находят - потому что ее нет и никогда не было. И они мне говорят: «Мы знаем, кто вы, телевизор смотрим, вы очевидно когнитивно сохранны. А можете что-нибудь написать - вы умеете писать?» На полном серьезе. Я окончила школу с золотой медалью и университет с красным дипломом. В теннис играю не очень, а писать умею. Сам факт, что мне 15 лет говорят, что меня не может быть, а я есть, мне дает такую надежду. И про Тиграна... Не может медицина знать, что Господня воля - чтобы он встал и вернулся к нам, пошел и улыбался. Это в руках Господа. Если угодно Господу, он нам его вернет...»