Любовь SHAMAN'a и Екатерины Мизулиной: объявили себя парой при полном зале, подружились с родителями друг друга

Свадьба SHAMAN'a и Екатерины Мизулиной - бракосочетание певца и главы Лиги Безопасного Интернета, которое состоялось 5 ноября 2025 года в Донецке.

Недавно узами брака связал себя самый завидный жених страны. Певец SHAMAN официально женился на своей возлюбленной, главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Влюбленные расписались в ЗАГСе Донецка.

Роспись прошла в присутствии небольшого количества гостей. Специально для этого события SHAMAN надел рубашку цвета хаки, а Екатерина — черные брюки-палаццо в тон рубашке избранника. В руках Екатерина Мизулина сжимала букет белых роз.

Давайте вспомним, как все начиналось.

Как познакомились SHAMAN и Екатерина Мизулина

Новость о романе с Ярославом Дроновым (настоящее имя артиста) стала первым публичным упоминанием о личной жизни дочери экс-сенатора Елены Мизулиной. Раньше 41-летняя Екатерина хранила полное молчание на этот счет.

Ее страницы в соцсетях также были лишены каких-либо намеков на отношения. На все расспросы журналистов о личной жизни Мизулина неизменно отвечала, что работа для нее важнее, и отказывалась комментировать приватные темы. Пока в ее жизни не появился тот самый прекрасный принц…

SHAMAN и Екатерина Мизулина познакомились до развода артиста с Еленой Мартыновой, который состоялся в сентябре прошлого года. Мизулина, будучи поклонницей певца, посещала его концерты и публиковала сторис под его песни.

Поводом для личного знакомства 12 июня 2023 года стал стрим Мизулиной под трек "Я русский", который заметил артист. После этого они стали часто появляться вместе в соцсетях, но официально свои отношения не подтверждали.

Слухи о романе певца и главы Лиги безопасного Интернета вспыхнули в 2024 году после их совместного визита на фестиваль в Сириусе. Парочка активно поддерживала интерес к своим персонам, делясь с подписчиками совместными кадрами.

Интрига достигла пика в феврале 2025-го во время их визита в столичную школу, где при съемках клипа на песню "Я останусь с тобой" школьники принялись скандировать: "Горько!" Тогда артист обнял Екатерину, но мастерски инсценировал поцелуй, спрятав их лица ладонью. А состоялся тот самый поцелуй или нет, так и осталось загадкой.

Затем пара продолжила интриговать подписчиков совместным появлением в виртуальном пространстве. Так, артист выложил видео своего домашнего ужина с Мизулиной, где они вместе готовили курицу.