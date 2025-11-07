Любовь SHAMAN'a и Екатерины Мизулиной: объявили себя парой при полном зале, подружились с родителями друг друга

Свадьба SHAMAN'a и Екатерины Мизулиной - бракосочетание певца и главы Лиги Безопасного Интернета, которое состоялось 5 ноября 2025 года в Донецке.
Недавно узами брака связал себя самый завидный жених страны. Певец SHAMAN официально женился на своей возлюбленной, главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Влюбленные расписались в ЗАГСе Донецка.
Роспись прошла в присутствии небольшого количества гостей. Специально для этого события SHAMAN надел рубашку цвета хаки, а Екатерина — черные брюки-палаццо в тон рубашке избранника. В руках Екатерина Мизулина сжимала букет белых роз.
Давайте вспомним, как все начиналось.
Как познакомились SHAMAN и Екатерина Мизулина
Новость о романе с Ярославом Дроновым (настоящее имя артиста) стала первым публичным упоминанием о личной жизни дочери экс-сенатора Елены Мизулиной. Раньше 41-летняя Екатерина хранила полное молчание на этот счет.
Ее страницы в соцсетях также были лишены каких-либо намеков на отношения. На все расспросы журналистов о личной жизни Мизулина неизменно отвечала, что работа для нее важнее, и отказывалась комментировать приватные темы. Пока в ее жизни не появился тот самый прекрасный принц…
SHAMAN и Екатерина Мизулина познакомились до развода артиста с Еленой Мартыновой, который состоялся в сентябре прошлого года. Мизулина, будучи поклонницей певца, посещала его концерты и публиковала сторис под его песни.
Поводом для личного знакомства 12 июня 2023 года стал стрим Мизулиной под трек "Я русский", который заметил артист. После этого они стали часто появляться вместе в соцсетях, но официально свои отношения не подтверждали.
Слухи о романе певца и главы Лиги безопасного Интернета вспыхнули в 2024 году после их совместного визита на фестиваль в Сириусе. Парочка активно поддерживала интерес к своим персонам, делясь с подписчиками совместными кадрами.
Интрига достигла пика в феврале 2025-го во время их визита в столичную школу, где при съемках клипа на песню "Я останусь с тобой" школьники принялись скандировать: "Горько!" Тогда артист обнял Екатерину, но мастерски инсценировал поцелуй, спрятав их лица ладонью. А состоялся тот самый поцелуй или нет, так и осталось загадкой.
Затем пара продолжила интриговать подписчиков совместным появлением в виртуальном пространстве. Так, артист выложил видео своего домашнего ужина с Мизулиной, где они вместе готовили курицу.
SHAMAN: "Мы пара"
Финальную точку в этой истории поставил сам певец на своем концерте в зале Live Arena, пригласив возлюбленную на сцену и сделав долгожданное официальное признание.
"Как мужчина, я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что же между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся, мы вместе", — отметил тогда артист.
За искренним признанием последовал поцелуй, который SHAMAN подарил Мизулиной. А затем музыкой он рассказал о своих чувствах. Проникновенные слова песни "Я тебя искал долго, падал столько раз больно…" в исполнении Дронова стали финальным аккордом, растопившим сердца зрительниц.
На премьере картины "Август" осенью этого года Ярослава Дронова и Екатерину Мизулину вновь увидели вместе. Журналисты сразу отметили броское кольцо с крупным драгоценным камнем на пальце Мизулиной. Однако вопрос о возможной помолвке пара оставила без ответа.
SHAMAN: "Свадьба будет, но летом"
Вообще, слухи о будущей свадьбе ходили на протяжении всего периода, когда встречались SHAMAN и Екатерина Мизулина. Однако певец лишь отшучивался словами Григория Лепса, что свадьба будет летом. Правда, он не уточнял, каким именно.
Но все вышло так, что пара официально расписалась 5 ноября — сразу же после празднования Дня народного единства. При этом в этот день они сделали массу полезных дел.
Как сообщила Екатерина Мизулина, программа поездки в Донецк включала возложение цветов к памятнику защитникам России, благотворительную акцию в школе с передачей компьютерной техники и материалов по интернет-безопасности, а также духовную беседу с настоятелем храма Петра и Февронии, в ходе которой они получили благословение на будущее.
Ведь духовная составляющая играют важную роль в отношениях этой пары.
SHAMAN признался, что его возлюбленная Екатерина Мизулина обладает удивительной способностью "наполнять" его энергией. Хотя обычно перед концертами он, наоборот, бережет силы в одиночестве. Музыкант отметил, что для восстановления ему достаточно просто побыть с ней рядом.
SHAMAN и Екатерина Мизулина. Фото: Global Look Press
Они стали настоящими неразлучниками и вместе посещают многие важные события. Так, Екатерина была рядом с любимым мужчиной во время его выступления на конкурсе "Интервидение". Тогда артист принял решение отказаться от участия в вокальном состязании в пользу конкурсантов из других стран. И Мизулина полностью поддержала этот выбор.
Также Екатерина подставила плечо музыканту в его самый тяжелый период, когда в прошлом году из жизни ушел пиар-директора артиста Антон Коробков-Землянский. Уж как бы он порадовался сейчас за пару!
Кроме того, SHAMAN сообщил, что у него сложились хорошие отношения и с матерью Екатерины, бывшим сенатором Еленой Мизулиной. И мама Ярослава тоже, в свою очередь, полюбила его новую избранницу.
В общем, сейчас все счастливы. Как говорится, совет да любовь!
