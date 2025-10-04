Маликов не бросил фортепиано из-за бабушки, а характер Охлобыстина ковала математичка

Актер учился в двух столичных школах и очень любил историю и литературу. Был твердым гуманитарием. Но ему повезло с педагогом по математике. Да так, что Иван Иванович до сих пор вспоминает ее с благодарностью: "Мне тяжело точные науки давались. Но с математичкой повезло. У нас была Полина Васильевна Печерникова, царствие ей небесное. Очень строгая тетка. Я из-за нее постоянно опаздывал в пионерлагерь - пока все контрольные не перепишу, не отпускала. У нее была своя система обучения. Но с определенного момента она питала ко мне доброе отношение. Был случай: я остался на продленку, должен был переписать контрольную.

Сидим мы почти ночью, зима на дворе, и кто-то камнем кинул в школьное окно. Учительница рефлекторно испугалась, а я ей говорю фразой из Высоцкого: "В гости к Богу не бывает опозданий". Она внимательно так посмотрела и с тех пор так же строго ко мне относилась, но я видел тепло в ее глазах. Позже выяснилось, что она была лютая фанатка Высоцкого - ездила на его концерты, собрала записи. И она меня так обучила, что у нее я был троечником, а в новой школе стал получать четверки".

Валерия, училась в школе в 1975 - 1985 гг.