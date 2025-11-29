«Маменькины» дети: кто из звезд живут по советам родителей – никуда без них

30 ноября в России празднуется День матери. Есть звезды, которые и в зрелом возрасте, будучи состоявшимися и состоятельными людьми, без совета мамы и ее помощи никуда. И все при этом счастливы.
Инна Амоева, 65 (мама Ксении Бородиной)
Инна Амоева помогает единственной дочери Ксении Бородиной, которая очень любит путешествовать с мужем-блогером. Мама Ксюши остается в ее загородном доме управлять прислугой, присматривать за внучками - 16-летней Марусей и 9-летней Теоной. Телеведущая и блогер Бородина на маму записывает большую часть своей недвижимости - так было с особняком, купленным во втором браке звезды, поэтому его и не пришлось делить при разводе. Ксюша в семье - главная кормилица, всех обеспечивает, помогает. Мама - единственный человек, которому разрешено критиковать Бородину. «Она для меня незаменима», - признается Ксюша.
Симона Юнусова, 66 (мама Тимати)
Симона обожает внуков от сына Тимура: Алису, Ратмира и Эмму. Фото: личная страница Симоны Юнусовой в социальной сети
Симона воспитывает внучку Алису, старшую дочь старшего сына Тимура - рэпера и бизнесмена Тимати, у которого трое детей от трех женщин. 11-летняя Алиса с младенчества большую часть времени проводит с Симоной. Девочка живет с мамой, моделью Аленой Шишковой, но ежедневно видится с бабушкой, которая водит ее на дополнительные занятия, проводит с Симоной выходные.
Фото: личная страница Тимура Юнусова в социальной сети
Шишкова и Тимати расстались вскоре после рождения Алисы, модель продолжила строить карьеру, а ребенком занималась бабушка. Алена объясняла это так:
"Симона - шикарный воспитатель, гораздо лучше, чем я. Я бы не смогла выстроить дисциплину, режим..."
Симона - дама обеспеченная, поэтому у Алисы лучшие репетиторы и педагоги. Для Тимати мама - безоговорочный авторитет и главная женщина в жизни.
Фото: личная страница Тимура Юнусова в социальной сети
Три месяца назад модель Валентина Иванова родила Тимуру младшую дочь Эмму, на родах присутствовала Симона - она даже пуповину перерезала. Иванова так объяснила присутствие бабушки своей дочери в родзале и своей жизни:
"А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это. Я не знаю ни одного человека, кто бы не нашел с ней общий язык. Все, кто с ней ладит, могут рассчитывать на ее поддержку и обратиться в трудный момент за советом. Она очень мудрая и умная женщина!"
Симона отлично ладит с Шишковой и Ивановой. А вот отношения с моделью Анастасией Решетовой, которая родила Тимати сына Ратмира, у Симоны не сложились.
Светлана Ханова, 68 (мама Пелагеи)
Светлана оберегает дочь и внучку от всяких там хейтеров. Фото: личная страница Пелагеи Хановой в социальной сети
Светлана Ханова с юных лет своей дочери была ее продюсером. Пелагея выросла и теперь колесит по гастролям и съемкам, а мама страхует дома - присматривает за внучкой, 8-летней Таисией.
"Мне безумно повезло. Мама для меня как щит, как у сказочных героев, о который разбиваются недоброжелатели. Она просто не подпускает их ко мне. Я выросла в абсолютно тепличных условиях исключительно благодаря ей. Она принимает на себя все неприятности. Про нее ходят слухи, что она очень жесткий человек. На самом деле она просто очень меня любит и оберегает".
Светлана в молодости была джазовой певицей и композитором. Уже долгие годы она директор дочери. Именно она придумала имидж для дочери и исполнение русских народных песен в современной аранжировке.
Евгения Самойлова, 53 (мама Оксаны Самойловой)
Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
Евгения Самойлова для дочери, блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой, единственная подруга. Оксана всегда хотела много детей благодаря маминому воспитанию:
"Спасибо, что научила нас, всех своих детей, быть настоящей семьей, где все поддерживают и любят друг друга, где все всегда вместе и мчатся на помощь в любой ситуации".
У Оксаны большая семья, случается всякое. Без поддержки мамы тут никак. Фото: личная страница Оксаны Самойловой в социальной сети
У Оксаны Самойловой и ее мужа рэпера Джигана четверо детей. Сейчас супруги затеяли бракоразводный процесс, но, говорят, понарошку - ради пиара будущего реалити-шоу. Баба Женя на подхвате в любой ситуации - посидеть с внуками, пока родители работают, или сопроводить дочь на шопинг.
Нина Подольская, 76 (мама Натальи Подольской)
В семье дочери и зятя Нина Антоновна главная по хозяйству. Фото: Натальи Подольской в социальной сети
Нина Подольская обожает зятя Владимира Преснякова, помогает дочери с детьми, своими внуками - 10-летним Артемием и 5-летним Иваном. У Нины Антоновны есть своя квартира неподалеку от подмосковного дома дочери и зятя, но чаще женщина живет с ними.
"Мы шутя называем маму завхозом, и она нам очень помогает, - рассказывала певица "Телепрограмме". - Многие бытовые, хозяйственные вопросы контролирует мама, а мы порой и не знаем, какие проблемы по этой части решаются. Мама помогает экономить, самостоятельно ухаживая за нашим садом. Если я уезжаю, то мама всегда рядом с детьми. Ей уже 76, поэтому у нас есть две няни, которые работают вахтовым методом".