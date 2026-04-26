Малышева удаляет полипы каждые 3 года, а Малахов учит стихи от Альцгеймера

«Проводники» правильного образа жизни рассказывают на ТВ, как лечиться зрителям, как не допустить новых болячек и рецидивов старых. А как живут они сами? Об этом рассказывает «Телепрограмма».
Правила Елены Малышевой
65-летняя Елена Малышева - ведущая программ «Жить здорово!» 16+ и «Здоровье» 16+ (Первый канал), терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Елена Васильевна всю свою жизнь придерживается определенных правил для здоровья и долголетия. Она не делает себе поблажек - у нее все четко и по правилам:
1 - Надо обследоваться ежегодно, надо все делать вовремя, и жизнь будет долгая и прекрасная. Например, я делаю колоноскопию раз в три года, у меня все время удаляют полипы, каждый раз, когда я удаляю полипы, я защищаю себя от рака - в перспективе. Все полипы рано или поздно превратятся в раковую опухоль. Вот что такое диспансеризация. Врач даст список обследований для вашей возрастной группы.
2 - Делать все необходимые прививки. Ревакцинацию. В течение последних нескольких лет мы с мужем полностью повторили весь календарь детских прививок. Мы вакцинированы от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, пневмококка, даже от герпеса.
3 - Тренировать память. Разгадывать кроссворды.
4 - Невысказанная боль и переживания - причина недугов. Стараться не копить их.
5 - Надо следить за питанием - ничего вредного. К примеру, на завтрак я обычно ем каши. Овсяную, перловую или творог с ягодами. Кофе пью и люблю. Про кофе сегодня опубликовано очень много научных исследований. В них приняли участие сотни тысяч людей. Доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера, то есть старческого слабоумия. В холодильнике у нас нет ни сосисок, ни колбасы: ничего такого, что в других холодильниках - самое главное.
Правильно готовить - без соли, сахара и масла. А жареное не ем в принципе, так как знаю, что эта еда связана с развитием рака. Она мне не кажется вкусной. Запах жареного - это запах полиароматических углеводородов. А это вещества, которые используют для того, чтобы вызвать рак у животных в эксперименте. Просто вводят внутрибрюшинно, и у них возникает рак! Думаю, если бы люди знали то, что знаем мы, то они искренне вели бы здоровый образ жизни.
Принципы Александра Мясникова
72-летний Александр Мясников - ведущий программ «О самом главном» 12+, «Доктор Мясников» 16+ (телеканал «Россия»), кардиолог, кандидат медицинских наук. Александр Леонидович своим примером доказывает аксиому: движение - это жизнь. В своих соцсетях публикует видео ежедневных тренировок - сто приседаний, сто отжиманий, сто подтягиваний, сто берпи. Плюс упражнение со штангой.
1 - Шесть дней в неделю занятия физическими упражнениями. Зимой еще ныряю в прорубь. Обязательно ежедневно двигаться. Стараюсь плотно завтракать и потом не переедать.
2 - При наличии заболеваний выполнять назначения врачей. У меня достаточно много хронических заболеваний - гипертония, подагра, сахар повышается периодически. Я пью таблетки и живу дальше. У меня есть постулат: больной человек - тот, кто считает себя больным, а здоровый - тот, кто считает себя здоровым.
3 - После 60 лет стал нырять без акваланга, фридайвингом занимаюсь, увлечен альпинизмом. Жить надо интересно.
4 - Живите спокойно. Я абсолютный фаталист. Живите сегодняшним днем.
5 - Режим. Я стараюсь высыпаться, полноценный сон дороже всего.
Постулаты Геннадия Малахова
71-летний Геннадий Малахов 10 лет назад завершил телекарьеру ведущего передач о ЗОЖе, где давал советы народной медицины. У Малахова красный диплом Государственного института физической культуры, он мастер спорта и тренер по тяжелой атлетике. Мы позвонили Геннадию Петровичу, и он рассказал, что чувствует себя на пенсии прекрасно. Были серьезные проблемы со спиной, но Малахов от них избавился сам, без врачей. «Занимаюсь таким направлением оздоровления, как изодинамическая гимнастика. Это отрыв огромных весов на полсантиметра, на сантиметр, чуть больше и т. д. С помощью специального тренажера. Так восстановил больную спину», - рассказал «Телепрограмме» Малахов.
1 - Движения - это жизнь. Ежедневно хожу в среднем по 40 минут, в каждой руке сжимаю по эспандеру.
2 - Питание правильное, много овощей, ягод, фруктов. Предпочтение пище, полученной в регионе проживания. Меньше «искусственной» еды. Не переедать. Раз в неделю разгрузочный день - например, на легких салатах.
3 - Соблюдать режим дня: рано встал, лег вовремя. Нужно научиться вставать с солнцем и ложиться, когда оно идет на покой. Надо соблюдать биоритмы.
4 - Важна эмоциональная стабильность. Самый большой износ организма происходит, когда человек волнуется. Научился это контролировать. Даже если случилась неприятность, то из нее надо извлечь урок. Наши мысли могут привести нас куда угодно. Сами решайте куда.
5 - Память проще всего тренировать, заучивая новые стишки.