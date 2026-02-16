Маргарита Симоньян о своей болезни: "На фоне переживаний возникло ураганное течение"

Маргарита Симоньян сохраняет стойкость и продолжает профессиональную деятельность, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю.

В общении с аудиторией журналистка периодически делится подробностями о своей борьбе с болезнью. Она объясняет, что на фоне сильных переживаний заболевание стало стремительно прогрессировать.

Маргарита Симоньян: "И операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы"

В связи с этим ей предстоит пройти через операцию, курсы химио- и лучевой терапии, а также длительную гормональную терапию.

"У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы", - отмечает журналистка.

Многочисленные пользователи в Интернете выражают Симоньян поддержку и надеются на скорое улучшение ее здоровья. В своих комментариях они подчеркивают, что ради детей необходимо бороться и не опускать руки, желают ей сил и веры в лучшее. Многие пишут, что верят в положительный исход и держат за журналистку кулаки.

Как Маргарита Симоньян узнала о болезни

Как рассказала Маргариты Симоньян осенью 2025 года, обследование, на которое она пришла из-за болей от межреберной невралгии, выявило у нее онкологическое заболевание. Диагноз "рак груди" был поставлен 1 сентября, и, к счастью, на ранней стадии.

Скорее всего, недуг возник на фоне стресса, пережитого Маргаритой в связи с трагедией ее мужа Тиграна Кеосаяна. У режиссера случился инсульт, и в декабре прошлого года он впал в кому, где провел несколько месяцев.

26 сентября Тигран Кеосаян ушел из жизни. До этого же времени Маргарита дежурила в больнице рядом с ним, надеясь на чудо.