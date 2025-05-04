Маргарита Симоньян: «Я ему ножки поцелую, а он пальчики сгибает…»

Четвертый месяц режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в реанимации в коме. Его жена Маргарита Симоньян обратилась ко всем, кто знает и любит ее мужа: «Пожалуйста, не забывайте Тиграна. Просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса...»

Врачи давали 3 года

В декабре 2024 года заслуженный артист РФ Тигран Кеосаян попал в больницу, где пережил клиническую смерть, и уже несколько месяцев находится в коме - его жизнь поддерживает медицинское оборудование. В откровенном интервью Борису Корчевникову в телепрограмме «Судьба человека» главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян впервые рассказала о борьбе за жизнь мужа.

У Кеосаяна давние проблемы с сердцем - были операции, три инфаркта случились еще до знакомства с Маргаритой. «Когда Тиграну было 43, ему врачи давали 3 года жизни, - рассказывает Симоньян. - Они считали, что он доживет до 46 лет. Ему сейчас 59. Мы с ним познакомились, когда ему было 45 лет. Каждый раз, когда я беременела и ждала ребенка (у пары две дочери и сын. - Авт.), его врачи деликатно так удивлялись… Не могли поверить, что человек с таким сердцем может вести обычный образ жизни: рожать детей, вести программу, снимать кино, ездить в какие-то поездки. Мы прошлым летом поехали на поезде в Китай. Тигран сказал, что это было лучшее путешествие в его жизни».

Кардиологи рекомендовали Кеосаяну ежедневно нахаживать 10 тысяч шагов. Жена его сначала заставляла, а потом купила шагомер - и Тигран исправно выполнял норму. Даже в поезде по коридору вагона ее нахаживал.

«Он не говорит, но отвечает»

Ежедневно Маргарита ездит в больницу к мужу: