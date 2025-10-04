Маликов не бросил фортепиано из-за бабушки, а характер Охлобыстина ковала математичка

Дмитрий Маликов, учился в школе в 1977 - 1987 гг.
Недавно певец и композитор подарил первой учительнице музыки свои фортепианные пластинки и цветы. Но своим главным учителем Маликов считает бабушку по материнской линии Валентину Феоктистовну Вьюнкову. "Моя бабушка была преподавателем русского и литературы. Самая лучшая учительница из всех, кого я знаю", - говорит Дмитрий. И с гордостью рассказывает истории о том, как она его воспитывала, пока родители не вылезали из гастролей.
Валентина Феоктистовна была одержима идеей, что Дима тоже должен стать музыкантом. "Мы жили в обычной московской квартире на Преображенке, на первом этаже. Когда ко мне приходил учитель, я спрыгивал из окна и убегал играть в хоккей", - рассказывал Маликов. Но бабуля неизменно возвращала строптивого внучка к инструменту. А позже он и сам полюбил музыку и был благодарен бабушке за то, что она не дала ему бросить занятия.
Иван Охлобыстин, учился в школе в 1973 - 1983 гг.
Актер учился в двух столичных школах и очень любил историю и литературу. Был твердым гуманитарием. Но ему повезло с педагогом по математике. Да так, что Иван Иванович до сих пор вспоминает ее с благодарностью: "Мне тяжело точные науки давались. Но с математичкой повезло. У нас была Полина Васильевна Печерникова, царствие ей небесное. Очень строгая тетка. Я из-за нее постоянно опаздывал в пионерлагерь - пока все контрольные не перепишу, не отпускала. У нее была своя система обучения. Но с определенного момента она питала ко мне доброе отношение. Был случай: я остался на продленку, должен был переписать контрольную.
Сидим мы почти ночью, зима на дворе, и кто-то камнем кинул в школьное окно. Учительница рефлекторно испугалась, а я ей говорю фразой из Высоцкого: "В гости к Богу не бывает опозданий". Она внимательно так посмотрела и с тех пор так же строго ко мне относилась, но я видел тепло в ее глазах. Позже выяснилось, что она была лютая фанатка Высоцкого - ездила на его концерты, собрала записи. И она меня так обучила, что у нее я был троечником, а в новой школе стал получать четверки".
Валерия, училась в школе в 1975 - 1985 гг.
Певица училась в школе в городе Аткарске Саратовской области. "Я отлично училась, делала это с удовольствием, легко, совершенно самостоятельно. Всегда буду помнить моих учителей. Благодаря тем знаниям, которые мне дали, я, 17-летняя девочка из маленького городка, поступила в ведущий музыкальный вуз страны", - вспоминает благодарная Валерия.
На этом снимке звезда с сыном, дочерью и Татьяной Николаевной Капраловой, директором школы № 8 Аткарска Саратовской области.
Когда артистка сбежала из столицы от бывшего мужа-тирана на малую родину, то ее дети познакомились с учителями мамы: "По семейным обстоятельствам в 2001 году мы на время переехали в мой родной город, где дети пошли в мою же школу, которую и тогда возглавляла Татьяна Николаевна. Я очень ей благодарна за все. Татьяна Николаевна - удивительный человек: мудрый, понимающий, творческий, она всегда уделяла огромное внимание художественному воспитанию детей. Я счастлива, что и мои дети соприкоснулись с этой удивительной личностью".
Яна Рудковская, училась в школе в 1982 - 1992 гг.
Музыкальный продюсер занималась музыкой с проверенным педагогом, которая обучала еще ее маму. "Всегда буду помнить своих учителей, которые столько вложили в меня своих сил! На фото я в 8 лет с Людмилой Петровной Колбиной, которая преподавала у меня фортепьяно и с самого раннего детства привила мне любовь к прекрасному. У меня не совсем довольная мордочка, потому что общеобразовательную школу я любила больше, чем музыкальную".
Надежда Кадышева, училась в школе в 1966 - 1974 гг.
Мама Нади умерла, когда девочке было 10 лет.
Надя была третьей из четырех сестер. В том же году ее отец женился, у мачехи были свои дети, и Надю с младшей сестрой отправили из деревни учиться и жить в интернат в ближайшую Бугульму.
В интернате Кадышева старательно училась. Ее школьная учительница Екатерина Максимовна Насырова и в почтенном возрасте после 80 лет вспоминала Надежду: "Она была славной девчушкой. Очень трудолюбивая и очень боялась получить двойку. А как они пели с сестрой на праздниках, так вообще заслушаешься! Она жутко не любила выходные, потому что нужно было ехать домой.
Мачеха ее недолюбливала. Но в интернате не было условий, чтобы даже душ принять. И ей все же приходилось бывать дома, чтобы хоть в бане помыться".
Окончив 8 классов, Кадышева уехала в Лобню к старшей сестре работать ткачихой. Проучившись на подготовительных курсах, Надежда Кадышева поступила в Музыкально-педагогический институт им. Ипполитова-Иванова (в те годы музыкальное училище). Когда Кадышева стала знаменитой, то иногда помогала деньгами любимой учительнице. А когда приезжали в родные края снимать фильм о звезде, Екатерина Максимовна была еще жива и в списке обязательных героев документалки значилась под номером один.
