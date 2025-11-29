«Маменькины» дети: кто из звезд живут по советам родителей – никуда без них

30 ноября в России празднуется День матери. Есть звезды, которые и в зрелом возрасте, будучи состоявшимися и состоятельными людьми, без совета мамы и ее помощи никуда. И все при этом счастливы.

Инна Амоева, 65 (мама Ксении Бородиной)

Инна Амоева помогает единственной дочери Ксении Бородиной, которая очень любит путешествовать с мужем-блогером. Мама Ксюши остается в ее загородном доме управлять прислугой, присматривать за внучками - 16-летней Марусей и 9-летней Теоной. Телеведущая и блогер Бородина на маму записывает большую часть своей недвижимости - так было с особняком, купленным во втором браке звезды, поэтому его и не пришлось делить при разводе. Ксюша в семье - главная кормилица, всех обеспечивает, помогает. Мама - единственный человек, которому разрешено критиковать Бородину. «Она для меня незаменима», - признается Ксюша.

Симона Юнусова, 66 (мама Тимати)