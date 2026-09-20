Лжеотцовство, социализм, аборт и пожар - что зашифровывают в своих текстах зарубежные артисты

Чтобы не разочароваться - ведь под романтичный мотив может быть положен очень жестокий или, наоборот, странный текст, никак не совпадающий с воздушным настроением и удовольствием от прослушивания.

Но «Телепрограмма» привыкла выходить за рамки обыденности, поэтому взяла на расшифровку несколько песен известных артистов - и пришла в оторопь.

Боб Марли

Ямайский король регги в 1973 году выпустил трек под названием I Shot the Sheriff («Я застрелил шерифа». - Ред.) - и чернокожая братия принялась кидать респекты музыканту. Только песня совсем не о том. И текст на это намекает:

Шериф Джон Браун всегда

ненавидел меня.

За что, я не знаю,

Каждый раз, когда я сажаю семя,

Он говорил: убей его,

прежде чем оно вырастет.

И запрещенные травянистые вещества, которые так любят фанаты Боба, тут тоже ни при чем. Так о каких семенах тогда идет речь? В 2011 году в документалке «Боб Марли: Создание легенды» свет на истинный смысл пролила Эстер Андерсон, которая начала встречаться с певцом, когда у него уже была семья.

Роман на стороне дошел до критической отметки - девушка забеременела. И узнав о том, что музыкант не собирается с ней жить, решила избавиться от ребенка. Вот об этом убийстве и речь - о противозачаточных таблетках, которые Марли называл «святотатством». Шериф в данном случае - врач так и не родившей Андерсон.

Джастин Бибер

Сладкоголосый смазливый мальчик, звезда нулевых, давно уже превратился в бородатого и обросшего, побитого разными видами зависимости мужичка - у которого то глаз проваливается (синдром Рамсея Ханта), то лицо немеет. И есть у него песня Maria, вышедшая в 2012 году, с таким вот текстом:

Мария, зачем ты так со мной играешь?

Она не моя малышка (нет),

она не моя девушка.

Она болтает всякую чушь,

и ей нужно остановиться.

Я никогда не встречался с ней,

поэтому я знаю, что она не моя.

Конечно, всем очень интересно, к кому это обращается лирический герой?

Песня вышла в 2012 году, а годом ранее в суд Сан-Диего пришла некая Мэрайя Йитер, заявившая, что в результате интимной связи в гримерке с 16-летним артистом у нее родился сын. Конечно, в первую очередь встал вопрос об алиментах - $12 тыс. в месяц!

Сначала Джастин, который все начал отрицать, натравил на девушку адвокатов - и «Мария» отказалась от иска и ДНК-теста. А затем и песней укрепил успех. Такая вот история хита. Кто уж теперь вспомнит об этом?

- Я никогда не встречал эту женщину, - оправдывался артист. - Я знаю, что стану мишенью, но я никогда не стану жертвой. Каждый вечер после шоу я ухожу со сцены прямо в машину, поэтому безумие, что некоторые люди хотят выдвинуть такие ложные обвинения. Они не соответствует действительности.

Deep Purple

Smoke on the water, a fire in the sky («Дым над водой, огонь в небе». - Ред.) - хит Deep Purple слышали даже те, кто далек от рока. Оказывается, и у этого трека есть историческая подоплека. Ян Гиллан сотоварищи поет не про какой-то там абстрактный дым над водой, а про конкретный пожар!

Хит вышел в 1972 году, а ЧП, по которому он написан, случилось в 1971-м. Тогда на концерте Фрэнка Заппы и коллектива Mothers of Invention в казино в Монтре (Швейцария) вспыхнул пожар, после того как один из фанатов пальнул из сигнального пистолета в замкнутом помещении. Зал выгорел дотла - оборудование сгорело, несколько человек получили травмы. Людей удалось эвакуировать.

При чем тут Deep Purple? А английские музыканты находились в тот момент в Монтре и наблюдали всполохи своими глазами. И даже могли оказаться на месте погорельцев, ведь приехали в город записывать альбом в том самом злосчастном казино, которое зимой использовалось в качестве репетиционной базы.Джон Леннон

Почти каждый слышал добрый и гуманистический шедевр Джона Леннона Imagine («Представь». - Ред.). Каверы на песню делают до сих пор - и даже в спектакле «Лир» Юрия Бутусова в Театре Вахтангова композицию исполняет оклеветанный и отвергнутый блаженный Эдгар, сын Глостера.

Представь, что нет стран,

Это нетрудно представить,

Нет смысла убивать

или умирать за кого-то,

Религий не существует тоже.

Представь, что все люди

Живут в мире.

Скажешь, что я лишь мечтатель,

Но мои слова не пусты.

Надеюсь, однажды

ты присоединишься к нам,

И мир станет единым целым.

Оказывается, это никакая не хиппи-философия после употребления запрещенных веществ, как полагают некоторые, а самая что ни на есть прямая пропаганда социализма! Почему никто раньше не догадался? Джон так и говорил: это коммунистический манифест.

- Просто у песни сахарная оболочка, поэтому ее все так любят, - объяснял Леннон. - В какой-то момент я понял, что идеи надо приправлять медом, тогда все получится.