Малышева удаляет полипы каждые 3 года, а Малахов учит стихи от Альцгеймера

«Проводники» правильного образа жизни рассказывают на ТВ, как лечиться зрителям, как не допустить новых болячек и рецидивов старых. А как живут они сами? Об этом рассказывает «Телепрограмма».

Правила Елены Малышевой

65-летняя Елена Малышева - ведущая программ «Жить здорово!» 16+ и «Здоровье» 16+ (Первый канал), терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук. Елена Васильевна всю свою жизнь придерживается определенных правил для здоровья и долголетия. Она не делает себе поблажек - у нее все четко и по правилам:

1 - Надо обследоваться ежегодно, надо все делать вовремя, и жизнь будет долгая и прекрасная. Например, я делаю колоноскопию раз в три года, у меня все время удаляют полипы, каждый раз, когда я удаляю полипы, я защищаю себя от рака - в перспективе. Все полипы рано или поздно превратятся в раковую опухоль. Вот что такое диспансеризация. Врач даст список обследований для вашей возрастной группы.

2 - Делать все необходимые прививки. Ревакцинацию. В течение последних нескольких лет мы с мужем полностью повторили весь календарь детских прививок. Мы вакцинированы от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, пневмококка, даже от герпеса.

3 - Тренировать память. Разгадывать кроссворды.

4 - Невысказанная боль и переживания - причина недугов. Стараться не копить их.

5 - Надо следить за питанием - ничего вредного. К примеру, на завтрак я обычно ем каши. Овсяную, перловую или творог с ягодами. Кофе пью и люблю. Про кофе сегодня опубликовано очень много научных исследований. В них приняли участие сотни тысяч людей. Доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера, то есть старческого слабоумия. В холодильнике у нас нет ни сосисок, ни колбасы: ничего такого, что в других холодильниках - самое главное.

Правильно готовить - без соли, сахара и масла. А жареное не ем в принципе, так как знаю, что эта еда связана с развитием рака. Она мне не кажется вкусной. Запах жареного - это запах полиароматических углеводородов. А это вещества, которые используют для того, чтобы вызвать рак у животных в эксперименте. Просто вводят внутрибрюшинно, и у них возникает рак! Думаю, если бы люди знали то, что знаем мы, то они искренне вели бы здоровый образ жизни.

Принципы Александра Мясникова